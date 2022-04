Matka, babička, dítě. Všechny tři o těchto pravoslavných Velikonocích Putin zavraždil

24. 4. 2022

čas čtení 15 minut

Putin zabil v Oděse novinářku Valerii Glodan a její tříměsíční dceru. Valeriina matka byla také usmrcena. Pak šel Putin do kostela na oslavu pravoslavných Velikonoc.

Mother, daughter and granny. All three killed today in Odesa. Happy Easter, Mr.putin. The Heaven will never accept you. pic.twitter.com/rmbRR0FuXQ — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) April 23, 2022



- Ukrajinci si tuto neděli připomněli pravoslavné Velikonoce modlitbami za obránce země a za ty, kteří čelí zoufalým podmínkám v Mariupolu.



Do katedrály svatého Volodymyra v Kyjevě Ukrajinci přinesli košíky, které jim požehnali kněží. Easter Sunday, St Volodymyr’s cathedral, Kyiv. An indomitable people pic.twitter.com/cwfH1BGteE — Luke Harding (@lukeharding1968) April 24, 2022

- Vysoký ukrajinský vyjednavač a prezidentův poradce Mychajlo Podoljak vyzval Moskvu, aby v neděli přistoupila na "skutečné velikonoční příměří".



"Rusko neustále útočí na mariupolský Azovstal. Místo, kde jsou naši civilisté a vojáci, je zasypáno těžkými leteckými bombami, dělostřeleckou palbou a intenzivním soustřeďováním sil a techniky pro útok," uvedl Podoljak na Twitteru.



Vyzval Rusko, aby okamžitě otevřelo humanitární koridor pro civilisty a dohodlo se na "zvláštním kole jednání", které by usnadnilo výměnu vojáků a civilistů.



Easter Sunday, St Volodymyr’s cathedral, Kyiv. An indomitable people pic.twitter.com/cwfH1BGteE — Luke Harding (@lukeharding1968) April 24, 2022

- Odhady ruských ztrát:

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of April 24, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/iUOV7RaDle — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 24, 2022

- Po ruské invazi na Ukrajinu v plném rozsahu se představitelé Evropy a Severní Ameriky snažili izolovat Rusko zavedením "bezprecedentních" sankcí.



Jak moc je Rusko izolované? Agentura AFP zveřejnila následující analýzu:



V týdnech, které následovaly po invazi, NATO a EU uzavřely vzdušný prostor pro ruská letadla a Spojené státy nařídily zákaz dovozu ruské ropy a plynu, stejně jako mořských plodů, vodky a diamantů.



Některé ruské banky byly vyloučeny z mezinárodního platebního systému Swift a stovkám významných osobností bylo zakázáno přistát na evropské půdě.



Mimo Západ však byla reakce opatrnější.



Na Valném shromáždění OSN se 2. března Indie a Jihoafrická republika zdržely hlasování při požadavku na stažení Ruska z Ukrajiny.



V Latinské Americe se Brazílie a Mexiko odmítly podílet na přívalu sankcí.



"Roste počet zemí, které jsou ochotnější prosazovat svou nezávislost navzdory tomu, že usilují o užší spolupráci se Západem a dokonce potřebují jeho podporu," citoval deník Washington Post Chrise Landsberga, profesora mezinárodních vztahů na Johannesburské univerzitě.



"Jedna věc je odsoudit invazi na Ukrajinu - druhá je zahájit ekonomickou válku proti Rusku a mnoho zemí v Jižní Americe, Africe a Asii není připraveno překročit tuto hranici," dodal bývalý chilský velvyslanec v Indii a Jihoafrické republice Jorge Heine.



To je zřejmě případ Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, které se dosud vyhýbaly zaujmout postoj vůči Rusku. To lze říci i o Indii, která se v únoru v Radě bezpečnosti OSN při hlasování odsuzujícím ruskou invazi zdržela hlasování.



"Pro Indii válka představovala ostrou a nevítanou volbu mezi Západem a Ruskem, volbu, které se ze všech sil snažila vyhnout," vysvětlil Šivšankar Menon, bývalý poradce indického premiéra Manmohana Singha pro národní bezpečnost.



"Spojené státy jsou zásadním a nepostradatelným partnerem při modernizaci Indie, ale Rusko zůstává důležitým partnerem z geopolitických a vojenských důvodů," napsal v článku zveřejněném na začátku dubna s názvem: "Fantazie svobodného světa: Je demokracie skutečně sjednocená proti Rusku?".



Pro bývalého francouzského velvyslance Michela Duclose není tato tendence ničím novým.



"Již v roce 2015 při syrské a první ukrajinské krizi jsme neměli po boku Indii ani Brazílii," uvedl. "Musíme si položit otázku: proč tomu tak je a co můžeme udělat pro to, abychom s těmito zeměmi vybudovali pevnější mosty? Tato otázka je aktuálnější než kdykoli předtím."









- Zelenskij přirovnal ruské "filtrační tábory" k nacistickým koncentračním táborům



Volodymyr Zelenskij využil svůj sobotní večerní projev k tomu, aby označil Rusko za teroristický stát a přirovnal jeho akce v Mariupolu k akcím nacistů.



V sobotu večer Zelenskij ve videoposelství zveřejněném na Facebooku uvedl, že osoby odpovědné za zvěrstva budou pohnány k odpovědnosti. Zmínil sobotní raketový úder v Oděse, při němž zahynulo 8 lidí včetně tříměsíční holčičky.



"Jak ohrozila Rusko? Zdá se, že zabíjení dětí je prostě novou národní myšlenkou Ruské federace," řekl Zelenskij. Dodal, že rakety byly odpáleny ruskými strategickými letadly z oblasti Kaspického moře. Ukrajině se podařilo dvě rakety sestřelit, ale dalších pět raket zasáhlo město.



"Identifikujeme všechny osoby odpovědné za tento úder..... Všechny, kdo dávají tyto rozkazy, všechny, kdo tyto rozkazy plní. Bez ohledu na to, jak dlouho nám to bude trvat, všichni tito bastardi budou zodpovědní za každou smrt, kterou způsobili," řekl.



Dodal, že se stále objevují nové informace o zločinech ruských sil proti obyvatelům Mariupolu. "Nacházejí se nové hroby lidí zabitých okupanty. Mluvíme o desítkách tisíc mrtvých obyvatel Mariupolu. Jsou zaznamenávána jednání okupantů o tom, jak zakrývají stopy svých zločinů," řekl.



Zelenskij uvedl, že Rusko pokračuje v aktivitě "filtračních táborů", kam ruské síly posílají ukrajinské občany, než je násilně přemístí do Ruska.



"Poctivý název pro ně je ve skutečnosti jiný, koncentrační tábory. Stejně jako ty, které v minulosti vybudovali nacisté. Ukrajinci z těchto táborů, ti, kteří přežili, jsou posíláni dále na okupovaná území a do Ruska," řekl. "Deportují také děti v naději, že zapomenou, kde je jejich domov a odkud pocházejí."



Zelenskij uvedl, že ruské činy stačí k tomu, aby světu ukázaly, že ruská armáda je teroristická organizace.



V sobotu podle svých slov hovořil s britským premiérem Borisem Johnsonem, kterému poděkoval za podporu, a nyní se chystá na setkání se zástupci USA.

.@POTUS: Our unity at home, our unity with our Allies and partners, and our unity with the Ukrainian people is sending an unmistakable message to Putin: He will never succeed in dominating and occupying all of Ukraine. pic.twitter.com/V4ltUz5EAW — Department of State (@StateDept) April 24, 2022





Alexander Chramčichin z moskevského Institutu pro politické a vojenské analýzy uvedl, že boje mohou trvat i několik let.

- Ukrajinský prezident ocenil úsilí Velké Británie při výcviku své armády v souvislosti s obviněním, že Spojené království zablokovalo žádosti o posílení obrany Kyjeva po prvním ruském úderu před osmi lety, informují PA Media.









- Ukrajina strávila sedm let prošením o zbraně a nikdo neposlouchal. Zdrcující článek v týdeníku Sunday Times. Ukrajinský velvyslanec se snažil v září 2020 o audienci s Dominicem Raabem, britským ministrem zahraničí českého původu. Raab "neměl čas".



Ukraine spent 7 years begging for weapons & no one listened; The Ukrainian ambassador to London tried to secure a meeting with Raab after he took charge of the London embassy in September 2020. But Raab was too busy to give him an audience.https://t.co/rZrbEaNYA4 — Ben de Pear (@bendepear) April 24, 2022





April 23 Assessment Highlight:#Russia is continuing their pattern of operations: committing small collections of units to dispersed attacks along multiple axes and refusing to accept necessary operational pauses to set conditions for decisive operations.https://t.co/ah2GipKfN0 pic.twitter.com/63tzV51O9C — ISW (@TheStudyofWar) April 23, 2022

#Kharkiv, Viktor Hubariev, 79, killed by #Russian bomb. He went out to buy bread and bring it back home to his daughter Iana.

His daughter still has that bread with her father's blood on it. "It is a part of my father", she says.#StandWithUkraine #StopRussianAgression pic.twitter.com/evMZPydkxG — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 23, 2022

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že se v neděli setká s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem a ministrem obrany Lloydem Austinem, což jsou nejvyšší američtí představitelé, kteří navštívili Kyjev od začátku války.Ptá se: Jak daleko Rusko v nové fázi útoku na Ukrajinu zajde?V březnu ruská armáda uvedla, že se soustředí na dvě oblasti Donbasu, Doněck a Lugansk, kde jsou proruští povstalci aktivní od roku 2014.V pátek byl citován ruský generálmajor Rustam Minnekajev, který uvedl, že "jedním z úkolů ruské armády je vytvořit plnou kontrolu nad Donbasem a jižní Ukrajinou", a dodal, že to zajistí "pozemní koridor na Krym", poloostrov, který Rusko anektovalo od Ukrajiny v roce 2014.Podle Michela Goyi, bývalého plukovníka francouzské armády, však tato ambice přináší problémy."Čím hlouběji se ruské síly dostanou na Ukrajinu, tím jsou zranitelnější," uvedl na Twitteru.Pascal Ausseur, ředitel institutu strategických studií FMES, uvedl, že ruská armáda dost možná doufá, že vytvoří osu vedoucí z Chersonu na břehu řeky Dněpr ke stejnojmennému městu na severu a poté k Izjum na východě.Odborníci se již nedomnívají, že by Rusko mělo nějaké plány na ukrajinské hlavní město Kyjev."Uvědomili si, že varianta bleskové války nevyšla," řekl Ausseur. "Proto se vrátili k tradičnímu sovětskému modelu buldozerů: Pokud nemůžete zlomit vůli svých nepřátel, budete je dlouhodobě systematicky terorizovat.""Budou operaci mariupolisovat," řekl Ausseur.Západní pomoc Ukrajině byla sice posílena, ale podle agentury AFP může trvat týdny nebo měsíce, než obrněná vozidla dorazí.Jen málo pozorovatelů nyní očekává, že konflikt brzy skončí."Rusko zatím nedosáhlo žádného ze svých cílů a není snadné si představit, jak jich dosáhne v budoucnu," řekl agentuře AFP.. Střely byly podle něj odpáleny z Černého moře ruskou lodí.Volodymyr Zelenskij na tiskové konferenci v Kyjevě uvedl, že Velká Británie spolu s USA poskytuje "největší vojenskou pomoc" v boji proti invazním silám Moskvy.Bývalý britský ministr obrany však obvinil předchozí vládu v Downing Street z neochoty podpořit Kyjev po anexi Krymu ruským prezidentem Vladimirem Putinem v roce 2014.Michael Fallon řekl listu The Sunday Times, že když sloužil za bývalého konzervativního premiéra Davida Camerona, bylo mu řečeno, aby odmítl žádosti o pomoc při modernizaci obrany Ukrajiny, přestože ministerstvo obrany chtělo "udělat více"."Byli jsme zablokováni a ve vládě nám Cameron zabránili poslat Ukrajincům zbraně, které potřebovali," řekl Fallon listu."Někteří členové kabinetu měli nesmírně silný pocit, že bychom neměli dělat nic, co by Rusko dále provokovalo."Zastával jsem názor, že je to absurdní. Rusové žádné provokace nepotřebovali. Už tam byli a posílali lidi přes hranice."V období před současným vpádem a během něj se Londýn ukázal jako jeden z nejbližších spojenců Ukrajiny, pokud jde o dodávky zbraní Nato."ale je příliš brzy na to, aby se dalo říci, jak rychle tak učiní nebo jak rozsáhlé tyto ofenzívy budou".Předpovídá, že Rusko bude pravděpodobně pokračovat v útoku jihovýchodně od Izjumu, západně od Kreminny a Popasny a severně od města Doněck přes Avdijivku nebo jinou osu. Ruské síly se pokusí vyhladovět zbývající obránce ocelárny Azovstal v Mariupolu a nedovolí evakuaci uvězněných civilistů, dodává.Zde jsou hlavní poznatky z hodnocení ISW zveřejněného v pátek večer:1. "Ruské síly pokračovaly v tlaku na zařízení Azovstal v Mariupolu.2. Ruské jednotky stažené z ústupu z Kyjeva znovu vstupují do bojů na východě Ukrajiny.3. Ruské síly z okolí Mariupolu se přesouvají do okolí města Doněck a pravděpodobně brzy a bez odpočinku a obnovy opět vstoupí do bojů.4. Rusko pokračovalo v provádění pozemních ofenzív malého rozsahu na několika místech podél fronty od Izyumu po Záporožskou Oblu.""Je prostě špatné jet nejprve do Ruska a pak na Ukrajinu," řekl Zelenskij novinářům v ukrajinském hlavním městě. "V tomto pořadí není žádná spravedlnost ani logika," dodal."Válka je na Ukrajině, v ulicích Moskvy nejsou žádné mrtvoly. Bylo by logické jet nejprve na Ukrajinu, podívat se na tamní lidi, na důsledky okupace," dodal.Guterres se má v úterý setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ve čtvrtek pak navštíví Zelenského.Guterres měl s oběma předáky jen málo kontaktů. Putin se s Guterresem odmítl setkat poté, co tenobvinil Rusko z porušení Charty OSN vysláním vojsk na Ukrajinu.#Kharkiv, Viktor Hubariev, 79 let, zabit #Ruskou bombou. Šel koupit chleba a přinést ho domů své dceři Ivaně.Jeho dcera má ten chléb s otcovou krví stále u sebe. "Je to část mého otce," říká.







1