Jak to bude s obnovitelnými zdroji?

14. 4. 2022 / Beno Trávníček Brodský

Vážená vládo ČR, vážení odborníci...,

prosím, abyste při nahrazování ruských fosilních energetických zdrojů v příštích 5 letech nezapomněli na spalitelný směsný komunální odpad (SKO) - zejména jde o obsah popelnic, tedy odpad, který zbývá domácnostem v Česku po vytřídění druhotných surovin.

Nemám přístup k ostrým datům, která v textu využiji, prosím tedy ověřte si je a pak s nimi podle toho pracujt.

ČEZ vlastní v Česku 7 tepelných elektráren na uhlí (dále jen TE). Stát má v ČEZ cca 69% akcií, tedy rozhodující slovo. V ČR je zařízeními pro energetické využívání odpadů (dále jen ZEVO) nepokryto cca 3/4 milionu tun SKO/rok. Tzn., že tento odpad se dále sype do skládek SKO. Jsou též nějaké náznaky z nestátní sféry na budování nových zařízení - například nový kotel ZEVO v SAKO Brno či nové ZEVO v elektrárně Opatovice. V Česku nyní, jak určitě víte, stojí 4 ZEVA: Praha, Brno, Liberec a Chotíkov u Plzně. MŽP dlouhodobě uvádí, že jde cca o polovinu potřebné kapacity v Česku.

5 let na ustoupení od dovozu ruských energetických surovin (které dle ČT zvažuje vláda ČR), je přiměřený čas na vybudování několika potřebných ZEVO, pokud stát zvolí dostatečné tempo odpovídající kritické situaci. SKO je zdroj, který se nikam neztratí, maximálně díky třídění mírně poklesne celkové množství. Navíc je energetickou surovinou, kterou její dodavatel dodá do ZEVO na vlastní náklady a ještě zaplatí nemalou sumu za zpracování tohoto ODPADU tzv. "na bráně".





Samozřejmě jsou tu nemalé investice do čištění spalin, pokud by ale nová ZEVA byla budována v areálech TE, dojde k obrovské úspoře investičních prostředků na budování infrastruktury potřebné k prodeji elektrické energie i tepla. Určitě by bylo i dobré zkusit přemluvit EU a čerpat dotace (viz Polsko?). Zaslechl jsem i nějaké úvahy k znovuobnovení provozu odstavených TE (přesně nevím) - přebudovat je rovnou na ZEVO by byl asi nejrozumnější krok.





Hlavní výhody výstavby nových ZEVO v TE "státem" a jejich provozování "státem":

Jednoznačné zvýšení energetické bezpečnosti státu i příslušných regionů.

Garance ceny energií více v rukou státu (stát nemusí nutně tvořit čistý zisk / naopak u podnikatele je to základ jeho činnosti).

Vyřešení problému řady obcí, kterým se díky nové odpadové legislativě z roku 2020 každým rokem exponenciálně zdražuje skládkování SKO, aniž by pro něj existoval jiný ekonomicky únosný odbytový ekvivalent. Každý další rok tak neexistence dostatečného počtu ZEVO v ČR (tj. dostatečné celkové kapacity ZEVO) stojí obce zbytečné drastické peníze.

Dopis prosím chápejte jako zcela otevřený, protože jde o věc veřejnou, ve které osobně nemám žádné zájmy.





Moc děkuji za váš čas věnovaný tomuto problému.





Podpis

