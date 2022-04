Odmítnutí návštěvy německého prezidenta Steinmeiera na Ukrajině je ze strany ukrajinského prezidenta pochopitelný akt

14. 4. 2022

Ukrajinský prezident Zelinskyj odmítl prijmout německého prezidenta Steinmeiera (na snímku v židli). Mnozí to nechápou, mnozí se nad tím pohoršují. Zelinskyj pro to měl pochopitelně dobré důvody, píše na sociální síti František Marčík .





Pomiňme skutečnost, že v německém federálním parlamentním systému je funkce prezidenta de facto symbolická. Stejně tak v českém, kdy to ovšem velká část Čechů a Češek není s to vlivem odkazu Masaryka a Havla a osm let trvající zvůle a porušování Ustavy Zemanem rozlišovat.