Sovětský kreslený film: Písmeno Z na lodi, to je signál fašismu! Sojuzmultfilm teď vymazal tento film ze svého archivu

17. 4. 2022

Sovětský kreslený film, kde ponorka "Neptun" nalezne potopenou válečnou loď označenou písmenem Z. Chlapec říká: No, to je fašistická loď. Fašisté označují své válečné lodě tímto písmenem." Dnes Sojuzmultfilm vymazal tento kreslený film ze svého archivu:

A Soviet cartoon where a submarine "Neptune" finds a sank military ship marked with the letter Z. A boy says: Oh, that's a fascist ship. Fascists mark their warships that way. Today Russian Soyuzmultfilm deleted this cartoon from their library) #Simpsons https://t.co/gYxnfyYhm3