Zatímco šéf OSN navštívil Kyjev, Rusové ho bombardovali

Dva hlasité výbuchy otřásly Kyjevem ve čtvrtek večer poté, co Guterres navštívil místo masakrů a masových hrobů na okraji města a setkal se s Volodymyrem Zelenským.

Guterres řekl reportéru BBC, že byl šokován ruským raketovým útokem na obytnou oblast Kyjeva. Tou dobou jednal se Zelenským.



UN Secretary General António Guterres told BBC journalist Ben Brown that he was shocked by the #Russian missile attack on a residential area of ​​ #Kyiv . At that time, he spoke with Zelenskyy. pic.twitter.com/ENB3wbkq80

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why 🇷🇺 still takes a seat on the UN Security Council?