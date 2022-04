Scholz vyškrtal z nabídky německých zbrojovek pro Ukrajinu všechny těžké zbraně

21. 4. 2022

čas čtení 12 minut



Deník Bild odhalil, že Scholz na včerejší tiskové konferenci po telefonátu s Bidenem lhal.

Scholz vyřadil ze seznamu zbraní všechny těžké zbraně (tanky, vozidla IFV a dělostřelectvo).

Ukrajina požádala Německo o tyto zbraně 16. dubna.



Vzniká velký skandál.



BREAKING:



Bild has revealed that Scholz lied in yesterday’s press conference after his phone call with Biden.



Scholz has removed all heavy weapons from the list of weapons (tanks, IFVs & artillery).



Ukraine asked Germany for these weapons on April 16.



Big scandal brewing. pic.twitter.com/WyDW5SjMiy — Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2022 Deníkodhalil, že Scholz na včerejší tiskové konferenci po telefonátu s Bidenem lhal.Scholz vyřadil ze seznamu zbraní všechny těžké zbraně (tanky, vozidla IFV a dělostřelectvo).Ukrajina požádala Německo o tyto zbraně 16. dubna.Vzniká velký skandál.











- Evakuace Mariupolu neproběhla podle plánu, tvrdí Ukrajina



Doněcký gubernátor Pavlo Kyrylenko uvedl, že do obléhaného města Mariupol se ve středu podařilo dopravit méně autobusů, než bylo plánováno, informuje agentura Reuters.



V důsledku toho nebylo z Mariupolu evakuováno tolik lidí, jak městské úřady doufaly, uvedl.



Ukrajinská poslankyně Inna Sovsunová sdílela video, které údajně ukazuje kolonu stojících autobusů několik hodin poté, co měl být otevřen humanitární koridor z přístavního města.



Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková obvinila Rusko z "nedostatečné kontroly nad vlastní armádou na místě", uvedl Philip Crowther z agentury AP.



Starosta Mariupolu dříve uvedl, že doufá, že do města bude moci vjet 90 autobusů, které odvezou asi 6 000 žen, dětí a starých lidí.



Kyrylenko uvedl: "Lidé se samozřejmě shromáždili na dohodnutých místech, ale jen málo z nich nastoupilo do autobusů."



Podle Andrey Mitchellové z NBC News místní média informovala, že místa setkání byla zasažena dělostřelectvem.





- Bílý dům: USA pracují "nepřetržitě" na podpoře Ukrajiny



Tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uvedla, že USA "nepřetržitě pracují na poskytnutí bezpečnostní pomoci Ukrajině".



Na brífinku pro novináře ve středu odpoledne Psakiová uvedla, že v posledních dnech do regionu dorazilo pět letů s vojenskou pomocí a v nejbližší době má dorazit více než pět dalších letů z USA s ještě větším množstvím vybavení.



Psakiová řekla: " Učinili jsme strategické rozhodnutí vzhledem k tomu, že jsme viděli, jak Rusko přesouvá své jednotky a armádu do východní části Ukrajiny, aby vedlo jiný druh pozemní války, která bude více spočívat ve střelbě tam a zpět na velké vzdálenosti.



Spolupracovali jsme s Ukrajinci a ukrajinskou armádou, abychom přesně určili druh bezpečnostní pomoci, kterou pro tuto fázi války potřebují. To zahrnovalo zvýšení počtu dělostřelectva a munice."



Psakiová uvedla, že prezident Joe Biden sledujezáběry přicházející z Ukrajiny "s hrůzou, se smutkem, se strachem o lidi na Ukrajině, o rodiny, děti, nevinné civilisty v ohrožení".



Tento konflikt mu zjevně zabírá mnoho času. Vnímá ty záběry stejně jako mnoho lidí, jako já, jako vy, jako Američané, kteří sledují všechny sítě: je to emotivní.



Sledování těchto záběrů je pro lidi, včetně prezidenta, opravdu těžké, protože sledujete lidi trpící rukou diktátora, který brutálně útočí na civilisty.





- Ruské jaderné síly začnou přebírat nové mezikontinentální balistické rakety Sarmat ještě letos, jakmile budou dokončeny testy, uvedla ve středu podle agentury Reuters ruská tisková agentura Tass.



Dmitrij Rogozin, šéf kosmické agentury Roskosmos, uvedl, že dodávky rakety, z nichž každá může nést až 10 bojových hlavic, začnou "na podzim tohoto roku", uvedl Tass.



Dříve během dne Rusko informovalo, že provedlo první zkušební start rakety.



"Tato skutečně unikátní zbraň posílí bojový potenciál našich ozbrojených sil, spolehlivě zajistí bezpečnost Ruska před vnějšími hrozbami a poskytne podnět k zamyšlení těm, kteří se v zápalu zběsilé agresivní rétoriky snaží ohrozit naši zemi," prohlásil ruský prezident Vladimir Putin.



Pentagon ve středu uvedl, že jej Rusko před zkušebním odpálením řádně informovalo, a dodal, že test považuje za rutinní a nepředstavuje hrozbu pro Spojené státy.





- USA se v nových sankcích zaměřily na ruskou banku, oligarchy a virtuální měnu



Spojené státy ve středu uvalily sankce na desítky osob a subjektů, včetně ruské komerční banky a společnosti zabývající se virtuální měnou, informuje agentura Reuters.



Cílem tohoto nového kola sankcí je podle agentury "zaměřit se na vyhýbání se Moskvy stávajícím sankcím kvůli ruské invazi na Ukrajinu".



Americké ministerstvo financí ve svém prohlášení uvedlo, že uvalilo sankce na ruskou komerční banku Transkapitalbank, jejíž představitelé podle něj spolupracují s několika bankami v Asii, včetně Číny, a na Blízkém východě.



USA rovněž uvalily sankce na společnosti působící v ruském odvětví virtuálních měn, které je údajně třetí největší na světě. Zaměřily se na holdingovou společnost BitRiver, která obchoduje s bitcoiny, a deset jejích dceřiných společností se sídlem v Rusku.



Brian Nelson, náměstek ministra financí USA pro terorismus a finanční zpravodajství, uvedl, že jeho země je odhodlána zajistit, aby se žádný majetek nestal "mechanismem", kterým by ruský prezident Vladimir Putin kompenzoval dopad sankcí:



- Kyjevský symfonický orchestr odehraje svůj první koncert od ruské invaze ve čtvrtek v polské Varšavě na začátku evropského turné, které, jak hudebníci doufají, "uzdraví ztrápené duše a pomůže povzbudit ukrajinskou kulturu".



Někteří z hudebníků orchestru uprchli ze země za zvuku ruských bomb, jiní zůstali na Ukrajině, ale museli opustit své domovy a hrají pouze pro své rodiny nebo v protiatomových krytech, píše agentura AFP.





V rámci turné Hlasu Ukrajiny je naplánováno devět koncertů, mimo jiné v Drážďanech, Berlíně a Hamburku.

Two extraordinary concerts of the Kyiv Symphony Orchestra will take place in Poland 🇵🇱 on 21 and 23 April! 🇺🇦🎶



Kyiv symphonists will play on 21.04 at @WarsawPhil and on 23.04 they will perform at the Arthur Rubinstein Łódź Philharmonic.



More info 👉 https://t.co/lX3ujuMUVQ pic.twitter.com/9RJ97KfNj0 — Polish Embassy UK 🇵🇱 (@PolishEmbassyUK) April 20, 2022





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij prohlásil, že je i nadále připraven vyměnit ruské válečné zajatce výměnou za bezpečný průchod civilistů a ukrajinských vojáků v Mariupolu. V projevu po návštěvě předsedy Evropské rady Charlese Michela Zelenskij uvedl, že v mariupolské ocelárně Azovstal se ukrývá odhadem 1 000 civilistů.





-Podle agentury Bloomberg údajně malý, ale rostoucí počet vysoce postavených kremelských představitelů zpochybňuje rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina napadnout Ukrajinu. Někteří vysoce postavení zasvěcenci v Kremlu se domnívají, že ruská invaze na Ukrajinu byla "katastrofální chybou, která zemi vrátí o několik let zpět", cituje televizní kanál několik zdrojů.

"Podporujeme partnery, kteří mohou rychle dodat zbraně a zaručit jejich výměnu," řekla Baerbocková na začátku své třídenní cesty po pobaltských zemích.

0

289

uvedl kancléř Rishi Sunak, čímž odhalil prohlubující se rozpory ohledně další přítomnosti Ruska v tomto orgánu.Agentura Reuters uvádí, že ze zasedání 20 největších světových ekonomik ve Washingtonu odešli také přítomní představitelé Ukrajiny.Sunak na Twitteru uvedl, že odchod byl koordinovaným protestem:Předtím moji zástupci spolu s americkými a kanadskými kolegy opustili dnešní zasedání skupiny G20 ve Washingtonu v době, kdy hovořili ruští delegáti.Jednotně odsuzujeme ruskou válku proti Ukrajině a budeme prosazovat silnější mezinárodní koordinaci s cílem potrestat Rusko.Americká ministryně financí Janet Yellenová sdělila účastníkům, že důrazně nesouhlasí s přítomností vysokého ruského představitele na zasedání, uvedly dva zdroje agentury Reuters.Náměstek ruského ministra financí Timur Maksimov se jednání zúčastnil osobně a ministr financí Anton Siluanov a guvernér centrální banky se připojili virtuálně, uvedl jeden ze zdrojů.Siluanov podle agentury Reuters "vyzval skupinu G20, aby nepolitizovala svou práci", protože by to "podkopalo důvěru v globální měnový a finanční systém".K Yellenové se v odchodu připojili mimo jiné guvernér Bank of England Andrew Bailey a kanadská ministryně financí Chrystia Freelandová.Christine Lagardeová, prezidentka Evropské centrální bBnk, mezitím vyzvala Maksimova, aby Moskvě předal jasný vzkaz: ukončete válku na Ukrajině.V prohlášení vydaném ve středu brzy ráno ruské ministerstvo obrany uvedlo, že "znovu" nabídne Ukrajině možnost "zastavit boje a složit zbraně" od středy 14:00 moskevského času.Ženy a děti tvoří 90 % všech uprchlíků. Dalších 7,1 milionu lidí je vysídleno uvnitř Ukrajiny.V televizním projevu řekl, že příliš nevěří, že přestávka v ostřelování ruskými jednotkami, kterou Ukrajina navrhla na dobu trvání pravoslavných křesťanských velikonočních svátků, vydrží.Berlín nevyloučil zaslání tanků na Ukrajinu, "i když to tak v německé debatě může znít", řekla Annalena Baerbocková na společné tiskové konferenci v Rize s lotyšským ministrem zahraničí Edgarsem Rinkēvičsem.Jelikož však německé armádě došla vojenská technika, kterou může rychle vyslat, aniž by tím narušila své vlastní bezpečnostní závazky, zelená politička uvedla, že její vláda místo toho odsouhlasila systém výměny, v jehož rámci by pomohla doplnit chybějící arzenál států NATO a G7, které jsou schopny Ukrajině pomoci rychleji.Na tiskové konferenci v úterý večer německý kancléř Olaf Scholz potvrdil, že jeho vláda plánuje podpořit Kyjev spíše penězi než vysláním tanků či obrněných vozidel z vlastních zásob."Požádali jsme německý zbrojní průmysl, aby nám sdělil, jaký materiál je schopen v krátké době dodat," řekl Scholz. "Ukrajina si nyní z tohoto seznamu vybrala a my jí poskytneme potřebné peníze na nákup." Seznam materiálu zahrnoval protitankové zbraně, protiletadlové systémy a munici, "která by mohla být použita v dělostřeleckém boji", řekl.Ukrajinská vláda si stěžovala, že Scholzův seznam neobsahuje takové těžké zbraně, které by jejím silám umožnily vést protiofenzívu proti ruským jednotkám v oblasti Donbasu, jako je dělostřelecký systém Panzerhaubitze 2000.Ukrajinský velvyslanec v Berlíně Andrij Melnyk v úterý večer uvedl, že Scholzův nedostatek přímé materiální podpory byl v Kyjevě přijat "s velkým zklamáním a hořkostí".informuje agentura AFP.V projevu na televizním zasedání vlády ruský prezident uvedl, že západní vlády porušily pravidla WTO tím, že uvalily politicky motivovaná dovozní omezení na ruské výrobky, jako je ocel a další kovy.Řekl, že přezkum musí být dokončen do 1. června, ale neposkytl žádné podrobnosti o tom, co by mohl zahrnovat.