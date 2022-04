Blahopřání Francii, kde 42 procent voličů hlasovalo pro tohle:

24. 4. 2022

čas čtení 3 minuty

Putinova služebnice dostala ve Francii 42 procent? Sakra, to opravdu děsí...

"Marine Le Pen se nevzdává," tvrdí polská propagandistická televize, dříve televize veřejné služby. Máme snad očekávat, že její dav zaútočí na Palais Bourbon tak jako to udělal dav pro Trumpa? Anebo ta televize prostě nemůže zkousnout, že kamarádka Morawieckého prohrála?



"Marine Le Pen does not give up" - says Polish propaganda TV, formerly a public broadcaster.



Should we expect the mob attacking the Palais Bourbon or something then, like when Trump lost in the US?



Or they just can't cope with the fact that @MorawieckiM's friend lost? https://t.co/ClcSCL71JN