Politováníhodná kompromitace velké části německé politiky ruským vlivem

31. 3. 2022

čas čtení 1 minuta

Putinova válečná agrese vůči Ukrajině má také řadu spolupachatelů, píše na sociální síti František Marčík. Těmi, kdo dlouhodobě pěstovali nejužší vztahy s Kremlem, byli a jsou vedle Orbána a rakouských vlád také vlády německé. Tragédií Německa přitom je, že to nejsou pouze krajně pravicová AfD a krajně levicová Die Linke, kdo tvoří pátou kolonu Kremlu v Německu. Ale že to jsou především dvě největší německé středové strany sociální demokraté SPD a křesťanští demokraté CDU-CSU, jejichž představitelé dlouhodobě a soustavně hájili zájmy Kremlu. Německé napojení na Putina je zjevné i dnes. Jeden průměrný Estonec přispěl Ukrajině na obranu před Putinovými raketami a tanky v přepočtu 390krát víc vojenské pomoci (sic!) než průměrný Němec. Estonců je 65krát méně a dali 6krát více než Němci. A to do celého výpočtu vůbec nezapočítáváme velikost ekonomik, kdy německé HDP na hlavu je několikrát vyšší než to estonské. Proč to píšu a proč to připomínám? Protože toto novodobé německé kolaborantství s Putinovou říší zla má a bude mít pokračování. A my bychom pro to neměli mít vůbec, ale vůbec žádné pochopení.