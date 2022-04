Ve Slovinsku vítězí ekologicko-liberální Hnutí Svoboda, porazilo populisty

25. 4. 2022

čas čtení 5 minut

Volební místnosti se ve Slovinsku uzavřely v 19 hodin. Celostátní volební komise začala vyhlašovat dílčí neoficiální výsledky parlamentních voleb. Po sečtení 81,23 procenta hlasů vítězí Hnutí Svoboda se ziskem 33,55 procenta hlasů. Následuje SDS [populistického premiéra Janeze Janši] s 24,61 procenty. Data z paralelních voleb RTV Slovinsko rovněž předpovídají vítězství strany Hnutí Svoboda. Tam s 35,8 procenta hlasů, informuje Aljaž Potočnik.

Po sečtení 81,23 procenta hlasovacích lístků vede strana Roberta Goloba Hnutí Svoboda s 33,55 procenty hlasů a 40 mandáty. Následují SDS (24,61 procenta a 29 mandátů), NSi (7,05 procenta a 8 mandátů), SD (6,64 procenta a 7 mandátů), Levice (4 procenta a 4 mandáty).

Pod parlamentním prahem zůstaly strany LMŠ (3,71), Connect Slovenia (3,46), Pravda (2,88), SAB (2,51).

Vítězem parlamentních voleb ve Slovinsku je podle údajů z paralelních voleb strana Hnutí Svoboda se ziskem 35,8 procenta hlasů. Následuje SDS (22,5 procenta), do Národního shromáždění se dostaly i strany NSi (6,8 procenta), SD (6,6 procenta) a Levice (4,4 procenta).

Podle výsledků paralelních voleb by Hnutí Svoboda získalo 42 mandátů, SDS 26, NSi 8, SD 7 a Levice 5.

Strana LMŠ zůstala pod sněmovním prahem s 3,8 procenta hlasů, ale podle oficiálních údajů by se i toto procento mohlo zvýšit natolik, že by překročila sněmovní práh. Následují strany Connect Slovenia (3,2 procenta), SAB (2,9 procenta), Pravda (2,6 procenta), Naše země (1,8 procenta).

Hnutí Svoboda překvapil rozdíl

Hnutí Svoboda bylo výsledky paralelních voleb nadšeno a překvapeno. Marta Kosová uvedla, že takové rozdíly se neočekávaly. "Je to pro nás svým způsobem překvapení, ale především je to svátek demokracie, svátek všech lidí, kteří chtějí svobodný život v zemi, kde nás budou respektovat, slyšet, kde budou respektována lidská práva, základní svobody a bude respektován právní stát," uvedla Urška Klakočarová Zupančičová, místopředsedkyně Hnutí Svoboda. Předseda strany Robert Golob (na snímku) později řekl: "Dnes lidé tančí, zítra začíná nový den. Zítra začneme tvrdě pracovat na ospravedlnění této důvěry, to je náš závazek vůči těm, kteří nás dnes podpořili."

Po vyhlášení výsledků paralelních voleb místopředseda vládní SDS Aleš Hojs pogratuloval Hnutí Svoboda, ale zdržel se komentáře k výsledkům SDS, chtěl si počkat na oficiální výsledky. Postěžoval si však, že SDS měla ve volebním klání těžký úkol. "Měli jsme proti sobě všechna hlavní média. Bez ohledu na to doufáme, že jsme těm voličům, kteří nám dali důvěru, dali hlas to, co od nás očekávali," řekl. Předseda SDS Janez Janša ve svém příspěvku na Facebooku napsal: "Hlas pro SDS je hlasem pro Slovinsko pro všechny jeho občany bez rozdílu. Hlas pro slovinskou rodinu, hlas pro slovinského dělníka a důchodce, hlas pro naše děti a pro slovinskou budoucnost."

Místopředseda NSi Janez Cigler Kralj poděkoval za velkou důvěru a uvedl, že ji nezklame. Dodal, že po volbách bude čas, aby všichni vychladli a zasedli k jednomu stolu. Věří, že strany musí překonat rozpory, které se v poslední době vyostřily, ve prospěch občanů a najít řešení pro budoucnost a dobro země.

Předsedkyně SD Tanja Fajonová poděkovala voličům "za každý hlas, který přináší změny Slovinsku, a za každý hlas pro SD". Zároveň poblahopřála prezidentovi Hnutí Svoboda Robertu Golobovi. "Dosáhli jsme společného cíle začít provádět změny a poslat Slovinsko na novou cestu. Věřím, že se nám podaří obnovit důvěru lidí v politiku a normalizaci v této zemi."

Koordinátor Levice Luka Mesec uvítal výsledek všeobecných voleb a skutečnost, že "Slovinsko se rozhodlo nejít cestou Maďarska". Zároveň uznal, že výsledek Levice je výrazně za očekáváním. Doufá, že oficiální výsledky přinesou straně vyšší podíl hlasů.

Předsedkyně SAB Alenka Bratušeková byla z výsledku viditelně zklamaná. Uvedla, že strana udělala maximum, ale je spokojená, že kampaň za návrat Slovinska na cestu demokracie byla úspěšná.

Předseda LMŠ Marjan Šarec poblahopřál Robertu Golobovi a straně Hnutí Svoboda. "Je to slavné vítězství, toto je nové období ve slovinských dějinách, protože vláda, kterou jsme dva roky sledovali a která zničila Slovinsko, se konečně rozloučí," dodal. Za horším výsledkem vlastní strany podle něj stojí přeliv hlasů na liberálním poli a mobilizační moment nové tváře.

Tyto volby byly poznamenány vysokou volební účastí. Do 16:00 spolu s předčasnými hlasy dosáhla 57 procent (7,7 procenta v předčasném hlasování a 49,3 procenta ve volebních místnostech do 16:00). Nejvyšší účast byla v roce 1992 v prvních parlamentních volbách v samostatném Slovinsku, kdy svůj hlas odevzdalo 85,6 procenta oprávněných voličů.

Celý text ve slovinštině: ZDE

0