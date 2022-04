Zelenskij bere hrozbu chemických zbraní vážně. Počet mrtvých civilistů v Mariupolu mlůže být vyšší než 20 000

12. 4. 2022

čas čtení 11 minut



Ukrajinský prezident říká, že Rusko prohlásilo, že jeho síly mohly použít chemické zbraně proti obráncům Mariupolu. Starosta Mariupolu uvádí, že počet mrtvých by mohl přesáhnout 20 000.



- Zelenskij varuje před "novou fází teroru" v souvislosti s tvrzeními o chemických zbraních

- 'Ukradli nám ze skříní šaty!': Ukrajinci se vracejí do vyrabovaných domovů

- Ruské jednotky "všude zanechaly miny", na severu země začíná úklid

- Západ vyšetřuje tvrzení o chemických zbraních

- Boje na východní Ukrajině se zintenzivňují, tvrdí britské ministerstvo obrany

- Zelenskij varuje před "novou fází teroru" v souvislosti s tvrzeními o útoku chemickými zbraněmi

- Podle OSN bylo vysídleno 4,8 milionu ukrajinských dětí



- Generál Richard Dannatt byl v letech 2006-2009 náčelníkem generálního štábu Spojeného království. V úterý ráno poskytl rozhovor televizi Sky News. Situaci na Ukrajině označil za "stále více" připomínající genocidu. K otázce možného použití chemických zbraní uvedl: "V současné době je situace velmi vážná:



"Myslím, že je docela dobře možné, že se Rusové v určitém okamžiku rozhodnou chemické zbraně použít. Myslím, že se také musíme podívat na to, kdo nyní velí operaci na východě Ukrajiny, generál Alexandr Dvornikov, který si v Sýrii vybudoval docela obávanou pověst. A rozhodně v Sýrii existují jasné důkazy, že on a ruské síly použili chemické zbraně, takže se obávám, že je docela dobře možné, že se dočkáme použití chemických zbraní. Zprávy jsou v tuto chvíli nepotvrzené. Něco takového je za hranou, ale není to mimo možnost."

Dále odpověděl na otázku, jak by měl Západ reagovat:



"Myslím si, že NATO se zachovalo docela rozumně, když nestanovilo pevné červené čáry. Protože jakmile jednou stanovíte červenou linii a řeknete, že pokud dojde k této akci, že uděláme to či ono, a pokud tu červenou linii překročíte, tak se zesměšníte, pokud tu akci neprovedete.

Zcela správně obviňujeme Rusko z válečných zločinů, z nevybíravého ostřelování civilistů, které provádějí ve velmi širokém měřítku, o kterém víme. Je třeba nadále vyvíjet tlak na Putina a jeho vysoce postavené lidi, že jsou věci, které jsou naprosto nepřijatelné. Prakticky všechno, co Rusové dělají, je v současné době do značné míry mimo válečné konvence." - Generál Richard Dannatt byl v letech 2006-2009 náčelníkem generálního štábu Spojeného království. V úterý ráno poskytl rozhovor televizi Sky News. Situaci na Ukrajině označil za "stále více" připomínající genocidu. K otázce možného použití chemických zbraní uvedl: "V současné době je situace velmi vážná:Dále odpověděl na otázku, jak by měl Západ reagovat:Zcela správně obviňujeme Rusko z válečných zločinů, z nevybíravého ostřelování civilistů, které provádějí ve velmi širokém měřítku, o kterém víme. Je třeba nadále vyvíjet tlak na Putina a jeho vysoce postavené lidi, že jsou věci, které jsou naprosto nepřijatelné. Prakticky všechno, co Rusové dělají, je v současné době do značné míry mimo válečné konvence."

- V Mariupolu byly použity chemické zbraně, Rusko je na pokraji platební neschopnosti, v Belgorodské oblasti byly zničeny železniční tratě. Tvůrce kultovního seriálu The Wire podpořil Alexeje Navalného a agentura Bloomberg spočítala, kolik Rusko získává z prodeje ropy. Ivan Ždanov hovoří o událostech posledních 24 hodin.



;







- Ve Velké Británii zastupoval vládu v úterním ranním mediálním kole James Heappey, ministr ozbrojených sil. Byl přirozeně dotázán na dosud nepodložená tvrzení, že Rusko mohlo v Mariupolu použít chemické zbraně. Divákům Sky News řekl:

Jsou věci, které jsou za hranou, a použití chemických zbraní vyvolá reakci a na stole jsou všechny možnosti, jaká by ta reakce mohla být."









- Putin: Ruské cíle na Ukrajině jsou "ušlechtilé", střet s protiruskými silami byl nevyhnutelný



Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že vojenská operace Moskvy na Ukrajině nepochybně dosáhne podle jeho slov "ušlechtilých" cílů.



Při projevu na slavnostním ceremoniálu na kosmodromu Vostočnyj na dálném východě Ruska, kde se má rovněž setkat s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem, Putin podle ruských tiskových agentur prohlásil, že Moskva neměla jinou možnost než zahájit vojenskou operaci na ochranu Ruska a že střet s ukrajinskými protiruskými silami byl nevyhnutelný a byl jen otázkou času.



Putin prohlásil, že jeho země se nehodlá izolovat od ostatního světa a že ruské síly provádějící vojenskou kampaň Moskvy na Ukrajině jednají statečně a efektivně. Řekl, že Rusko nemůže nadále tolerovat genocidu, která je prováděna na ruskojazyčném obyvatelstvu v oblasti Donbasu.



- Náměstek ukrajinského ministra obrany: V Mariupolu mohla být použita fosforová munice.



Ukrajina prověřuje neověřené informace o tom, že Rusko mohlo při obléhání jihoukrajinského přístavního města Mariupol použít chemické zbraně, uvedla náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Malyar.



"Existuje teorie, že by se mohlo jednat o fosforovou munici," uvedla Maljarová v televizním komentáři a dodala: "Oficiální informace budou k dispozici později."





Přehled nejnovějších událostí:











- Dříve v pondělí večer ukrajinské úřady prohlásily, že Rusko shodilo na jihovýchodní město Mariupol dron s toxickou látkou. Ivanna Klympuš, ukrajinská poslankyně a předsedkyně parlamentního výboru pro integraci Ukrajiny do EU, uvedla, že neznámá látka byla "s největší pravděpodobností" chemickou zbraní. Zprávy jsou zatím nepotvrzené.









- Britská ministryně zahraničí Liz Trussová uvedla, že se pracuje na ověření podrobností údajného útoku, a dodala: "Jakékoli použití takových zbraní by bylo bezcitnou eskalací tohoto konfliktu a my budeme Putina a jeho režim volat k odpovědnosti." Mluvčí Pentagonu John Kirby dodal, že o těchto zprávách ví, ale "v tuto chvíli je nemůže potvrdit".





- Ruský prezident Vladimir Putin se v úterý setká s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. Budou jednat o situaci na Ukrajině a západních sankcích.





- V Mariupolu zahynulo více než 10 000 civilistů, uvedl starosta města. Vadym Bojčenko v rozhovoru pro agenturu Associated Press uvedl, že počet mrtvých může přesáhnout 20 000, protože po týdnech útoků a strádání jsou mrtvoly "hromaděny v ulicích".





- Zelenskij částečně obvinil z ukrajinských ztrát na životech západní země, které neposlaly zbraně na podporu válečného úsilí. "Bohužel nedostáváme tolik, kolik bychom potřebovali, abychom tuto válku ukončili dříve," řekl. "Ztrácí se čas. Ztrácejí se životy Ukrajinců... A za to nesou odpovědnost i ti, kteří stále drží zbraně, které Ukrajina potřebuje, ve svých zbrojnicích."









- V pondělí začala hrůzná exhumace mrtvol ukrajinských obětí z masových hrobů v Buče na předměstí Kyjeva.





- Podle ukrajinské prokuratury se vyšetřuje více než 6 000 údajných válečných zločinů spáchaných ruskými jednotkami na Ukrajině.





- Téměř dvě třetiny všech ukrajinských dětí uprchly ze svých domovů během šesti týdnů od ruské invaze a OSN ověřila smrt 142 dětí, ačkoli jejich počet je téměř jistě mnohem vyšší, uvedla v pondělí dětská agentura OSN. Jedná se o 4,8 milionu ze 7,5 milionu ukrajinských dětí.









- Ukrajinská ombudsmanka pro lidská práva uvedla, že zaznamenala otřesné případy sexuálního násilí ze strany ruských vojáků v Buče i jinde, včetně případu, kdy byly ženy a dívky drženy 25 dní ve sklepě, uvedl deník New York Times. Devět z těchto obětí je nyní podle ombudsmanky Ludmily Denisové těhotných.





- Tři lidé byli zabiti a osm civilistů zraněno při ruských úderech v ukrajinské Doněcké oblasti, uvedl gubernátor oblasti Pavlo Kyrylenko v příspěvku v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.





- Město Charkov se v pondělí ocitlo pod silným ostřelováním, které si vyžádalo několik obětí, uvedl starosta Ihor Těrechov. Mezi oběťmi v Charkově, druhém největším městě Ukrajiny, bylo i úmrtí jednoho dítěte, uvedl starosta regionu.





1

693

"Na tyto zbraně je strašné myslet. To, že jsou součástí diskuse, je střízlivé. Řekněme si jasně, že pokud budou vůbec použity, pak by prezident Putin měl vědět, že jsou na stole všechny možné varianty, jak by Západ mohl reagovat.Je důležité si uvědomit, že existují nejrůznější způsoby jejich použití, od použití plynu, který je fakticky prostředkem k potlačení nepokojů, až po ničivé smrtící systémy chemických zbraní.Nemyslím si tedy, že je užitečné situaci posuzovat příliš jednostranně, protože tyto věci jsou velmi diferencované. Ale také si myslím, že je velmi důležité, abyste se jasně vyjádřili ke svým divákům, kteří mají podle mého názoru hluboký smysl pro to, co je správné a co ne.Podle nich bylo od zahájení ruské invaze 24. února zabito 183 dětí a 342 jich bylo zraněno. Velvyslanectví uvedlo na Twitteru:"Po každé smrti dítěte - matky, otce, rodiny, se život navždy změní. Každou vraždu spáchal ruský voják, velitel a Vladimir Putin, jehož zločiny nebudou zapomenuty.". Rozhodnutí se dotkne asi 2 000 pracovníků.- Místopředsedkyně ukrajinské vlády: Pro úterý bylo dohodnuto devět humanitárních koridorůPodle agentury Reuters Vereščuková ve svém prohlášení uvedla, že pět z devíti evakuačních koridorů je v ukrajinské Luhanské oblasti na východě země, která je podle oficiálních představitelů silně ostřelována.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vyjádřil v pondělí pozdě večer ve svém každodenním videoposelství obavy, že ruské síly mohly na Ukrajině použít chemické zbraně, ale nepotvrdil, zda byly použity. "Okupanti dnes vydali nové prohlášení, které svědčí o jejich přípravě na novou etapu teroru proti Ukrajině a našim obráncům," řekl. "Jeden z mluvčích okupantů prohlásil, že by mohli proti obráncům Mariupolu použít chemické zbraně. Bereme to co nejvážněji."Velitel Azovského pluku Andrij Bileckij řekl deníku, že tři lidé měli příznaky otravy chemickými látkami, ale zdá se, že to pro jejich zdraví nebude mít žádné "katastrofální následky".Zelenskij rovněž hovořil o "stovkách tisíc nebezpečných předmětů" včetně min a nevybuchlých granátů, které zanechaly ruské síly v regionech na severu Ukrajiny.Sima Bahousová, výkonná ředitelka UN Women, řekla Radě bezpečnosti OSN: "Kombinace masového vysídlení s velkými výsledky nátlaku branců a žoldáků a brutalitou projevovanou vůči ukrajinským civilistům je šokující."uvedla ukrajinská armáda ve své poslední operační zprávě. Tato strategie by byla součástí předpo