Zelenskij: 120 000 civilistů nemůže opustit Mariupol

22. 4. 2022

- Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je přibližně 120 000 civilistů blokováno při odchodu z obléhaného města Mariupol.



V reakci na výroky ruského ministra obrany Sergeje Šojgu, že ruské síly kontrolují většinu Mariupolu, Zelenskyj uvedl, že Rusko ovládá většinu tohto přístavního města, ale v jeho části zůstávají ukrajinské jednotky.



Starosta Mariupolu Vadym Bojčenko uvedl, že na evakuaci z města stále čeká asi 200 lidí, ale do čtvrtečního odpoledne žádný autobus nepřijel.



Podle něj malý konvoj autobusů evakuoval lidi z Mariupolu ve středu a nyní míří do města Záporoží.



- Ruské síly ve čtvrtek obsadily desítky vesnic ve východní Doněcké oblasti, uvedla poradkyně náčelníka štábu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Olena Symonenková to řekla divákům ukrajinské televize:



Na seznam obsazených vesnic dnes přibylo 42 vesnic. Děje se tak na úkor Doněcké oblasti.



Stalo se to dnes a [může se stát], že je naše síly zítra získají zpět.





- Putinovo tvrzení o "osvobození" Mariupolu je dezinformace, konstatují USA



Představitelé USA odmítli jako "dezinformaci" tvrzení ruského prezidenta Vladimira Putina, že jeho síly "osvobodily" přístavní město Mariupol, informuje agentura Reuters.



Na tiskové konferenci ve čtvrtek odpoledne to řekl Ned Price, mluvčí ministerstva zahraničí:



Chápeme, že ukrajinské síly nadále drží své pozice, a máme všechny důvody se domnívat, že představení prezidenta Putina a jeho ministra obrany pro média, které jsme viděli v posledních hodinách, je ještě větší dezinformací z jejich osvědčené příručky.



Putin to tvrdil navzdory přiznání svého ministra obrany, že ruská armáda stále bojuje proti tisícům ukrajinských vojáků, kteří se ukrývají v ocelárnách Azovstal.



I tak je podle Jurije Ryženkova, šéfa společnosti Metinvest Holding, která ocelárny vlastní, situace "blízko katastrofě".



"Když začala válka, měli jsme v protiatomových krytech a v zařízeních v závodě poměrně slušné zásoby potravin a vody, takže po určitou dobu to civilisté mohli používat a v podstatě z toho přežít," řekl CNN.



"Bohužel všechny věci, mají tendenci docházet, zejména potraviny a věci denní potřeby. Myslím, že teď už se to tam blíží katastrofě."



- Demonstranti se ve čtvrtek sešli před polské Varšavě, aby si připomněli 57. den ruské války na Ukrajině a zapálili svíčky za 205 dosud zaznamenaných mrtvých dětí.



- Wimbledon byl varován, že by mohl čelit žalobě ze strany Běloruské tenisové federace poté, co obvinila All England Club z nezákonného jednání, když zakázal ruským a běloruským hráčům účast na letošním letním šampionátu.



BTF uvedla, že se radí s mezinárodními právními firmami, aby "ochránila" své hvězdy a zároveň odsoudila Wimbledon za to, že svým rozhodnutím "podněcuje nenávist".





- Rusko skrývá důkazy o svých válečných zločinech v Mariupolu tím, že pohřbívá těla civilistů zabitých při ostřelování v novém masovém hrobě, uvedl starosta města, když americká společnost pro satelitní snímkování zveřejnila fotografie tohoto hrobu,





