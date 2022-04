Žurnalistika není zločin. Rozhořčení, které pramení z možného vydání Juliana Assange do USA

21. 4. 2022

čas čtení 2 minuty

Britský soudce ve středu oficiálně schválil žádost americké vlády o vydání zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, který čelí obvinění ze špionáže kvůli zveřejnění tajných materiálů, jež odhalily válečné zločiny americké armády.



Nové a všeobecně očekávané procesní rozhodnutí soudce, které je vyvrcholením vleklé právní bitvy, svěřuje konečné rozhodnutí o Assangeově vydání do rukou britské ministryně vnitra Priti Patel, takže vydavateli WikiLeaks se zužují možnosti, jak bojovat proti svému vyhoštění do USA - kde by mohl být odsouzen na 175 let vězení, píše Jake Johnson.