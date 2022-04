Svět ohromen vražděním v ukrajinských oblastech, z nich Ukrajinci vyhnali ruskou armádu

3. 4. 2022

Na osvobozených předměstích #Kyjeva se nachází stále více mrtvol civilistů zavražděných okupanty.



Celý svět musí vidět zvěrstva okupantů.





More and more bodies of civilians murdered by the occupiers are found in the liberated suburbs of #Kyiv.



The whole world must see the atrocities of the invaders. pic.twitter.com/cIzpTKbm5R — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2022

⚡️Zelensky reacts to photos of civilians killed by Russians in Bucha:



"Mothers of Russian soldiers should see that. See what bastards you've raised. Murderers, looters, butchers."



Photo: AFP via Getty Images. pic.twitter.com/Ae4CNCZicV — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 3, 2022 Masakr v Buči byl záměrný. Cílem Rusů je zlikvidovat co nejvíce Ukrajinců. Musíme je zastavit a vyhnat. Žádám nové ničivé sankce G7 TEĎ: -Embargo na ropu, plyn a uhlí -uzavřít všechny přístavy pro ruské lodě a zboží -odpojit všechny ruské banky od systému SWIFT Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022



Cases documented for new @hrw report describe horrific abuses committed by Russian forces in Ukraine, including rape and summary executions.



In the village of Staryi Bykiv, Russian soldiers rounded up six men from the village and shot them. https://t.co/Ypzr4737KN — Yulia Gorbunova (@yuliagorbunova_) April 3, 2022

Russian army left Ukrainian town of Bucha after having executed probably hundreds of civilians. Bodies are laying around with hands tied. I have questions to Scholz, Merkel, Steinmeier, Maas, Baerbock, Lambrecht, Gabriel, Platzeck and others. pic.twitter.com/nfkEqvqAeU — Sergej Sumlenny (@sumlenny) April 2, 2022

To je příšerná zkáza.

Buča.

pic.twitter.com/IgJxiIQzKQ — Matěj Skalický (@mskalick) April 3, 2022

Na ty šílený fotky z Ukrajiny by se měl podívat každý maďarský volič, než půjde do volební místnosti. A připomenout si, že se Orbán ještě 1. února bratříčkoval s masovým vrahem a válečným zločincem Putinem. — Jan Moláček 🇨🇿🇪🇺 (@janmolacek) April 3, 2022



Kde je pro vás hranice, všichni? Co ještě musí Putin udělat, než se my (Západ) vzpamatujeme a postavíme se mu? Upřímně zvědavý. Pořád tady čtu jenom to, proč na něj nemůžeme zaútočit, abychom zastavili jeho zlou genocidu, a zní to čím dál bezdušeji & ubožeji.



What’s your red line, everyone? What more does Putin have to do before we (the West) grow a pair and take him on? Genuinely curious. All I keep reading on here is why we can’t possibly attack him to stop his evil genocide, and it sounds increasingly gutless & pathetic. pic.twitter.com/RNu2y5bX10 — Piers Morgan (@piersmorgan) April 3, 2022

„- Hi honey. What is Dima’s shoe size? 18? I‘ve got him cool shoes, blue ones. Yeah, I guess Polish ones. Luv u.“ By Potapenko Iryna and Olha Chorna pic.twitter.com/H5o6H6zgNP — Tomasz Oryński (@TOrynski) April 3, 2022

⚡️ Top official says Poland ready to deploy US nukes to deter Russian aggression.



“If the Americans asked us to store U.S. nuclear weapons in Poland, we would be open to it," said Jaroslaw Kaczynski, deputy prime minister and the leader of Poland's ruling Law and Justice party. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 3, 2022

"so have you freed Ukraine from Nazis?"

"There weren't any, so I freed Ukraine from washing machine, a TV and a couple of watches". pic.twitter.com/rObHkGkqC5 — Tomasz Oryński (@TOrynski) April 3, 2022





Dole: Obyvatelé ukrajinského města Buča, zavraždění ruskými vojáky v březnu 2022. Zabili je, protože byli Ukrajinci.

Up: Jewish residents of Iasi, Romania, murdered by the Nazi allies in June 1941. Killed because they were Jewish.



Bottom: Residents of Bucha, Ukraine, murdered by Russian soldiers in March 2022. Killed because they were Ukrainians. pic.twitter.com/C31ZpJ2ryR — Olga Rudenko (@olya_rudenko) April 3, 2022

Nahoře: Židovští obyvatelé rumunského města Jasy, které v červnu 1941 vyvraždili nacističtí spojenci. Zabiti proto, že tp byli židé.