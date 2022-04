Éra fosilních paliv musí skončit. Kolektivní transformace musí začít právě nyní

7. 4. 2022

Rychlý a spravedlivý přechod na obnovitelné zdroje energie je zcela možný. V samotných USA již máme téměř všechny technologie, které potřebujeme pro stoprocentní přechod na čistou energii do roku 2035, přičemž velká část tohoto přechodu bude dokončena do roku 2030. S těmito technologiemi bychom mohli napájet všechny státy a sítě v USA čistou, obnovitelnou a spolehlivou energií. V současné době je již všeobecně známo, že překážky, kterým čelíme, nejsou technické ani ekonomické, ale sociální a politické, píše Abigail Dillen.

Tím, že se Bidenova administrativa odvolává na zákon o obranné výrobě, je nyní připravena zajistit udržitelný dodavatelský řetězec klíčových nerostných surovin, které potřebujeme ke snížení klimatických emisí, elektrifikaci našeho dopravního sektoru a přechodu na čistou energii. V době, kdy proplouváme tím, co zbývá do konce tohoto klíčového desetiletí, které má rozhodující vliv na rok 2020, musí administrativa vyvinout veškeré úsilí, aby zajistila, že při našem přechodu na čistou energii nepřeneseme břemeno výroby energie z jedné komunity na druhou.

To, že dojde k dalším krizím spojeným s naší závislostí na fosilních palivech a zranitelností vůči nim, je jisté - podmínky změny klimatu činí svět nebezpečnějším místem a podkopávají operační připravenost armády.

Například při zvyšování domácí produkce kritických nerostných surovin s cílem podpořit ekonomiku čisté energie je zásadní, abychom nepostupovali podle scénáře "business as usual" pro těžební průmysl tvrdých hornin, který má za sebou dlouhou historii poškozování životního prostředí. Udržitelná řešení pro uspokojení domácí poptávky po obnovitelných zdrojích energie zahrnují aktualizaci našich těžebních zákonů a předpisů a pobídky k rozvoji oběhového hospodářství založeného na opětovném využívání a recyklaci kritických materiálů. Těžební průmysl musí platit za zdroje, které vytěží z veřejné půdy, a uklidit toxický nepořádek, který po sobě zanechává. Jakákoli těžba, která se uskuteční, musí být bezpečná, udržitelná a co nejvíce nakloněná zaměstnancům.



Kromě toho není možné, aby toto kritické období přechodu bylo rychlé a spravedlivé a zároveň se zvětšovala nová infrastruktura pro fosilní paliva. Podrobnosti, které se skrývají za ústředním principem společné pracovní skupiny USA a Evropské komise - že USA poskytnou EU další zkapalněný zemní plyn (LNG) - zůstávají nejasné, ne-li matoucí. Zasílání a přesměrování stávajících dodávek LNG do Evropy je rozumné a humánní. Budování nové infrastruktury LNG je však špatnou volbou - nemůže být ani rychlé, ani spravedlivé.



Za prvé není logisticky možné vybudovat novou infrastrukturu dostatečně rychle, aby se Evropa mohla do roku 2027 zbavit ruské ropy a plynu nebo od roku 2030 snížit veškerý exportovaný plyn. Vybudování nové infrastruktury pro LNG trvá roky a vyžaduje miliardy dolarů a my si nemůžeme dovolit plýtvat časem a penězi na projekty, které jsou příliš krátké a příliš pozdní.



Za druhé, investice do nové infrastruktury pro fosilní paliva nejenže představují riziko uvízlých aktiv, energetické a geopolitické nejistoty a zhoršení dopadů změny klimatu, ale také by přenesly břemeno výroby energie na zranitelné komunity. Mnoho komunit, které moje organizace Earthjustice zastupuje, bojuje za zastavení nových projektů vývozu LNG a ropy, které ohrožují jejich zdraví, bezpečnost a živobytí.



Kromě toho by nás utrácení miliard za nové a k zániku odsouzené budování fosilních paliv nijak neochránilo před nestabilními globálními trhy s ropou. Je to naše neschopnost přestat používat ropu a plyn, kvůli které platíme u pump, zatímco ropný a plynárenský průmysl profituje z další humanitární krize v zahraničí. Je to naše neschopnost přestat využívat ropu a plyn, která znamená, že americké rodiny zůstávají náchylné k ziskuchtivosti a zdražování ze strany průmyslu, což vyvolává strach, hněv a finanční nestabilitu v rodinách, které se stále vzpamatovávají z probíhající pandemie. USA prostě nemohou zajistit rychlý a spravedlivý přechod na čistou energii, pokud tento přechod zahrnuje novou infrastrukturu pro fosilní paliva.



Je však předvídatelné, že v době, kdy se na Ukrajině odehrává tragédie, a v zájmu zajištění bezprecedentních zisků pro akcionáře, průmysl šíří falešný příběh o tom, že jedinou cestou vpřed je "přemostění" fosilních paliv a pomalý přechod na obnovitelné zdroje. Jejich stovky miliard zisků financovaly dobře zdokumentované dezinformační kampaně s cílem potlačit pravdu o změně klimatu a nyní se podílejí na stejně pronikavé snaze odradit od jakýchkoli investic do osvědčených řešení v oblasti čisté energie. Zavedení a rozšíření technologií čisté energie nyní vytvoří tisíce pracovních míst, podpoří místní ekonomiky, ušetří peníze spotřebitelům, sníží nezdravé emise a vyřadí z provozu ruského prezidenta Vladimira Putina.



To, že dojde k dalším krizím spojeným s naší závislostí na fosilních palivech a zranitelností vůči nim, je jisté - podmínky změny klimatu činí svět nebezpečnějším místem a podkopávají operační připravenost armády. Světoví a američtí vojenští představitelé to prohlašují stále častěji. Zatímco Evropě poskytujeme okamžitou pomoc, rychlé investice USA do rychlého a spravedlivého přechodu na čistou energii s ohledem na naléhavost válečných výrobních požadavků jsou dlouhodobou cestou vpřed. Naše společná transformace musí začít hned. Upevňování závislosti na fosilních palivech je špatnou volbou. Tento okamžik je naprosto klíčový a sázky jsou vysoké.



