Všeobecnou zuřivost vyvolalo rozhodnutí Borise Johnsona deportovat žadatele o azyl do Rwandy

16. 4. 2022

čas čtení 3 minuty

Vysoce kontroverzní britská ministryně vnitra Priti Patel a Boris Johnson rozhodli, že žadatelé o azyl, přijíždějící do Británie na malých člunech, budou deportováni do Rwandy. Úřad OSN pro uprchlíky protestuje, že toto rozhodnutí je závažným porušením mezinárodního práva. Proti rozhodnutí Patelové se postavili i její vysocí poradci na britském ministerstvu vnitra, rozhodnutí posílat uprchlíky do Rwandy učinila Patelová proti jejich vůli.

Mnozí upozorňují, že se za Johnsona stala britská vládnoucí Konzervativní strana ultrapravicovou stranou UKIP. Johnson a Patelová však doufají, že je v drasticky zhoršující ekonomické situaci, kdy v Británii nyní mnoho lidí nemá na jídlo a na vytápění domácností, jejich voličská základna v důsledku brutálního postoje vůči uprchlíkům přesto volebně podpoří.

"Zemřu tady, nemůžu se vrátit do Afriky": migranti reagují na odsun do Rwandy



Žadatelé o azyl říkají, že ve Rwandě není svoboda, a obávají se o svůj život, pokud budou posláni do Afriky.



"Rwanda je jako Eritrea, neudržuje lidské bytosti v bezpečí. Tady v Evropě jste svobodní," říká muž z Eritreje.





Lidé připlouvající na malých člunech na pobřeží Kentu vyjádřili obavy, že budou vyvezeni z Velké Británie a převezeni do Rwandy poté, co se dozvěděli o vládním oznámení, že žádosti o azyl budou vyřizovány tam.



"Jestli mě pošlou do Rwandy, tak tam nepojedu. Zemřu tady, vezmu si život," řekl Jemal, nově příchozí z Eritreje. "Víte, kolik tisíc kilometrů jsem urazil, abych se sem dostal? Jak dlouho jsem byl v poušti...? Abychom se dostali až sem, abychom tu mohli být, museli jsme všichni přinést tolik obětí. Mnoho [lidí] přišlo o život na moři. Teď jsem opustil svou zemi - nemohu se vrátit do Afriky."



"Nikdo nezná Afriku tak jako my Afričané," řekl další muž z Eritreje. "Afrika je Afrika - není tam žádná svoboda. Rwanda je jako Eritrea, nedbá na bezpečnost lidí. Tady v Evropě jste svobodní."



Ze skupiny 22 migrantů všichni uvedli, že by si raději vzali život, než aby čelili vyhoštění ze Spojeného království do Rwandy.



"Stoprocentně, lidé prostě spáchají sebevraždu," souhlasil muž ze Súdánu. "Někteří skočí z útesů, někteří skočí pod vlak. Jde o problém lidských práv, a to nejen ve Rwandě."



"Nevím, kde je Rwanda - vím jen, že je to tam nebezpečné," řekl člen skupiny z iráckého Kurdistánu, shromážděný kolem mapy.



"Minulou noc jsem nemohl spát ... přemýšlel jsem, celou noc jsem přemýšlel, co se mi stane. Neznáme kulturu ve Rwandě. Je tak odlišná od toho, co známe."





Mnozí uvedli, že si myslí, že rwandská vláda uzavřela dohodu se Spojeným královstvím z ekonomických důvodů.



"Je to kvůli penězům. Rwanda je malá země. Je to chudá země. Potřebují britské peníze. Je to jen kvůli tomu."







