Německo: Kancléř Scholz osobně zdržuje dodávku zbraní Ukrajině

8. 4. 2022

čas čtení 7 minut

Německý kancléř navzdory tlaku koaličních partnerů zdržuje navyšování vojenské pomoci Ukrajině, upozorňuje Hans von der Burchard.

Německý kancléř Olaf Scholz podle čtyř lidí obeznámených s jednáním odkládá konečné rozhodnutí, zda poskytnout Ukrajině špičková bojová vozidla pěchoty pro její boj proti Rusku, a to navzdory tlaku několika dalších nejvyšších představitelů.

Plán, který prosadili vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck a ministryně zahraničí Annalena Baerbocková – oba vysoce postavení členové Strany zelených – by zahrnoval asi 100 bojových vozidel pěchoty Marder. Přichází uprostřed sílícího konsensu v Berlíně a dalších západních hlavních městech, že ruská válka na Ukrajině by se mohla táhnout měsíce nebo roky, a protože Kyjev přímo apeluje na poskytnutí takového vybavení.

Rozhodnutí ve věci se původně očekávalo tento týden. Ale nyní je v limbu, protože sociálnědemokratický kancléř – k velké frustraci svých vládních koaličních partnerů – tvrdí, že Německo by mělo nejprve dosáhnout společného postoje se západními spojenci, než dodá tak těžkou vojenskou techniku, uvedli představitelé.

"Dáváme do pohybu vše, co je správné a rozumné," řekl kancléř Bundestagu ve středu, když byl dotázán na dodávky Marderů. Přesto Scholz dodal, že pro něj bylo důležité, aby koordinoval mezi partnery z EU a NATO, aby zajistil, "že takovou vojenskou podporu poskytujeme stejným způsobem a že nikdo nespěchá vpřed – včetně Německa".

Dodal: "Domnívám se, že právě toto je problém, kde by bylo velkou chybou, aby Německo přijalo zvláštní roli a zvláštní cestu."

Ministři zahraničí NATO ve středu a ve čtvrtek jednali o vojenské podpoře Ukrajině, ale neuvedli žádné podrobnosti ohledně dodávek.

Němečtí představitelé dříve vylučovali dodání složitějšího západního vojenského vybavení, jako jsou bojová vozidla pěchoty, do Kyjeva – navzdory únorovému historickému rozhodnutí Berlína dodat Ukrajině protitankové střely a protiletadlové střely – s odůvodněním, že výcvik ukrajinských vojáků k jejich použití by zabral týdny nebo měsíce.

Protože se zdá, že válka bude pravděpodobně trvat déle, úředníci říkají, že začali zvažovat dodávky na bojiště, které by Ukrajina mohla použít v pozdější fázi. Rusko se v současné době přeskupuje, stahuje síly z Kyjeva a podle západních představitelů pravděpodobně chystá v nadcházejících týdnech velkou ofenzívu na východní Ukrajině.

Kancléřovo váhání vyvolalo odpor ze strany jeho koaličních partnerů, Zelených a liberální Svobodné demokratické strany (FDP). Zatímco členové kabinetu se zatím zdrželi veřejné kritiky – Baerbocková reportérům pouze naznačila, že je pro dodání pokročilejších zbraňových systémů – zákonodárci byli otevřenější.

Anton Hofreiter ze strany Zelených, předseda výboru Spolkového sněmu pro evropské záležitosti, řekl, že je důležité, aby Německo prokázalo "vedení" v EU a NATO a neskrývalo se za jiné země.

"Jsem pro zrušení rozhodnutí německé vlády nedodávat těžké zbraně co nejdříve," řekl Hofreiter pro POLITICO.

Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová z FDP, předsedkyně obranného výboru Spolkového sněmu, také naléhala na Scholze v rozhovoru pro noviny Stuttgarter Zeitung, aby "urychleně" schválil dodávku bojových vozidel. Přední zákonodárci ze středopravé Křesťanskodemokratické unie (CDU), hlavní opoziční strany, také prosazovali dodávky Marderů.

Sociální demokrat Michael Roth, předseda zahraničního výboru Spolkového sněmu, podpořil kancléřův argument a řekl, že "v rámci NATO potřebujeme porozumění ohledně dodávek těžké techniky, jako jsou tanky".

Naznačil však, že by si přál, aby Německo našlo způsob, jak s plánem pokročit: "Musí být splněno to, co Ukrajina aktuálně potřebuje."

Logistické problémy

Zatímco česká vláda již údajně poslala Ukrajině tanky a bojová vozidla pěchoty ze sovětské éry, které jsou totožné s modely, jež ukrajinská armáda již používá, německá bojová vozidla pěchoty by ve válce znamenala novou úroveň západní těžké výzbroje.

Německo konkrétně zvažuje vyslání bojových vozidel pěchoty "Marder", obrněných vozidel vybavených protitankovými střelami. Německá obranná společnost Rheinmetall naznačila, že by mohla poskytnout 100 takových vozidel, která v současné době stojí v areálu firmy, uvedli úředníci.

Politici také diskutují o tom, zda by Berlín mohl Ukrajině podobně dodat své prvotřídní těžké bojové tanky "Leopard". "Rheinmetall údajně nemá jen Mardery, které stojí ladem, ale také těžší zbraně," řekl Hofreiter Zelených.

Ukrajinský velvyslanec v Německu Andrij Melnyk ve čtvrtek rozhlasu Deutschlandfunk řekl, že Kyjev "očekává" od Berlína dodání tanků Marder a Leopard a také protiletadlového systému "Gepard".

"Seznamy existují, německá vláda o nich ví, ale bohužel dodnes mlčí," řekl Melnyk.

Existují však logistické problémy: Německo by potřebovalo vycvičit ukrajinské vojáky k používání těchto strojů, naučit mechaniky, jak je udržovat, a zajistit dodávky munice a náhradních dílů, uvedli představitelé.

Stracková-Zimmermannová varoval, že takové kroky nelze udělat na ukrajinské půdě, "protože podle mezinárodního práva bychom byli účastníky války". Baerbocková, ministryně zahraničí, začátkem tohoto týdne řekla, že Berlín se snaží vyřešit "technické problémy při dodávkách a používání" pokročilejších zbraní pro Kyjev.

Další praktický problém: Protože vozidla stojící v areálu Rheinmetall jsou z velké části vyřazeným vojenským materiálem, musely by být před odesláním na Ukrajinu renovovány. Jedním z řešení by mohlo být místo toho poslat identické modely německé armády na Ukrajinu a později nahradit armádní tanky renovovanými.

Nicméně jeden úředník z německého ministerstva obrany, vedeného Scholzovou kolegyní ze Sociálně demokratické strany Christine Lambrechtovou, varoval, že takový krok by mohl ovlivnit bezprostřední vojenské schopnosti Německa v rámci aliance NATO.

Thorsten Benner, ředitel think-tanku Global Public Policy Institute v Berlíně, tvrdí, že Německo, které čelí kritice za to, že se postavilo proti tvrdším energetickým sankcím vůči Rusku kvůli své závislosti na ruském plynu, by to mělo kompenzovat dodáním bojové techniky.

"Myslím, že pro německou důvěryhodnost je zásadní, že nebrzdíme všude, ale že existuje také oblast, kde vedeme," řekl. "A zvláště pokud je v současné době pro Německo nemožné v dohledné době zastavit platby za plyn, které Putinovi přinášejí miliardy, pak by obrněná technika byla dobrou alternativou."

Celý text v angličtině: ZDE

0