Ruská invaze na Ukrajinu je jen "začátek", varuje Zelenskij

23. 4. 2022

Ruská invaze na Ukrajinu je pouze začátek a páteční komentáře vysokého ruského velitele naznačují, že Moskva zaútočí i na další země, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém nejnovějším nočním projevu.



To jen potvrzuje to, co jsem říkal mnohokrát: ruská invaze na Ukrajinu byla zamýšlena jen jako začátek, pak se chtějí zmocnit dalších zemí



Rustam Minnekajev, úřadující velitel ruského centrálního vojenského okruhu, v pátek uvedl, že novým cílem Ruska je získat kontrolu nad jižní Ukrajinou, což mu umožní přístup do Podněstří, proruského separatistického regionu Moldavska.



Zelenskij poznamenal, že v Moldavsku Rusko tvrdí, že byla porušena práva rusky mluvících obyvatel.



" I když, upřímně řečeno, územím, na kterém by se Rusko mělo starat o práva rusky mluvících, je Rusko samotné. Tam, kde není svoboda slova, není svoboda volby. Kde prostě neexistuje právo na nesouhlas. Kde bují chudoba a kde lidský život nemá žádnou cenu. Do té míry, že k nám přicházejí, jdou do války, aby ukradli alespoň něco, co připomíná normální život.



Víte, že kdysi mluvili o svém největším snu: vidět Paříž a zemřít. A jejich chování je teď prostě šokující. Protože jejich snem je teď ukrást záchod a zemřít."



Tato prohlášení jsou nepodložená a jsou v rozporu s postojem Ruské federace, která podporuje svrchovanost a územní celistvost Moldavské republiky v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic," uvedlo moldavské ministerstvo zahraničí v prohlášení.



Na schůzce s ruským velvyslancem Olegem Vasnetovem ministerstvo "zopakovalo, že Moldavská republika je v souladu se svou ústavou neutrálním státem a tento princip musí být respektován všemi mezinárodními aktéry, včetně Ruské federace."





- "Těžké boje" nadále probíhají v Mariupolu, uvedlo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské informaci, a to navzdory "deklarovanému dobytí" jižního přístavního města Ruskem.



Boje "maří ruské pokusy o dobytí města, čímž dále zpomalují jejich kýžený postup v Donbasu," uvedlo.



"Navzdory zvýšené aktivitě nedosáhly ruské síly za posledních 24 hodin žádných významnějších úspěchů, protože ukrajinské protiútoky nadále brání jejich úsilí," dodala.



"Ruské vzdušné a námořní síly nezískaly kontrolu ani v jedné z těchto oblastí vzhledem k účinnosti ukrajinské protivzdušné a námořní obrany, která snižuje jejich schopnost dosáhnout znatelného pokroku."



- Mnoho lidí na celém světě bylo překvapeno tím, jak Ukrajina odolala ruskému útoku na své území, a dokonce úspěšně odrazila jeho útok na hlavní město Kyjev.





Skupina ukrajinských pěšáků stála ve skladu na jihozápadě Ukrajiny, když je ostřelovalo ruské dělostřelectvo. Serhij byl zasažen střepinou do obličeje.







- Nadále rostou obavy o stovky civilistů, kteří se ukrývají v ocelárně Azovstal v obléhaném přístavním městě Mariupol s posledním zbývajícím kontingentem ukrajinských bojovníků. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že je připraveno umožnit civilistům opustit ocelárnu, pokud se ukrajinské síly vzdají. Podle Petra Andrjuščenka, poradce mariupolského starosty, však ruské síly pokračují v bombardování závodu.









- Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková uvedla, že "existuje možnost", že by v sobotu mohl být z Mariupolu otevřen humanitární koridor.







- Americký ministr zahraničí Antony Blinken vyzval k propuštění významného ruského opozičního aktivisty Vladimira Kara-Murzy, který byl 11. dubna zadržen před svým domem v Moskvě několik hodin poté, co stanice CNN odvysílala rozhovor, v němž kritizoval ruské kroky na Ukrajině.





- Šéf OSN António Guterres se příští týden v Moskvě setká s Putinem a bude usilovat o ukončení krveprolití. O dva dny později se Guterres setká se Zelenským také v Kyjevě, oznámila OSN.





- Americká armáda očekává účast více než 20 zemí na obranných jednáních zaměřených na Ukrajinu, která bude příští týden hostit v Německu a která se částečně zaměří na dlouhodobé obranné potřeby Kyjeva, uvedl v pátek Pentagon.





- Západní spojenci se chystají nabídnout Ukrajině řadu "bezpečnostních záruk", které by měly učinit zemi "nedobytnou" vůči budoucí ruské invazi, uvedl podle agentury Press Association britský premiér Boris Johnson.

- Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že zaznamenává stále více důkazů o válečných zločinech na Ukrajině, a označil válku za "hororový příběh porušování práv civilistů". Komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová uvedla, že "téměř každý obyvatel" města Buča má příběh o smrti svého příbuzného, souseda nebo dokonce cizího člověka.





- Ruské jednotky útočí 22. dubna na obytné oblasti v luhanském regionu.







⚡️Russian forces strike residential areas in Luhansk Oblast 12 times on April 22.



The town of Popasna suffered the most, enduring five artillery attacks that killed two people, Luhansk Oblast Governor Serhiy Haidai said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 23, 2022

O chvíli později se na protějším kopci objevily ruské tanky a střílely přes celou vesnici před nimi, včetně skladu. Hennadij a zbytek skupiny - všichni rodáci ze Záporožské oblasti - byli rovněž zasaženi střepinami a všichni utrpěli poškození sluchu."Měli na kopci tři tanky a stříleli na nás dolů. My jsme měli jen pušky," řekl Hennadij. "Měli jsme nějaké vybavení, které nám dali Američané a Poláci, ale na boj to nestačilo."Řekli, že ze skladu unikli pod oblaky kouře a šli pěšky do vedlejší vesnice, odkud je odvezli do záporožské vojenské nemocnice."Je tu spousta lidí motivovaných k boji," řekl Serhij, když mluvil z nemocničního oddělení se zbytkem roty, která utekla ze skladu. "Ale jsme nedostatečně vyzbrojeni a zoufale se snažíme udržet celou masu [ruské armády].""Také prostě není dost času na výcvik všech, kteří chtějí bojovat," dodal Dmytro, další člen roty, který ležel na lůžku na oddělení.Městská rada zveřejnila satelitní fotografii poskytnutou společností Planet Labs, na které je podle ní vidět masový hrob o rozměrech 45 krát 25 metrů, v němž by mohla být uložena těla nejméně 1 000 obyvatel Mariupolu u obce Vynohradne.





In occupied territories, Russia hangs Soviet flags and erects Lenin statues.



It’s all about freezing time and reviving a long dead empire. — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) April 22, 2022





"Rusové nás už jednou okupovali v roce 1968 a my si to nechceme zopakovat." Ministr zahraničí @JanLipavsky vysvětloval @BeckyCNN, proč Česko rychle dodalo tanky Ukrajině. https://t.co/mWmdlKvp5V — Lukáš Valášek (@lukasvalasek) April 23, 2022

- 50 procent Němců zastává názor, že Německo nemá Ukrajině posílat těžné zbraně.



50% of #Germans oppose the supply of heavy weapons to #Ukraine, according to a poll conducted by Insa Institute.



Another 43% of respondents support the idea of sending such weapons to #Kyiv. pic.twitter.com/4YdDrAi3y1 — NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2022

Marina, jedna z 386 ukrajinských dětí, které oficiálně zranila horda. pic.twitter.com/GQWwpXCgPU — Roman M (@Fbeyeee) April 22, 2022

- Mariupol: Je tu peklo.



"Hell is what's happening there."



Civilians who managed to escape Mariupol speak of the terror they experienced as Russia seeks control of southern Ukraine https://t.co/XDgCzXhcKP pic.twitter.com/TYLtXmSGIG — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 22, 2022

- Ukrajinci se zmocňují ruské vojenské kolonu v Charkovské oblasti:



Video of Ukrainian SSO after ambushing a Russian military column in Kharkiv Oblast by destroying a bridge as it crossed. They salvage equipment, including the Tigr-M’s heavy machine gun, before driving away in a pickup. https://t.co/fBMtZb0hgS pic.twitter.com/KTQ1TBZg7Q — Rob Lee (@RALee85) April 22, 2022







1