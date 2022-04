V ČR se bezostyšně šíří protipotratová propaganda, i pro znásilněné Ukrajinky...

Říkáme to už dlouho, ale lidi si myslí, že přeháníme. Nepřeháníme. Vliv ultra konzervativních fanatických organizací jako Hnutí pro život v ČR existuje a roste. Pokud si jejich aktivity neuvědomíme rychle a nedistancujeme se od nich jako společnost, můžeme i my číst to samé, co čteme o Polsku - jak tam umírají ženy na sepsi, protože se lékaři bojí provést potrat.