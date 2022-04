Skandál v Británii: Keir Starmer označil Johnsona za "muže bez studu". Johnson se znovu neupřímně omluvil za Partygate, odstoupit odmítl

20. 4. 2022

Keir Starmer, šéf Labouristické strany: Pan premiér ví, co je zač. A tak s sebou táhne dolů všechny ostatní. Čím více lidí se bude ponižovat a papouškovat jeho absurdní obhajoby, tím více bude veřejnost věřit, že všichni politici jsou stejní. Všichni jsou stejně špatní jako ostatní. A to tomuto premiérovi vyhovuje.







Dnes ráno jsem mluvil s Johnem Robinsonem. S voličem našeho poslance za Lichfield. Chci vám vyprávět jeho příběh. Když jeho žena zemřela na covid, John a jeho rodina se podřídili předpiusům pana premiéra. V nemocnici u ní nebyl. Nedržel ji za ruku, když umírala. Jejich dcery a vnoučata jeli 160 km po dálnici a v rukou drželi dopis od pohřební služby pro případ, že by je vyslýchala policie. Obřad v kostele se nekonal. Johnův zeť nepřijel, protože by byl zakázaným sedmým smutečním hostem.



Copak si pan premiér neuvědomuje, že John by dal celý svět za to, aby ho umírající manželka držela za ruku, i kdyby to bylo jen devět minut.



Ale on to neudělal. Protože se řídil premiérovými předpisy.



Předpisy, které, jak nyní víme, pan premiér bezstarostně, opakovaně a záměrně ignoroval. Po měsících urážlivých výmluv nebude dnešní zatvrzelá omluva Johnu Robinsonovi nikdy stačit. Kdyby měl pan premiér alespoň trochu úcty k Johnovi a milionům jemu podobných, kteří obětovali vše, aby dodržovali předpisy, odstoupil by. Ale on to neudělá.



Protože si neváží Johna, neváží si ani oběti britské veřejnosti.



Je to člověk bez studu.



Když odhlédneme od ppana oslance za Lichfield a přikyvujících psů podporujících vládu, v lavicích naproti je mnoho slušných a ctihodných poslanců, kteří si Johna Robinsona váží.

Kteří si váží britské veřejnosti.



Vědí, jaké škody pan premiér páchá. Vědí, že takhle to dál nejde. A vědí, že je jejich povinností tuto ostudnou kapitolu ukončit.



Dnes je k tomu znovu vyzývám. Nenásledujte jednání nezvládnutelného premiéra, který se vymkl kontrole. Dejte přednost svému svědomí. Dejte přednost své zemi. Dejte přednost Johnu Robinsonovi. A odvolejte pana premiéra z funkce.



Vraťte do naší politiky slušnost, poctivost a čestnost. A zastavte znevažování všeho, co tato země představuje.



Ke kritice od šéfa labouristů se přidal i čelný člen Konzervativní strany





Šéf britské Labouristické strany Keir Starmer nazval premiéra v úterý v parlamentě "mužem bez studu" během zuřivých výměny názorů, když se poslanci připravovali na hlasování o tom, zda by měl být Boris Johnson vyšetřován kvůli lhaní o skandálu Partygate.



Boris Johnson při svém prvním vystoupení v parlamentě od chvíle, kdy dostal od policie pokutu za účast na večírku pořádaném k jeho narozeninám v červnu 2020 během lockdownu hovořil o své pokoře, ale řekl, že ho nenapadlo, že toto shromáždění bylo porušením lockdownových předpisů



Předseda labouristů v ostré reakci obvinil premiéra z nepoctivosti a prohlásil, že si "neváží oběti britské veřejnosti".



Vysoce postavený konzervativní poslanec Mark Harper po vyslechnutí Johnsonovy omluvy Johnsona vyzval k rezignaci.



Mark Harper: Je mi velmi líto, že to musím říct, ale nemyslím si, že Johnson už není hoden onoho vysokého úřadu, který zastává."



https://twitter.com/PeterStefanovi2/status/1516454694410936327?s=20&t=lFxWoFlaclaIn3wAr08yRw



Poslanci budou ve čtvrtek hlasovat o labouristickém návrhu, aby byl Johnson vyšetřován, zda uvedl parlament v omyl v souvislosti s celou řadou mejdanů v Downing Street během covidového lockdownu.



Starmer vyzval konzervativní poslance, aby využili příležitosti zbavit se Johnsona a "vrátili do naší politiky slušnost, poctivost a čestnost".





Johnson ve svém prohlášení pro parlament uvedl, že předpisy prý porušil nevědomky. "Tehdy ani později mě nenapadlo, že by setkání ve vládní místnosti těsně před důležitým jednáním o strategii proti covidu mohlo znamenat porušení pravidel. Byla to moje chyba a já se za ni bezvýhradně omlouvám," řekl.



Johnson se začal vymlouvat na Ukrajinu. Řekl, že "bolest a hněv", které tato kontroverze vyvolala, v něm probudily "ještě větší pocit povinnosti plnit priority britského lidu a reagovat v souladu s nejlepšími tradicemi naší země na Putinův barbarský útok na Ukrajinu".







Starmer však omluvu označil za "pokryteckou".



Konzedrvativec Harper Johnsonovu omluvu rovněž odmítl: "S politováním musím konstatovat, že máme premiéra, který porušil zákony, které sám zemi nařídil, nevyjádřil se k tomu na rovinu a nyní se chystá požádat slušné muže a ženy v tomto parlamentě, aby obhajovali něco, co je podle mého názoru neobhajitelné."



Harper následně na Twitteru uvedl, že již zaslal dopis o vyslovení nedůvěry Johnsonovi příslušným činitelům Konzervativní strany



Další poslanci toryů, kteří mají vůči Johnsonovi soukromé výhrady, však uvedli, že ani omluva, ani návrh na hlasování o vyšetřování výsadním výborem jejich názor nezměnily.





Starmer citoval příběh Johna Robinsona, který minulý týden napsal deníku Guardian, že nemohl vzít svou ženu za ruku, když umírala, ani jí uspořádat řádný pohřeb, a o Johnsonovi dodal: "Hněv se ani nedotýká toho, co cítím k Johnsonovi, této ubohé parodii člověka."



Starmer řekl ztichlé Dolní sněmovně: "kdyby měl premiér alespoň trochu úcty k Johnovi a milionům jemu podobných, kteří obětovali vše, aby dodržovali předpúisy, odstoupil by. Ale on to neudělá. Protože si Johna neváží. Neváží si obětí britské veřejnosti. Johnson je člověk bez studu."



Johnson bude v době čtvrtečního hlasování na obchodní návštěvě v Indii, snaží se dokazovat, dokázat, že Británii "řídí efektivně".



Konzervativci zřejmě budou hlasovat proti vyšetřování Borise Johnsona, protože "předsedou vyšetřovacího výboru je labourista".



Podle ministerského kodexu se očekává, že ministři, kteří "vědomě uvedou parlament v omyl", nabídnou svou rezignaci.



Premiér v prosinci 2021 ujistil Dolní sněmovnu, že v Downing Street byly během pandemie "dodrženy všechny předpisy". Jeho tvrzení je však v rozporu s rozhodnutím Metropolitní policie, která Johnsonovi za porušení lockdownových předpisů dala pokutu.



Johnson od té doby tvrdil, že poslance vědomě neuvedl v omyl, protože nevěřil, že došlo k porušení pravidel. Na otázku poslance toryů Petera Bonea: "Uvedl jste sněmovnu u výpravčího boxu vědomě v omyl?" Johnson odpověděl: "Ne".





Johnson a další vysocí vládní činitelé by mohli v příštích týdnech čelit dalším pokutám, protože Metropolitní policie pokračuje ve vyšetřování dalších mejdanů, které se konaly během lockdownu.



Jakmile policie dokončí svou práci, vláda se zavázala zveřejnit celou zprávu Sue Grayové, vysoké státní úřednice, která byla pověřena vyšetřením tohoto skandálu.



Zdroj v angličtině ZDE



