Domnívám se, že analýza Teda Galena Carpentera je chybná

21. 4. 2022 / Jan Čulík

Ted Galen Carpenter argumentuje , že poskytováním zbraní Ukrajině, aby se mohla před Putinem ubránit a - doufejme - ho porazit, vystavují svět hrozbě jaderné války.





Ze sledování politických a vojenských "manévrů" Vladimíra Putina usuzuji, že takováto analýza je mylná. Představa, že bude-li Západ ustupovat Vladimíru Putinovi, ten se uklidní a začne se chovat mírně, je zjevně falešná





Z brutálního vedení války Vladimírem Putinem na Ukrajině je zjevné, že Putin si bude dělat, co chce, bez ohledu na to, jak budou Západ či Spojené státy reagovat. Naopak, čím bude Západ "rozumnější" a chabější, tím se bude Putin chovat agresivněji.







Ale v podstatě jde o to, že chování Západu tak či onak Putinovo jednání nijak neovlivňuje. Obávám se, že jediným možným řešením vzniklé děsivé situace je porazit Putinův režim na hlavu a zlikvidovat ho tak, aby nemohl ohrožovat svět.





Není to dobrá volba, a buďme si vědomi, že Evropa a svět jsou ohroženy Putinovým jaderným útokem v každém případě.





Kdyby nějaká volba byla, pak vzniká zajímavá etická otázka.





Pokud nějaký vražedný režim začne páchat na čtyřicetimilionovém národě genocidu (co znamená ta deportace půl milionu Ukrajinců do Ruska?) má ji Západ tolerovat, protože se obává případné jaderné hrozby? Takže ten národ musí být obětován a zničen, aby svět nebyl ohrožen jadernou válkou?





Je to velmi zajímavé etické dilema, které ale vlastně neplatí, protože znovu zdůrazňuji: je zjevné, že Putin si bude dělat, co chce, bez ohledu na chování Západu, Pokud mu to Západ umožní.





Lidi, jsme opravdu ve velmi problematické situaci. Uvědomujete si, že musíme být připraveni na smrt?







Poměry na světě se poslední dobou radikálně zhoršily. Jezdci apokalypsy. Nejprve pandemie a teď tohle.







Není řešení.



