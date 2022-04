Facebook nezvládá ruskou propagandu v Africe

19. 4. 2022

čas čtení 7 minut

Facebook se potýká s problémy: Rusko posiluje svou přítomnost v nestabilní západní Africe



Podle analytiků má Facebook potíže s omezováním proruských a protizápadních příspěvků, které přispívají k politické nestabilitě v západní Africe, píše Jason Burke.

Platforma, která se v posledních letech rychle rozšířila po celém kontinentu, významně investovala do moderování obsahu, ale stále čelí obrovským problémům při potlačování záměrných dezinformačních kampaní. Jednou z hlavních oblastí, která vzbuzuje obavy, je strategicky důležitý region Sahelu, který v posledních 18 měsících utrpěl sérii vojenských převratů.



Zdá se, že kampaň na Facebooku připravila půdu pro mnoho z těchto převratů a prosazovala protizápadní a proruskou agendu, která destabilizovala místní vlády. Tyto snahy se podobají kampani "hybridní války", kterou Moskva zahájila na Ukrajině i jinde.

Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE Platforma, která se v posledních letech rychle rozšířila po celém kontinentu, významně investovala do moderování obsahu, ale stále čelí obrovským problémům při potlačování záměrných dezinformačních kampaní. Jednou z hlavních oblastí, která vzbuzuje obavy, je strategicky důležitý region Sahelu, který v posledních 18 měsících utrpěl sérii vojenských převratů.



Zpráva vyšetřovatelů z Digital Forensic Lab, globální sítě digitálních forenzních výzkumníků, kterou provozuje americký thinktank Atlantic Council, odhaluje, jak proruské stránky na Facebooku v Mali koordinovaly podporu protidemokratických protestů a skupiny Wagner, kontroverzního ruské vojenské firmy poskytující žoldáky, která byla do nestabilní země pozvána loni po svržení prezidenta Bah N'dawa armádou.



Spojené státy a další země tvrdí, že skupinu Wagner financuje mocný podnikatel Jevgenij Prigožin, který je úzce spojen s Vladimirem Putinem. Podle skupiny nezávislých odborníků OSN je tato společnost stále více přítomna v Africe a její žoldnéři byli nasazeni v Mosambiku, v Súdánu, v Libyi a ve Středoafrické republice, kde se bojovníci Wagnerovy skupiny dopouštěli porušování lidských práv, když bojovali po boku vládních sil proti povstalcům.



Západní představitelé označují skupinu Wagner za "trojského koně" ruské snahy o skryté rozšíření vlivu Ruska v surovinově bohatých a nestabilních částech afrického kontinentu. Začátkem letošního roku Francie oznámila, že stahuje tisíce vojáků z Mali, a ukončuje tak téměř desetileté úsilí o boj proti islamistickým povstalcům. Skupina Wagner vyslala do Mali 400 až 600 bojovníků, instruktorů a podpůrného personálu a zdá se, že již zahájila ofenzivní operace proti extremistům.



Začátkem dubna organizace Human Rights Watch oznámila, že podezřelí ruští žoldnéři se v březnu účastnili operace s malijskou armádou, při níž zahynulo asi 300 civilistů. HRW se o skupině Wagner konkrétně nezmínila.



Laboratoř DFL identifikovala koordinovanou síť pěti stránek, které prosazovaly narativy podporující ruskou intervenci v Mali a zároveň znevažovaly Západ, zejména Francii. Stránky zveřejnily téměř 24 000 příspěvků a sleduje je více než 140 000 účtů.





V září 2021 začaly stránky této sítě propagovat skupinu Wagner jako alternativu k francouzským silám. Stránky sítě často zveřejňovaly identický obsah, často s odstupem méně než 20 sekund, zjistila laboratoř DFL.









"Vybudovali jsme největší globální síť pro ověřování faktů třetí stranou ze všech platforem a v posledních několika letech jsme více než zdvojnásobili počet zemí, které pokrýváme na celém kontinentu," uvedl mluvčí. "Ačkoli nikdo nemůže dezinformace ze společnosti zcela odstranit, pokračujeme v konzultacích s externími odborníky, rozšiřujeme program ověřování faktů a zdokonalujeme naši technologii, abychom se s desinformacemi v našich službách vypořádali co nejkomplexněji a nejefektivněji."

0

1040

Ve druhé zprávě vyšetřovatelé DFL zjistili, že v měsících před lednovým vojenským převratem v Burkině Faso se na Facebooku v západní Africe šířil proruský obsah. Několik hodin po tamním převratu demonstranti v hlavním městě Ouagadougou skandovali proruská a protifrancouzská hesla.Laboratoř DFL spolupracuje se společností Facebook na nezávislém monitorování této platformy z hlediska dezinformačních kampaní, se zvláštním důrazem na zasahování do voleb, a dostává finanční prostředky od společnosti Meta.Facebook po upozornění odmítl stránky zmíněné ve zprávách zrušit s tím, že ačkoli příspěvky jsou zjevně součástí koordinovaného úsilí, nezdálo se, že by byly zástěrkou neidentifikovaných uživatelů, a tudíž "neautentické".Mnoho příspěvků, které porušily zásady moderování Facebooku, bylo po prošetření třetími stranami, které ověřují fakta, označeno za nepravdivé nebo zavádějící, uvedl mluvčí.Toussaint Nothias, ředitel výzkumu v Digital Civil Society Lab Stanfordské univerzity, který se Facebookem intenzivně zabývá, uvedl, že toto rozhodnutí je překvapivé a podtrhuje velký problém efektivního moderování obsahu."Hranici mezi neautentickým a autentickým koordinovaným chováním je velmi složité zvládnout. Autentické koordinované chování může často připomínat sociální hnutí a určení, kdy je toto chování škodlivé, závisí do značné míry na kontextu a stanovisku," řekl Nothias.Mluvčí vlastníka Facebooku, společnosti Meta, uvedl, že společnost bere problém koordinovaných kampaní, které se snaží manipulovat veřejnou diskuzí, velmi vážně a podniká agresivní kroky v boji proti šíření dezinformací v Africe i jinde.Facebook v posledních letech opakovaně přistoupil k likvidaci stovek "neautentických" účtů zaměřených na Afriku, z nichž mnohé byly napojeny na Moskvu.V říjnu 2019 Facebook zrušil tři sítě účtů napojených na Prigožina. Tyto účty se aktivně snažily ovlivňovat domácí politiku v osmi zemích: v Madagaskaru, ve Středoafrické republice, v Mosambiku,v v Demokratické republice Kongo, v Pobřeží slonoviny, v Kamerunu, v Súdánu a v Libyi.V roce 2020 se Facebook zaměřil na druhou síť profesionálních trollů vedenou Ruskem, kterou Rusko zadalo ghanským a nigerijským agentům.Zpráva DFL o nedávných účtech v Mali - a rozhodnutí Facebooku tuto síť nezrušit - zdůrazňuje riziko, že aktéři využívají mezer v předpisech Facebooku.Podle odborníků jsou snahy o ovlivňování stále sofistikovanější a pravděpodobně zahrnují najímání osob, které budou prosazovat určitý narativ. Proto je mnohem obtížnější zjistit, zda jsou takové operace "neautentické", a porušují tak zásady Facebooku."Už to nejsou boti. Hlavní firmy [sociální média] jsou v identifikaci botů velmi dobré... Za účty stojí skuteční lidé." Tento trend byl pro operace spojené s Prigožinem taktickým posunem. Místní provozovatelé nabízejí lepší porozumění kontextu na místě a určitou míru věrohodného popření," uvedla Shelby Grossmanová, vědecká pracovnice Stanford Internet Observatory.Jean Le Roux, autor nové zprávy DFL, uvedl, že za nejnovějšími sítěmi mohli stát lidé v Mali, kteří skutečně podporovali ruské snahy a byli protifrancouzsky naladěni, nebo členové "franšízové operace využívající místní obyvatele, kteří znají slang a místní jazyk".