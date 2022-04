Rozhovor Britských listů 482. Co udělají mladí proti tomu, že čeští politikové ignorují klimatickou krizi?

5. 4. 2022

čas čtení < 1 minuta









Petr Doubravský je z platformy Reset a také se angažuje ve hnutí Fridays for Future. Co budou mladí lidé dělat proti tomu, že vůbec není v české politice reprezentována mladá generace a co hodlají dělat, aby zabránili stárnoucím politikům, aby jim zničili svět? O těchto závažných problémech hovoří s Petrem Doubravským Jan Čulík. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od úterý 5. dubna 2022.





0