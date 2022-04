Americká základna v ČR jako vnitropolitický rauš paní ministryně obrany

13. 4. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Narazil jsem na Facebooku na otázku: chcete americkou vojenskou základnu v ČR? Jako člověk, který se na stránkách Britských listů kdysi veřejně hlásil k tomu, že chce americký radar v Česku, s tím nemám problém. V Bavorsku mají americké vojenské základny desítky let a ta země je svobodná, prosperuje atd.

V souvislosti s radarem jsem psal ale také o tom, že to chápu jako vstřícnost vůči přání samotných Američanů, které nechci poučovat o tom, co je vojensky správné. Představa, že česká ministryně obrany bude v rámci vnitropolitické mánie oznamovat v médiích Spojeným státům, nota bene bez konzultace s nimi, budování jejich základny na území ČR, by mne tehdy nenapadla ani v tom nejdivočejším snu.

Téma stálé vojenské mise USA v ČR rozděluje českou společnost a může při neopatrném zacházení s touto myšlenkou ve veřejném prostoru postupně nahánět do náruče pana Putina větší a větší část občanů této republiky. Nic více by si jistě pan Putin, pokud jde o ČR, nepřál.

Jinak řečeno: rozhodně jsem pro americké vojenské základny v ČR, tak jako jsou v Bavorsku. Nicméně nepřeji si, aby Američané dostávali tyto vzkazy z českých novin formou jakéhosi vnitropolitického rauše paní ministryně obrany. Nota bene aby to bylo zarámováno příběhem o tom, že USA a NATO nebudeme věřit, že nás ochrání, dokud tu nepostaví základny. Někdy se i vyloženě proamerický člověk, jako jsem já, prostě zděsí toho, co tzv. proameričtí politici v Česku dokážou natropit ve své až komsomolské mentalitě.

