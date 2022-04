Válka na Ukrajině donutila Německo, aby se ptalo, zda desetiletí jeho zahraniční politiky nebyla založena na sebeklamu

22. 4. 2022

Během posledních několika týdnů němečtí politici a novináři diskutovali o otázce německé viny a odpovědnosti za válku – včetně katastrof v Buče a Mariupolu. Nejtěžší otázky byly adresovány německému prezidentovi Franku-Walteru Steinmeierovi, který roky pěstoval zvláštní vztah mezi Ruskem a Německem, upozorňuje Dmitrij Vačedin.

Ve skutečnosti je nyní těžké vysvětlit, proč Německo, které v roce 2014 podporovalo sankce proti Rusku za anexi Krymu a invazi na Donbas, se už před lety nezbavilo ruské energie – ve skutečnosti jeho závislost vrostla teprve v posledních letech. V důsledku toho se Berlín, který se obává zničení průmyslu své vlastní země, i nyní cítí neschopen vzdát se ruské ropy – odtud ukrajinská obvinění, že Německo financuje ruskou válku.

V pondělí 4. dubna německý prezident Frank-Walter Steinmeier (podle německé ústavy je hlavou státu prezident, nikoli kancléř) učinil přiznání historických rozměrů. "Moje podpora plynovodu Nord Stream 2 byla zjevně chyba. Drželi jsme se mostů, kterým už Rusko nevěřilo a před kterými nás naši partneři varovali," řekl s tím, že Německu se nepodařilo vybudovat "společný evropský dům, který zahrnuje Rusko". Bylo to tiché uznání, že tři desetiletí stará německá politika vůči Rusku se zhroutila.

Steinmeierovo prohlášení nebylo zcela neočekávané: Prezident musel nějak reagovat na obvinění ukrajinského velvyslance v Německu Andrije Melnyka. Nedlouho předtím ukrajinský diplomat obvinil prezidenta Steinmeiera, že navzdory válce nadále považuje dobré vztahy s Ruskem za "něco posvátného a zásadního", že je úzce spojen s Kremlem prostřednictvím neformálních vazeb a že nadále popírá ukrajinské nároky. Dne 27. března Melnyk odmítl Steinmeierovo pozvání k účasti na vládou podporovaném koncertu "Solidarita s Ukrajinou", na kterém vystoupili pianista Jevgenij Kissin a barytonista Rodion Pogosov, dva ruští hudebníci, kteří oba léta žijí mimo Rusko.

Navíc Steinmeier, který řadu let působil jako spolkový ministr zahraničí v předchozím kabinetu kancléřky Angely Merkelové, neučinil dominantním tématem svého projevu uznání chyb: Ostře se postavil proti myšlence, že by on osobně (nebo dokonce Německo jako celek) měl sdílet odpovědnost za válku. Odpovědnost podle prezidenta leží výhradně na ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. "Neměli bychom brát [tuto odpovědnost] na sebe. Ale to neznamená, že bychom neměli přehodnotit určité oblasti, kde došlo z naší strany k chybám," řekl.

V roce 2008 to byl Steinmeier, kdo se stal horlivým zastáncem politiky "Partnerství pro modernizaci", která byla postavena na staré německé myšlence, že ekonomické transformace vedou k politickým důsledkům. Fotografie Sergeje Lavrova z roku 2016, jak Steinmeiera přátelsky poplácává po rameni během mnichovské bezpečnostní konference, se v posledních dnech stala memem – sám Steinmeier byl dokonce donucen poukázat na to, že napjaté výrazy mužů naznačují, že toto gesto nebylo ani zdaleka přátelské.

Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, která od odchodu z úřadu o aktuálním dění prakticky mlčí, nečekaně vystoupila na obranu předchozího přístupu Německa k východní Evropě. V pondělí Merkelová prostřednictvím své tiskové služby sdělila, že stále stojí za rozhodnutím Německa z roku 2008 postavit se proti vstupu Ukrajiny a Gruzie do NATO.

Smysluplnou podporou Ukrajiny by Německo mohlo reálně odčinit chyby, které uznal i jeho prezident. Úplný obrat letité politiky však pro Berlín nepřichází snadno — kromě jeho skutečně působivé snahy ubytovat ukrajinské uprchlíky (podle oficiálních odhadů jich je v zemi více než 300 000). Rozhodnutí poslat německé zbraně na Ukrajinu, i když je to pro Německo skutečně revoluční krok, se zatím jeví spíše jako symbolické gesto, než skutečný pokus zvrátit vývoj války. Podle zpráv německých médií nejsou přenosné protiletadlové raketové systémy Strela z éry NDR, které Německo dodalo Ukrajině, vhodné k použití. A narážka německého ministra obrany, že Německo prostě nezveřejňuje skutečný rozsah své vojenské pomoci Ukrajině nebo složení zbraní, které posílá, se setkala s rozpaky na ukrajinské straně.

Pojem "německé viny", který znamenal kolektivní odpovědnost německé společnosti za vypuknutí druhé světové války a který se stal součástí poválečné německé identity, zaznamenal v éře ruské války na Ukrajině novou rezonanci.

Německo odsoudilo kroky Ruska v roce 2014 — poté strávilo osm let tím, že se stávalo závislejším na ruském plynu

Výroky Merkelové a Steinmeiera vyvolaly nejen ostrými prohlášeními ukrajinského velvyslance, ale také otázkami kladenými stále naléhavěji v německých domácích diskusích, včetně stránek novin, ohledně míry německé odpovědnosti za to, co se dnes děje na Ukrajině.

Čím déle válka trvá, tím pochybnější se jeví německá politika Ruska v letech 2014–2021. Po anexi Krymu a konfliktu na Donbasu by bylo logické, tvrdí dnes kritici, očekávat postupné snižování závislosti na ruské energii. To bylo dokonce při několika příležitostech uváděno jako cíl (zejména poté, co Rusko zvýšilo ceny plynu v reakci na první sankce v roce 2014). Ve skutečnosti však Německo pokračovalo v prohlubování své závislosti na ruském plynu až do 24. února 2022.

Zatímco v roce 2012 Německo nakoupilo asi 34 miliard metrů krychlových ruského plynu, do roku 2021 toto číslo vzrostlo na 56 miliard (což představovalo přibližně 55 procent veškerého dovozu plynu do země). Roční kapacita plynovodu Nord Stream 2, dokončeného v roce 2021, je teoreticky zhruba stejná (je neuvěřitelné, že rozhodnutí o jeho výstavbě padlo v roce 2015, po anexi Krymu a válce na Donbasu). Pokud by planovod začal fungovat, tato závislost by mohla být téměř úplná.

"Německo ignorovalo všechna varování odborníků na východní Evropu v letech 2014–2016, postavilo ‚druhý plynovod‘, pokračovalo v rozvoji obchodu a podnikání jako obvykle, zatímco ohledně Putina bylo všechno jasné: Už začal válku, destabilizoval celý region. Vláda Merkelové v podstatě ohrozila energetickou bezpečnost nejen své vlastní země, ale celé Evropy – a nyní trpíme následky. Protože nyní je nemožné zavést právě ty sankce, které by byly pro Rusko nejbolestivější, ty, které by mohly přinést rychlý konec války," řekl Meduze politolog Sergej Medveděv, šéf berlínské nevládní organizace "Děkabristé".

Klaus Geiger, šéf mezinárodní politiky v deníku Die Welt, šel ještě dále a napsal, že "německé úřady sdílejí vinu za masakry v Buče a Mariupolu". Ve stejném vydání Die Welt byl zveřejněn otevřený dopis napsaný ukrajinskými intelektuály, který rovněž připisoval vinu za válku Německu – nikoli kvůli tomu, co bylo nazváno "Putin-Verstehery" ("ti, kdo chápou Putina" – pejorativní neologismus pro politiky. kteří vyjadřují empatii pro Putinův postoj), ale pro současné odmítání embarga na dodávky energie z Ruska. Nic nemůže v blízké budoucnosti nahradit ruský plyn a embargo by ochromilo německý průmysl a bylo by pro Německo "větší ranou než pro Putina," uvedli členové kabinetu kancléře Olafa Scholze.

Německý pacifistický přístup ke globální politice, který se vyvinul po druhé světové válce, se nyní zdá být obzvláště zranitelný (a poněkud lehkomyslný). Berlín, který se značným úsilím přesvědčil Izrael, aby na počátku 50. let přijal reparace za Hitlerovy zločiny na Židech, byl zvyklý řešit všechny problémy jednáním a penězi, ale po 24. únoru, kdy tyto prostředky nefungovaly, byl naprosto ztracen.

"Německá pozice prostředníka mezi Ruskem a jeho sousedními zeměmi utrpěla naprostý morální kolaps," řekl Meduze berlínský politolog Alexej Jusupov. "Tato pozice ‚prostředníka‘ říká, že diplomacie je hlavní metodou, kompenzace je hlavním nástrojem, že obecně ‚je dost pro každého‘, a proto je nejlepším řešením jakéhokoli problému podílet se na společném ekonomickém růstu. Válka ukázala, že jde o iluzi. Německo bylo slepé – nesprávně si vyložilo, co se děje v Rusku, a nyní je přirozeně v šoku. Německo cítí a nese odpovědnost za svou neschopnost pochopit, kam to směřuje."

Německo se pokusilo oslabit ruskou armádu a zároveň svázat svou ekonomiku s evropskou – a selhalo

Rozhodnutí zachovat ekonomickou spolupráci s Ruskem a zároveň ukončit ostatní druhy spolupráce (zejména obrannou spolupráci, která byla ukončena kvůli sankcím), dávalo určitý smysl. I když je to dnes těžké si představit, ruská armáda před rokem 2014 aktivně implementovala západní technologie.

"Sankce uvalené od roku 2014 výrazně snížily bojeschopnost ruské armády. Nebýt těchto sankcí, dnes bychom viděli bojeschopnější a modernější ruskou armádu, která by ve válce mohla dosáhnout velkého úspěchu. Představte si, že by Rusko v současnosti mělo moderní plavidla 'Mistral' zakoupená z Francie, [moderní] komunikační a navigační prostředky, zařízení pro noční vidění a elektroniku pro dělostřelectvo a letectvo. Žádná z těchto věcí nebyla do Ruska dovezena [ale mohla být]," řekl Meduze berlínský politolog Dmitrij Stratěvskij.

Existovala myšlenka, že zvýšená ekonomická (a pravděpodobně vzájemná) závislost Německa a Ruska bude nahrazena oslabenou bojeschopností ruské armády; toto bylo např. oficiální stanovisko předchozího německého ministra zahraničních věcí za Merkelové, sociálního demokrata Heika Maase. Obával se, že "spálení mostů [mezi Ruskem a Západem]" povede ke sblížení Ruska a Číny. A donedávna se nový kancléř Olaf Scholz domníval, že Nord Stream 2 donutí Rusko chovat se na zahraniční scéně opatrněji, aby nepřišlo o miliardové investice (podle různých odhadů stála stavba ropovodu 9–11 miliard eur) a příjmy. Německé politiky – zvyklé na přísnou kontrolu ze strany politických oponentů, veřejnosti a tisku – prostě nenapadlo, že je možné roky investovat do obrovského infrastrukturního projektu, jen abyste ho odhodili jako novou hračku, která byla otevřena (počítat s tím, že Nord Stream 2 bude fungovat během války, by bylo neuvěřitelně naivní).

Pokud však Putin překvapil (dokonce šokoval) Německo rozpoutáním války, a tím zmařil vysoce lukrativní společný projekt, pak lze říci i opak: Vše nasvědčuje tomu, že Kreml neočekával tvrdé sankce, jimiž byl ze strany Evropské unie zasažen. Může to být důsledek postoje EU a Německa v roce 2014. Zatímco Berlín slovy kritizoval Rusko za porušování územní celistvosti Ukrajiny, ve skutečnosti (ke zklamání Ukrajinců) německá vláda zaujala nejednoznačnější pohled na situaci a nebyla připravena zasadit Rusku skutečně vážnou ránu.

"Západ jednomyslně odsoudil anexi [Krymu]. Ale abychom pochopili fungování německé politiky, je nutné poznamenat, že anexe proběhla téměř bez krveprolití. Nedošlo k žádné masivní krvavé lázni, která by hýbala společností, která by tlačila na politiky. Pokud jde o Donbas, myslím, že krutý žert zde představovalo to, že mnozí němečtí politici – otevřeně o tom nemluvili, ale lze to vysledovat z různých detailů – považovali události na Donbasu za občanskou válku. "Ano," řekli, "je jasné, že Rusko poskytuje technologickou pomoc, ale můžete vidět, že na obou stranách jsou Ukrajinci," vysvětluje Dmitrij Stratěvskij kontrast současné situace s rokem 2014.

Rusko bylo považováno za racionálního – i když zvláštního – hráče, jehož chování bylo vysvětlitelné a který uznával výhody evropských trhů, ne-li evropských hodnot.

"Zdá se, že ani tyto konflikty [na Krymu a Donbasu] nedokázaly otřást německým obrazem světa, kde tak či onak převládne racionální systém vztahů založený na ekonomickém růstu a rozdělování výhod. Zdá se, že i když se nyní [vztahy] zhorší, nakonec Rusko dostane rozum a vrátí se k principům a ideálům, na nichž je – z německého pohledu – postavena komunikace mezi civilizovanými státy. Německo dokázalo ‚spolknout‘ Krym a Donbas díky iluzi, že zatímco může být nutný jeden krok nazpět, budou následovat dva kroky vpřed," říká berlínský politolog Alexej Jusupov.

Jednou z nejobtížnějších otázek, kterým nyní německé úřady čelí, je, zda jejich umírněná reakce na ruské akce na Krymu a Donbasu uspíšila invazi na Ukrajinu. Vnímal Putin německou shovívavost jako slabost? Bral to jako ujištění o své beztrestnosti? Podle názoru Dmitrije Stratěvského žádné povzbuzení k agresivitě, které Rusko pociťovalo, nepocházelo ze strany Německa.

"Je tu agresor, je tu oběť agrese a jsou tací, kteří si této agrese tak či onak nevšimnou nebo považují její důvěryhodnost za nízkou. Třetí [kategorie] popisuje Němce. Samozřejmě se ukázalo, že celá „ruská politika“ zcela zkrachovala. A to se týká německé politiky nejen vůči Rusku, ale také vůči Ukrajině a celé střední a východní Evropě. Ale neřekl bych, že Německo usnadnilo agresi. I kdyby Německo jednalo tvrději, je nepravděpodobné, že by to mělo dopad na Putina, který zjevně rozhoduje v izolaci od geopolitické situace. A co víc, měli bychom si přiznat, že Putin vždy považoval za svůj protějšek USA a důsledně popíral německou a evropskou agendu."

Sergej Medveděv nesouhlasí. "Německo je prostě zvyklé se takto chovat: Máme pacifistickou politiku, nejsme za nic zodpovědní, jsme v NATO, jsme v Evropské unii a o všem rozhodujeme kolektivně v Bruselu, ale získáváme maximální výhody z obchodu s autoritářskými režimy," řekl.

Medveděv poukázal na to, že Německo dosud nepřestalo dovážet zboží vyrobené pravděpodobně nucenou prací Ujgurů v Číně. A mezi největší dovozce německých zbraní patří země se špatnými výsledky v oblasti lidských práv, jako je Egypt, Saúdská Arábie a Katar.

"Doufám, že nyní, v této hrozné situaci, Německo pochopí, že si nemůžeme dovolit levný plyn a ropu, protože [nákupem z Ruska] prosperujeme na úkor států, které Rusko destabilizovalo," říká Medveděv. "Tento proces měl začít v roce 2014, ale teprve nyní začíná – a díky bohu, že je tomu tak. Hlavní je, aby to pokračovalo i po Putinově porážce na Ukrajině – jinak by to mohli udělat znovu."

