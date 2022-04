Prezidentova milost a signál pro orgány činné v trestním řízení

1. 4. 2022 / Boris Cvek

Milost, kterou udělil prezident republiky Miloš Zeman šéfovi Lesní správy Lány, který byl pravomocně odsouzen do vězení na tři roky (za ovlivňování veřejné zakázky), mne, přiznám se, překvapila, i když by neměla. Miloš Zeman neplní své sliby už od dob opoziční smlouvy. Kdysi byl ve vleku pana Šloufa, nyní pana Mynáře. A ve svém druhém prezidentském období nemá fakticky co ztratit.

Pozitivním faktem je to, že prezident nechal doběhnout soud až do pravomocného rozsudku, takže trestný čin byl rozkryt, popsán a dokonce odsouzen. K abolici, tedy k zastavení celého procesu před pravomocným rozsudkem, by prezident totiž potřeboval souhlas předsedy vlády. A v ten zřejmě doufat nemohl. Jsme tedy v mnohem lepší situaci než za doby rozsáhlé, děsivé amnestie, kterou vyhlásil prezident Klaus se souhlasem předsedy vlády Petra Nečase.

Je téměř jisté, že soudní proces s Andrejem Babišem nedojde k pravomocnému rozsudku do konce působení Miloše Zemana ve funkci prezidenta republiky, takže bez souhlasu pana premiéra nebude mít Miloš Zeman možnost do tohoto procesu svými pravomocemi vstoupit. Na druhou stranu je stále mnoho času na to, aby Miloš Zeman omilostnil kohokoli, kdo už byl pravomocně odsouzen. Pro policii a státní zastupitelství z toho snad plyne varování, že pokud míří jejich pozornost do okolí pana prezidenta, není třeba spěchat – prezident už za rok totiž prezidentem nebude.







