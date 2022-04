Češi, kteří hájí Putinovo právo ovládnout Ukrajinu, už nemohou odsuzovat mnichovskou dohodu

15. 4. 2022 / Fabiano Golgo

Je tragicky ironické (a prozrazuje to, jak pokrytecky se chovají mnozí příznivci okrajových krajně pravicových ideologií, k nimž se hlásí SPD, Trikolóra a další fašizoidní politické partaje), že mnozí z nich na sociálních sítích zuřivě hájí právo Kremlu na invazi na Ukrajinu na základě etnických argumentů, které jsou zrcadlem argumentů Třetí říše.



Samozvaní čeští vlastenci, kteří jinak neochvějně tvrdí, že Sudety jsou obětí jak nacistického Německa, tak zrádců z vlád Británie, Francie a Itálie, přijímají a obhajují stejnou Putinovu propagandu ohledně Ukrajiny. Zprostředkovaně tak souhlasí s Hitlerem a hrají si na Nevilla Chamberlaina v domnění, že se Rusko zastaví u Ukrajiny.

Argument, který použil Hitler, je velmi podobný tomu, který použil Vladimír Putin: tvrdí, že s etnickými Němci v sudetských oblastech bylo špatně zacházeno, a proto nacisté potřebovali tuto část Československa obsadit, aby je ochránili a přivedli zpět do jejich pravé vlasti, do Německa. Putin se hájí tím, že "Ukrajina vlastně nikdy neměla stabilní tradice skutečné státnosti - je neoddělitelnou součástí naší vlastní historie, kultury a duchovního prostoru", jak řekl ve svém prvním projevu, aby ospravedlnil svou vojenskou agresi. Putin tvrdil, že ukrajinská vláda "špatně zachází s chudými ruskojazyčnými obyvateli východní Ukrajiny", stejně jako to tvrdil Adolf Hitler o etnických Němcích v Sudetech.



Šlo o mylnou informaci: "Tito lidé nechtějí být součástí Československa. Jsou to Němci." - Putin řekl totéž o Doněcku a Luhansku: "Nechtějí být součástí Ukrajiny. Jsou to Rusové"...



Československo musí "dát Němcům svobodu, nebo tu svobodu získáme sami", trval na svém Vůdce. Británie, Francie a Itálie souhlasily s předáním Sudet Německu v domnění, že tím zabrání další agresi a kontinentální válce. Stejný typ přesvědčení čtu i od svých známých, kteří jsou voliči Okamury a Klause ml. i když to jejich oblíbené politické strany neříkají nahlas.



Když Rusko odňalo Ukrajině Krymský poloostrov, Putin prohlásil, že "v srdcích a myslích lidí byl Krym vždy nedílnou součástí Ruska". Stejně jako se mnozí Němci domnívali, žetotéž platí pro Sudety, a mnozí Češi a mnoho lidí na celém světě si to zřejmě myslí o Ukrajině.



Často čtu na sociálních sítích, jak čeští ultranacionalisté odsuzují, když vidí obrázky Putina s Hitlerovým knírkem, že se to nedá srovnávat.



Hitler chtěl ovládnout celou Evropu, Putin chce obnovit sovětské impérium.



Nejpodstatnější rozdíl je v tom, že Emil Hácha tváří v tvář Hitlerovu ultimátu omdlel a spolu s mlčící většinou českého obyvatelstva nechal okupanty, aby si vzali, co chtěli (nehledě na hrdinské sabotážní činy spáchané výjimečnými občany a osudovou konfrontaci, kterou nabídli ti, kterým se podařilo zavraždit Reinharda Heydricha) - zatímco Volodymyr Zelenskij se Putinovi postavil a ukrajinské obyvatelstvo statečně raději přichází o život, než aby ustoupilo...

