Co čeká Emmanuela Macrona po jeho znovuzvolení francouzským prezidentem?

25. 4. 2022

Macrona čeká druhé funkční období přinejmenším stejně náročné jako první, ne-li náročnější



Emmanuel Macron přiznal, že musí znovu navázat kontakt s voliči, kteří zůstali stranou nebo pro něj hlasovali jen proto, aby zablokovali Le Penovou



Emmanuela Macrona, který si po nedělní výhře nad svou krajně pravicovou soupeřkou Marine Le Penovou zajistil dalších pět let v Elysejském paláci, čeká druhé funkční období přinejmenším stejně náročné jako to první, ne-li náročnější. Zde se podíváme na některé klíčové výzvy a priority znovuzvoleného prezidenta:

Zajištění většiny a jmenování vlády



Parlamentní volby ve Francii se konají 12. a 19. června a Macronova strana La République en Marche (LaREM) a její spojenci potřebují získat většinu 289 poslanců v 577členné dolní komoře parlamentu.



První kolo prezidentských voleb přineslo téměř úplný rozpad francouzských vládních stran, kdy pravicoví Les Républicains a socialisté získali každý méně než 5 %, a vznik tří rovnocenných bloků: radikální levice, Macronův různorodý střed a krajní pravice. Parlamentní volby ve Francii se konají 12. a 19. června a Macronova strana La République en Marche (LaREM) a její spojenci potřebují získat většinu 289 poslanců v 577členné dolní komoře parlamentu.První kolo prezidentských voleb přineslo téměř úplný rozpad francouzských vládních stran, kdy pravicoví Les Républicains a socialisté získali každý méně než 5 %, a vznik tří rovnocenných bloků: radikální levice, Macronův různorodý střed a krajní pravice.



Bez většiny se manévrovací prostor francouzského prezidenta výrazně zužuje, a i jestliže se v parlamentním hlasování nebude opakovat vzorec z prvního kola, bude Macron potřebovat podporu zvenčí. Část z nich nepochybně přijde od umírněného křídla Les Républicains.





Macron prohlásil, že jeho vláda bude otevřená "každému, kdo podpoří jeho projekt", ale jednání budou tvrdá. Řekl také, že životní prostředí bude ústředním tématem jeho druhého funkčního období a jeho nový premiér bude mít za úkol "ekologické plánování".





Do léta chce zahájit první konzultace s odbory a zaměstnavateli a slíbil, že plány neprosadí prezidentským dekretem, ale neupustí od nich s tím, že jsou ekonomicky nezbytné a byly v jeho manifestu. Pouliční protesty jsou velmi pravděpodobné.





Macron má zahájit brzké konzultace o reformách francouzského centralizovaného vzdělávacího systému, které zavedou další autonomii škol a univerzit, a o režimu zdravotní péče, jehož cílem je zejména zlepšit její poskytování ve venkovských oblastech. Přislíbil také přijmout více policistů, soudců a pracovníků justiční podpory.





Ruská válka na Ukrajině stále zuří a na červen je naplánován klíčový summit NATO. Macron, nejviditelnější lídr EU, od svého zvolení v roce 2017 projevuje přání být otevřeným obhájcem západních hodnot s jasnou touhou ovlivňovat světové dění; to se nezmění.





Macron byl sice znovu zvolen, ale zhruba dvě třetiny voličů ho nemají příliš v lásce. Má-li se prezident vyhnout ještě traumatičtějšímu klání v roce 2027, přiznal, že musí upřednostnit obnovení vztahů s těmi, kteří zůstali mimo, nebo mu půjčili svůj hlas pouze proto, aby zablokovali Le Penovou. Slíbil, že bude více naslouchat a konzultovat. Bude muset.



Podle údajů je na tom hůře než před pěti lety pouze 5 % nejchudších Francouzů, ale po trvalém ekonomickém útlumu velké množství voličů uvedlo, že mají problém vyjít s penězi, a životní náklady se staly klíčovým tématem kampaně.Macron prohlásil, že zachová cenové stropy na plyn a elektřinu a vládní slevu na ceny pohonných hmot u pump, pokud budou náklady na energie nadále růst. Nastínil také další opatření včetně větší podpory pro osoby s nízkými platy a samostatně výdělečně činné osoby.Důchody, školy, zdravotnictví, kriminalitaMacron slíbil, že nepopulární důchodové reformy, které se mu nepodařilo prosadit během jeho prvního mandátu - postupné zvyšování věku odchodu do důchodu na 65 let do roku 2031 s výjimkou osob vykonávajících těžkou fyzickou práci - budou zavedeny do podzimu.Francii zbývají ještě více než dva měsíce půlročního předsednictví EU, jehož prioritami jsou zabezpečení vnějších hranic bloku a kontrola tajné migrace, prohloubení spolupráce v oblasti obrany a rozvoj evropského hospodářského "modelu růstu" založeného na investicích do vyspělých technologií.Hlavní základní výzva pro Macrona odráží skutečnost, že ačkoli oba uchazeči měli své příznivce, významné procento hlasovacích lístků odevzdaných v prezidentských volbách ve Francii v roce 2022 tvořily hlasy odmítnutí. Znepokojivě vysoký byl i počet zmařených hlasů a míra zdržení se hlasování.