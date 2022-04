Šlendrián a Pandrhola

22. 4. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

čas čtení 12 minut





Lubo Volný z ruského bloku vyzval na sociální síti všechny své tři fanoušky k akci. Ředitelce školy, která odstavila z výuky morálně závadnou učitelku, mají psát vlastenecké proruské názory. „Napište fašistické ředitelce školy... co si o ní myslíte,“ prosí pan Lubomír. Zároveň také prosí o zaslání trocha peněz na jeho konspirační účet. Přeci nebude konspirovat zdarma! Co nového se urodilo v rodinné kuchni u Klausů doma? Václav starší pohovořil u čínských nudlí o ruském masakru v Buči: "Já nevím, neživím se sledováním obrázků. Určitě jsou tragické, na druhé straně by bylo dobře vědět, co z toho je skutečně autentická fotografie a co nastylizovaná propaganda". Jako ekonom stál za nic, a jako ruský šváb stojí za dvakrát totéž. Když Václava v prognostickém ústavu AV cvičila KGB, dával pan Vašek bedlivý pozor. Psal si do rudého deníčku faktické poznámky. Teď mu bývalá píle přijde vhod.

Soňa Peková coby kovaný odborník na covid v rozhovoru pro Svobodné konspirační rádio 6. dubna srdceryvně děkovala Vladimíru Putinovi za to, že "roztřískal, rozšmelcoval" ty zákeřné biologické laboratoře na Ukrajině. A dál vyzývá slintající posluchače k modlení se za zdraví pana opuchlého Putina, protože díky němu možná už žádná další podivná vlna covidu nebude. Chce tím paní Soňa naznačit, že dosavadní vlny byly dílem pana Vladimíra? Stejný názor sdílí i konzervativní, extremistické a populistické křídlo ODS s krycím názvem: Čajový dýchánek alias Klausův mejdánek.

Česko má třetí nejvyšší inflaci v EU. Gratulujeme Andreji Babišovi, Petru Fialovi a dalším extremistům i populistům. 100mld ročně SHM sebrat státu se prostě vyplatilo. Odklonili plošně a nekompromisně.

Ruskému a běloruskému velvyslanci nebyla doporučena účast na pietním aktu k 77. výročí osvobození koncentračního tábora Mauthausen. Moc připomínají tehdejší pachatele válečných hrůz. A ten sovětský tank si také mohou odvézt domů. Z Terezína a Lidic vzkázali do Ruska a Běloruska, že nejsou žádoucí.

Ke 20. dubnu následuje aktualizace ruských ztrát při okupaci Ukrajiny. Ministr obrany Šojgu infarkt. Náčelník generálního štábu Gerasimov stále nezvěstný. Zatčeni byli 1 admirál, 20 generálů plus 150 důstojníků FSB. 9 generálů bylo zabito v akci. 20 plukovníků zabito v akci. 28 podplukovníků zabito v akci. 4 kapitáni námořnictva zabiti v akci. Křižník Moskva navždy potopen v akci zákeřné ukrajinské armády. A k tomu nutno připočíst i dvě rodiny oligarchů, bohužel i s dětmi. Kdo asi vydal příkaz k likvidaci? Vladimír, nebo Putin?

Blitzkrieg Vladimíra Putina dopadl mnohem hůř než Blitzkrieg jeho předchůdce Adolfa Hitlera. Amatérský historik Putin je i amatérský válečník. Jen fašista je to profesionál.

Podle dosud nepotvrzených zpráv vstal včera z hrobu přítel Putina Miloš Zeman. Jak sdělil žalmista Jiří Ovčáček: „Miloš je chlapík v plné síle“! Kardinál Duka si může odpočinout a objednat Gripeny na slavnostní přelet nad kukaččím hnízdem českého prezidenta ruské kukačky v Lánech.

Sergej Šoigu včera před několika dny zemřel na srdeční zástavu. Je to zřejmě poprvé a rozhodně ne naposled. Krátce po svém vzkříšení obvinil Sergej Šojgu Západ, že chce vyprovokovat boj o osvobození Ukrajiny do posledního Ukrajince. S tím ministr obrany Ruska zásadně nesouhlasí, neboť posledního Ukrajince chce zlikvidovat Vladimír Vladimirovič osobně.

Denacifikace Ruska probíhá podle stanoveného plánu. 21 tisíc ruských okupantů zabito, cca 20 tisíc dalších je doživotně zmrzačeno s vyhlídkou na léčbu v osidlech ruských chudobinců.

Rusko vydalo mezinárodní zatykač na bouřku, která bezostyšně potopila perlu Černého moře a skvost ruského námořnictva křižník Moskva. Všech 500 evakuovaných mariňáků se zřejmě marinuje v hlubinách temných. K poslechu a rozptýlení na dně mořském hrají syrští Alexandrovci.

Francouzský prezident Macron řekl, že se vydá do Kyjeva, až a pokud tato cesta přinese něco užitečného. Zdá se, že Francie raději dodávala zbraně Rusku a nikoli Ukrajině. Roli užitečného idiota zatím Emanuel dává s přehledem. Několik okamžiků po odmítnutí cesty do Kyjeva absolvoval další zásadní hodinový rozhovor s Vladimírem Putinem.

Anděla Merkelová stále nenašla odvahu navštívit město Buča, aby plně zhodnotila své rozhodnutí postavit se v zájmu velkého Ruska proti vstupu Ukrajiny do NATO, aby náhodou nebyla válka. Částečný úspěch její politika ovšem sklidila, neboť ruský agresivní psychopat nevede válku, vede jen speciální operaci na Ukrajině. Dobře ona Andělka!

Věci ukradené ruskými vojáky jsou dále kradeny zaměstnanci ruských pošt. Například ze 130 krabic krvavého rabu, které ruský nácek poslal z Ukrajiny domů do města Rubcovsk, dorazily pouze tři. 127 krabic bylo denacifikováno cestou necestou.

Učitelka v Praze přesvědčovala žáky osmé třídy, že na Ukrajině vládnou nacisté. Vedení školy jí za to poslalo za školu. Zastání našla u KSČM, SPD, Trikolory a ostatních ruských vlastenců na české politické scéně. Učitel dějepisu ze Soběslavi páchal totéž, ale zde se ho ředitel gymnázia zastal a pravil, že v hodinách dějepravy nic závadného závadný učitel neříká a že tedy odstaven nebude. Zřejmě tak souhlasí s učitelem, který na demonstracích extrémistů vystupuje s projevem o ruském osvobození Ukrajiny od nacismu. Zda budou tito učitelé vyznamenáni panem Milošem státním vyznamenáním se přesně neví, ale je to dost pravděpodobné.

Generalissimus Putin vydal rozkaz Hvězdným oddílům generála Rogozina zničit flotilu satelitů StarLink Elona Muska. Ničí tím jeho sny o vyvraždění Ukrajiny.

Breaking news: Budovu ruských kosmických sil zasáhl silný požár, 7 lidí zemřelo. To bylo rychlé Elone.

Generalissimus Putin dále nakázal všemu carskému loďstvu, aby se ihned stáhlo nejméně 200 km od pobřeží Ukrajiny. Ukrajina sice přišla o veškerou vojenskou techniku kvůli přesným a cíleným úderům fašistické mírové ruské armády a je tudíž naprosto bezbranná, Nicméně Rusko by nerado přišlo o zbytky svého skvěle vybaveného a vybájeného loďstva. Na bouřku se lze vymluvit jen jednou. Maximálně dvakrát.

Generalissimus Putin ještě ohlásil ruskému lidu, že sankce Rusko posilují a nemají na něj žádný efekt. Pak přijal s nevolí zprávu, že Rusko přestalo vyrábět tanky, protože mu ze Západu zlí imperialisté a nacisté odmítli dodávat díly do jeho mírových zbraní.

Exprezident Václav Klaus se stal miláčkem ruských médií a malaďcem ruského lidu. Klausovo prohlášení, že Evropa a Česká republika nenávidí mírumilovné Rusko dojala statisíce mužiků a baryšní doslova k slzám. Velikost prognostika KGB konečně dosáhla svého vrcholu. Nechci to zakřiknout, ale vypadá to přátelé a kamarádi, že i letos budeme mít na přehlídce ke Dni vítězství české želízko v kremelském ohni. Letiště Domodědovo se přejmenuje na letiště Václavo Klausovo. To koukáš Havle Václave.

Rusové vyzývají svou armádu, aby zacházela s ukrajinským obyvatelstvem daleko tvrději. Jak tvrději se zatím neví, ale přední politruci Šamanov a Satanskyj už na něco přijdou a syrským a eritrejským žoldákům v rudé armádě rádi poradí.

Ruští vojáci kovaní v jaderné fyzice vyrabovali sklady laboratoří jaderné elektrárny Černobyl. Domů do Ruska si odtud odnesli 133 radioaktivních roztoků. Doufáme, že se se suvenýry budou chlubit po celém Rusku a doufáme, že i tentokráte ruská pošta zabodovala.

Navzdory ruské invazi na Ukrajinu zůstává Maďarsko stále členem Mezinárodní investiční banky vedené Ruskem. Viktor Orbán by si měl zajet na výlet na Moskvu a to bez potápěčské výstroje.

Bezpečnostní služba Ruska pravděpodobně zatkla velitele černomořské flotily viceadmirála Igora Osipova. Měl se provinit vrcholnou nedbalostí, která vedla k proměně křižníku Moskva na ponorku Kyjev. Masivní infarkt při pádu z okna za zvuku Beatles očekávejme do třech pracovních dnů.

Vladimírovi Vladimiroviči se při osvobozování Ukrajiny kupí mrtví generálové. Osmý z nich generálmajor Vladimir Frolov měl v sobotu v Petrohradě okázalý pohřeb. Co na větší zásilku válečných zločinců v hodnosti generálů říká Bohorodička - Patronka Velké Rusi nelze napsat. Hanlivá až vulgární slova jsou zde nepovolena.

Vladimír Putin vyznamenal oddíly odpovědné za masakry v městě Buča. Je to hajzl. Všichni to jsou grázlové. Proč tavaryšč Putin nevyznamenal pluk Azov, který je za masakr podle Kremlu odpovědný zatím nesdělil. Verze prezidementa Lukašenka, že v Buči vraždili Britové, tímto byla definitivně vyvrácena. Že je dement vyvráceno naopak nebylo.

Gubernátor Mykolajivské oblasti Vitalij Kim ohlásil přestřelku. Přestříleli se mezi sebou tamní dislokovaní ruští vojáci a SS oddíly Rosgvardie Vladimíra Putina ze sousedního regionu. Za rozmíškou stojí různé názory na vyrabovanou elektroniku a šperky, nedostatek vodky a hromadná dezerce.

16 litevských zákonodárců navrhlo připomínat si 9. květen v Litvě jako Den památky obětí genocidy spáchané Ruskem na Ukrajině. ČR by se měla také přidat. Přidat by se měla i OSN, nebo ať se raději zruší bez náhrady.

Čínské rezervy obilovin jsou největší ze všech na světě. Připomínají tak nejvelkou ruskou armádu. Zásoby mají Číně vydržet nejméně 2 roky, ale když se soudruzi z ústředí v Pekingu pro jistotu pustili do inventury, sila začala záhadně hořet včetně místních soudruhů.

Francouzský prezident Emanuel Macron odmítl prohlásit masakry na Ukrajině za genocidu. A to už před časem obětoval ve prospěch Ruska slavné francouzské šampaňské. Naštěstí Mnichov vyjednával Daladier a nikoli Macron. Kdyby to byl Macron, tak by nestačily Sudety, za mír a blaho Francie by obětoval rovnou celé Československo, Polsko i Věž eiffelovu.

Rusko sice na Ukrajině vyhrává na plné čáře a postupuje přesně dle stále měnícího se plánů vrchního švábu, ale zároveň chystá všeobecnou mobilizaci. Hatí to jen fakt, že mobilizovat nelze do speciální operace. Ale i s tímto si Dumáci poradí a dle rady Putina prokáží odvahu.

Vladimír Putin sám sobě ukradl velké vlastenecké vítězství, o kterém snil celý svůj mizerný život. Jeho způsob vedení země přinesl konečně hodnotné výsledky. Ruská armáda je rozkradena do mrtě. Válečného tažení se povinně účastní všechny muzejní exponáty a ukořistěná výzbroj a výstroj z denacifikace Sýrie.

Generál ruské tajné služby FSB a šéf rozvědky Sergej Beseda skončil ve vazební věznici. Ukradl peníze určené pro snadné vítězství na Ukrajině. Peníze v hodnotě desítek miliard rublů byly určené na provedení Antimajdanů ve všech velkých městech Ukrajiny. Ukrajinci měli spontánně povstat proti Kyjevské Rusi, proti neonacistům a drogovým dealerům. Květinami směli vítat krásné ruské tanky. Slavnostní uniformy, které si vezli tankisté s sebou, shořely i s nimi v bajraktarizovaných tancích. Peníze ovšem neshořely, peníze zmizely v zahraničí. V zahraničí je zmrazili a zabavili západní imperialisté a nacisté. Ostrou besedu na téma „kde jsou?“ Besedovi nikdo nezávidí.

FSB se suma sumárum nemůže dopočítat cca osmi bilionů rublů (asi 2,1 bilionu Kč) vynaložených na obranu a speciální operace za posledních5 let. Platby Václavu Klausovi, Martinovi Nejedlému, SPD, Trikoloře a dalším členům ruské páté kolony v ČR snad ohroženy nebyly. A co na Milošovu chaloupku v Lánech zůstalo? Zůstalo? Tolik se přaci vynasnažil… každý viděl jak moc.

