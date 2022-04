Slávy sjezd ódées

19. 4. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 12 minut



ODS! My jsme ODS! Jsme největší, nejširší, nejoblíbenější, nejroztomilejší a nejtrapnější demokratická strana široko i daleko. Jsme ODS! Jdi, voliči, a zvěstuj nehodným, že my tu svěží kyneme, jak zákony zakladatele a mamonu kázaly vám.

Vždy navždy

Pan Fiala byl nekompromisně zvolen jako jediný možný kandidát. Sláva! Babiš, Okamura, Orbán mají podobně 100 % demokraticky volební dobrodružství plné záhad.

Submisivní strany si premiéra nemohou vynachválit. Je to státník, ryčí hromadně a přes slzy slibují věrnost až za hrob hroboucí.

Proč tolik včera samostatné strany a předvolební suverénní mistři dnes drží hubu, krok a na sněmu mektají jako socani za Babiše?

Pan Blažek zdegradoval politiku ODS na kulturu usměvavých idiotů – soudruhů v soudružsko-stranickém podsvětí. A světe, kruť a rmuť se, kongresmanky a kongresmani na výročním kongresu nadšením plácali jako najatý komparz postižený ztrátou soudnosti, žijící ve fantazii plných břich. Přec jim voliči – konzumenti nejdražších potravin, energií a služeb v Evropě dobře platí. Nemístná legrace páté cenové oděná v kongresové dresy je výsměchem sociálně slabým, kteří koukají na nedostižné ceny. Je až příliš okaté, kde ministr Blažek u Zemana kultuře projevu k masám hodiny bral.

Běda poníženým!

Pan Jurečka pokleká před ODS, jak za blahé paměti Lidovci v Národní frontě před Komárem. Stranická dědičná zátěž je ponurá… a dlouhodobá. Lidovecká politika slaví úspěch a Lidovci následují své ideové bratry do pětiprocentního Hádu. Patolízalství Lidovců je v podání projevů pana Mariana téměř úchvatné.

Marian je pln hrd, že se podařilo dotáhnout spolupráci bratří a sestří na marginalizaci Lidovců do cílové rovinky. I na kongresu ODS Marian spustil oblíbený prázdný lidovecký slovomet. Čeká vládu naši, čeká velká věc, musíme zvládnout sliby přec. Výsledky musíme umět snést za minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce, roky, desetiletí, staletí a tisíciletí. Lidovecká modla, ať dlí nahoře či dole, má velkou trpělivost.

Všechny neviditelné koaliční strany se těší na další skvělá vítězství ODS v komunálních, senátních i prezidentských volbách. Národní fronta z minulosti smíchy zakvokala.

Paní Pekarová plná odvahy radit maďarským voličům, jak volit a nezvolit Orbána, je na kongresu v poddajné póze před chlubnou nejvíc demokratické strany zhasnutých světel Slávy ODS. Paní Pekarová vyzvala k odříznutí od ruského plynu a nepodporovat diktátora. Nezajímavá klišé a omílání floskulí. Budeme hospodařit zodpovědně. Smích. Známe již řešení od pana Drábka, Nečase a Kalouska za poslední ekonomické krize. Neděláme politiku gest, ale politiku hodnot a principů. Hodnotu jako je zima, hlad a prázdná peněženka si z principu může celá TOP09 strčit právě tam.

Korupčními kauzami vytřepaný Rakušan pokleká před pana Fialu jako před svatý obrázek. Od STAN je velmi hezké, že zatím na sebe berou roli zkorumpované vládní jedničky. Což straně ODS kmotrů na veškerý způsob umožňuje dovednou hru na slepou bábu Justici s ovíněným Blažkem. Pan Rakušan věří, že vláda ustojí všechny krize. Hovoří dozajista o korupčních a morálních skandálech Starostů korupčně závislých. Budeme hrází proti populismu, proti oligarchovi, který si privatizoval tuto zemi. Ale kdepak, těch oligarchů, kteří rozrývají Česko dle zákonů ODS, je velmi mnoho. Pro ně ODS dýchá, koná a zákony przní. Pan Rakušan se zoufale ptá: „Je zde silnější lídr, než je lídr Petr Fiala“?

A Piráti? Kde jsou Piráti? Co jsou dnes Piráti? Piráti už nejsou. Neporazil je agent – ničitel Babiš. Piráty nakousl koaliční partner za všechny kroužky a zkonzumoval oligarchický projekt známý pod zkratkou ODS. Piráti trhli světový rekord z volební výšiny do podměrečné nížiny za necelý rok. A to si pan Bartoš loni na jaře nechal šít premiérské dredové trenýrky.

Piráti se dál znemožnili zákonem, který umožňuje zlobivým firmám ladně obejít soudní zákaz činnosti a vesele korumpovat dál. Ideál jako za Klause a Zemana, kdy v rybníčku bylo zhasnuto.

Ke krizi už pevně stojíme čelem. Občané už stojí čelem ke dveřím sociálek, kde škemrají o trochu nezbytného tepla a světla. Po vyhazovu v rámci adresné pomoci téměř nikomu odcházejí zhrzeni a podvedeni k popelnicím u supermarketů a fandí plným stolům na kongresu. Musíme, my, vláda odpovědnosti, občanům pomoct. Alespoň nějakou povídačkou a veselými obrázky.

Výroky na roky aneb premiérské pomluvy

Vyhráli jsme s počtem 37 poslanců jasně a přehledně podzimní volby. Ovládáme vše od financí, přes dopravu, po obranu. Drtíme přes kasu i ostatní strany. Česko má štěstí, že mu nevládnou proruští extrémisté a populisté. Říká to jmenovaný premiér prezidentem Milošem z ruské ambasády v Lánech. Petr Fiala není jiný než jeho předchůdci v ODS, jak se snaží vepsat do myšlení lidí Fialovské Forum24. Jen je víc mazaný, přičemž mnohem lépe zvládá maskování za oligarchy.

Volili nás, protože nás voliči sice nemají rádi, ale nikdo horší už tady není. Nesmíme voliče zklamat. Musíme udělat vše, možné i nemožné, aby ODS neměli rádi ještě víc. A práce se nám nadmíru daří. Krom obrovské inflace kontra prázdná peněženka zajistíme plošně i prázdná břicha, zimu a tmu pro všechny, kdo jsou na tom tak zle, že si vydělávají poctivou prací za minimální mzdy. Obzvlášť rádi se pomstíme důchodcům, kteří do světa lžou, že nemají ani na energie, ani na nájem a ani na jídlo. A na úřad se jim nechce a vyplnit jednoduchý formulář ve staroangličtině už vůbec ne!

Česko má opět slušnou a demokratickou vládu. Co ta přehlídka neslušných masek z Devadesátek na kongresu? Copak vlády před vládou pana Fialy nebyly voleny demokraticky? Vážně? Kde na to profesor politologie a morální ikona pan Fiala ve své vzdělanosti přišel? S Orbánem u antimigračního plotu? Samochvála smrdí a na kongresu museli hodně větrat. Nejvíc po výskytu básníře ministra Blažka, který je ještě očazen od skartovaček pana Mynáře, když SPOLU šmelili post pro premiéra Petra.

Prioritní je uprchlická vlna. Neříct nám to, nevěděli bychom. Vláda sice v zaopatření uprchlíků před ruskou válkou nic moc nečiní, ale ještě uvidíte, jak se za velká slova o malé pomoci dá schovat ledacos. Ceny všeho jsou na maximu a podřadná práce za minimální žebrácký plat zajištěna pro všechny zájemce. Trapný je brekot otrokářské komory, že platy jsou zde vysoké.

Strana ODS, která mermomocí, všemožně a neustále bránila jakékoliv zelené technologii, je dnes okamžitě připravena převrátit fosilní modré pyžamo na zelené sako. Slušně s poctivým ksichtem hlásat, že to tak vždy chtěla a dělala. Musíme se vyvléct urychleně z ruské smyčky, kterou ODS zde po 30 let spolu s našimi oligarchy tak pracně budovali. Ještě před pár měsíci se lálo do Bruselo, že Česko nikdy nezazelená! Topolánek vždy ODS a jeho majitel Křetínský spolu s dalšími vrcholnými stranickými oligarchy by mohli vyprávět o krásách kolaborace s Gazpromem. A jak to sype. Kdepak sankce na naše hochy od ruského plynu! Paní Vitáskovou premiér Nečas do úřadu uvedl, soudruh Zeman vyznamenal a Gazprom ctil.

Se zjevením pana Fialy a strany ODS přestává bezstarostný neodpovědný život na dluh pro všechny. Jistě, pro Fialu a pro úžerníky prolezlou ODS to byl bezstarostný život na dluh ve stínu oligarchy Babiše, pro většinu občanů ovšem nikoli. Bezstarostně se tady plácáme v zákonech a ekonomických pařátech volného divokého trhu, které z ČR dělají bezmyšlenkovitou montovnu, studnici zisků pro daňové háje a z milionů lidí exekuovanou, bezprávnou svoloč. Žijeme zde již 30 let bez nutné konkurence, s ponižujícími kartelovými cenami na haléř přesně, bez naděje na změnu a s molochy ovládajícími dané sektory bedlivěji než kterákoli mafie.

Už se lidem nelže, že se mají špatně, teď se vše lidem s klidem přizná. S tím, že se opět budou krátit již třikrát ustřižené Klausovic šle s vyhlídkou na další zchudnutí. Pochopitelně vše v područí Fialou vybásněného sociálního šmíru. Proti drahotě ODS plně zafunguje jen protiinflační rozpočet, taky ODS z dílny počítačového experta z Opavy. V Opavě na jeho dovednosti se slzou v oku vzpomínají. Zatím jsme na pouhých 12,5 % inflace, ale pro ODS to nic neznamená a půjdeme výše. Mimochodem inflace 12,5 % je vládně vylhaná a dle vícero zdrojů neodpovídá skutečnosti. Leckteré potraviny u nás zdražily za rok násobně. O zdražení energií psát netřeba a ani o tom, že vládě je to volný.

Minulá vláda utrácela za výdaje, které s pandemií vůbec nesouvisely. Nezmínil pan Fiala, jako ostatně vždy, když si stoupne před mluvítko, jaké to byly, ale je si naprosto jist, že to byly právě ony nejmenované.

Už jednou měla ČR tu čest zažít, jak krizi řeší ekonomičtí odborníci z ODS. Nic hezkého, natož odborného to nebylo. Proti okolním státům jsme byli za ekonomické pitomce. Jako bonus navíc strana ODS dodala na politické výsluní právně zhaslý produkt z Klausových Devadesátek.

Máme podlomené státní finance, které jsme ve spolupráci s Ano a s extrémisty a populisty zdárně prosadili přes odpor nynějších vládních kolegů. Tolik k lkaní pana Fialy o extrémistech a populistech, aneb když se hodí, tak to pro majetné protlačíme třeba i s KSČM, SPD a ANO. Většině chudobných jsme nic nedali, jak nám praví základní přikázání ODS, ovšem všem bohatým jsme ještě víc přilepšili. Dle téhož přikázání z hory Mamon. Skoro o 260 miliard nakynuli otesánci z řad oligarchie. Ať tedy žije bezuzdné utrácení, které si budete muset odpracovat, čeládko líná, sociálek chtivá.

Dojatý jediný kandidát napínavé volby pan Fiala poděkoval všem příznivcům plošných nejvyšších cen široko daleko. Jen nepoděkoval tvůrci vlády ODS kmotru Mynářovi a nezvěstnému prezidentu Milošovi. Fiala se ptá, zda patříme na Východ, nebo na Západ. ODS se svou politikou kmotrů všech azimutů patří na ruský oligarchický východ. Dokázali jsme přesvědčit naivní voliče, že my jsme opět ta stará změna přinášející staré Devadesátky. Ale pozor, ještě nejsme na úplném vrcholu. Jsou kolem nás strmé srázy, míní pan Fiala. A z výšin nadutosti můžeme sletět znovu k nevolitelnosti a nabít si inflační dršťku. Plošně adresně a nekompromisně demokraticky.

Týden poté

Z výšin útesů moci a výkonu funkce dmoucí se pan Fiala všem potřebným už poslal 74 miliard peněz vlády slávy ODS. Pokud jste nic neobdrželi, milí cenami postižení chudí, bídní až ubozí, nezoufejte a vězte, že nepatříte mezi Vyvolené. Žili jste si dlouho nad poměry. Hlavně vy zpovykaní důchodci, jak praví pravá paní Pekarová. Naopak mějte na paměti, že stop cen energií a potravin by musel někdo jiný zaplatit, což odpovědná vláda nedovolí. Takže budete to zase platit vy, milí méně příjmoví a méně vzdělaní. Inflace se neřeší zastropováním cen, inflaci na český způsob mazaně řešíme stálým, nekompromisním, skokovým, horským růstem cen. Vyřešit inflaci inflací je skvělé. A hlavně nikdy nezvýšíme daň a bohatým už vůbec, to by učinil jen nezodpovědný blbec… a my nezodpovědní v ODS nejsme!







Petr Haraším Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého







0