Rusko povolává do armády mladé muže, někteří se obávají, že skončí na ukrajinské frontové linii

2. 4. 2022

čas čtení 8 minut



Foto: Mrtvoly dvou ruských vojáků leží na železničních kolejích poblíž válkou zničené silnice 12. března v ukrajinském Irpinu, kde ukrajinské síly bojovaly s ruskými jednotkami. (Washington Post)





Ruská armáda chce během jarního náboru povolat více než 130 000 vojáků





Ruská armáda v pátek 1. dubna zahájila jarní odvody, při nichž chce přijmout 134 500 branců, což mezi mladými muži vyvolává obavy, že by mohli skončit v první linii invaze na Ukrajinu.



Ministr obrany Sergej Šojgu přislíbil, že žádný z nich nebude použit k posílení ruských jednotek, které nyní bojují na Ukrajině. "Vezměte prosím na vědomí, že branci nebudou nasazeni do žádných nebezpečných míst," řekl v úterý v televizním projevu a dodal, že ti, kteří byli odvedeni loni na jaře, budou po uplynutí roční služby propuštěni a posláni domů.

Ruská armáda v pátek 1. dubna zahájila jarní odvody, při nichž chce přijmout 134 500 branců, což mezi mladými muži vyvolává obavy, že by mohli skončit v první linii invaze na Ukrajinu.Ministr obrany Sergej Šojgu přislíbil, že žádný z nich nebude použit k posílení ruských jednotek, které nyní bojují na Ukrajině. "Vezměte prosím na vědomí, že branci nebudou nasazeni do žádných nebezpečných míst," řekl v úterý v televizním projevu a dodal, že ti, kteří byli odvedeni loni na jaře, budou po uplynutí roční služby propuštěni a posláni domů.



Avšak vzhledem ke značným ztrátám, které ruské síly utrpěly při svém ukrajinském tažení, které zřejmě trvalo déle, než Kreml předpokládal, Šojguova ujištění všechny budoucí brance a jejich rodiny neuklidnila.



Všichni ruští muži ve věku od 18 do 27 let musí v armádě sloužit jeden rok a odvody do ruské armády se konají vždy na jaře a na podzim. Vyhýbání se odvodu se trestá vysokými pokutami a tresty odnětí svobody až na dva roky.



Organizace hájící lidská práva a právníci informují, že od 24. února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, dostávají příval telefonátů od mužů, kteří mají povinnost jít do armády, a také od jejich manželek, přítelkyň a matek, kteří hledají právní pomoc, jak se odvodu vyhnout.



"Množství žádostí je obrovské," řekl právník, který pracuje v právní skupině nazvané Vědomé odmítnutí vojenské služby v Rusku, která pomáhá Rusům orientovat se v zákonech o odvodech a službě v ozbrojených silách. Právník hovořil pod podmínkou anonymity, protože Rusko nedávno zavedlo nové zákony, které nařizují tresty za "diskreditaci" ruské armády.



Od doby, kdy si skupina před třemi týdny založila účet na Telegramu, aby mohla případy vyřizovat rychleji, obdrželi právníci podle svých slov více než 8 000 žádostí o pomoc. Také další ruské organizace, například Výbor matek vojáků a skupina pro lidská práva Agora hlásí nárůst dotazů ohledně odvodů a případné mobilizace.



"Lidé nebyli ujištěni tím, co řekl Šojgu, protože to není podloženo ničím jiným než 'řekl to ministr'," vysvětlil právník. "Protože ve skutečnosti zákon, nařízení o vojenské službě, umožňuje posílat do boje brance, kteří sloužili alespoň čtyři měsíce."



Dokonce i někteří vojenští představitelé připustili, že odvody se budou konat za složitých podmínek.



"Proti Rusku je vedena informační a psychologická válka s rostoucí intenzitou prostřednictvím obrovského proudu falešných zpráv," řekl koncem března podle agentury Interfax petrohradský vojenský komisař Sergej Kačkovskij. "Také mladí lidé mají málo informací o životě ruských ozbrojených sil a země jako celku. To má za následek rostoucí strach z disciplíny, armády a růst protistátních nálad."



Videa zveřejněná ukrajinskou armádou však údajně ukazují, že už v prvních dnech války byli zajati ruští branci. V jednom takovém klipu 23letý Damur Mustafajev řekl, že jeho jednotce bylo řečeno, že se zúčastní vojenského cvičení v západních částech Ruska. Nakonec však skončila v Černihivské oblasti na střední Ukrajině, kde byl Mustafajev zajat poté, co se mu porouchal tank.



Následující den, 9. března, ruské ministerstvo obrany přiznalo, že někteří branci byli na Ukrajinu vysláni - označilo to za "omyl" - a že skutečně byli zajati.





Skepse vůči vojenským představitelům je v Rusku hluboká. Mnoho lidí si pamatuje trauma způsobené během separatistických válek v jihoruské republice Čečensko v 90. letech a po roce 2000. Tisíce mladých mužů, žalostně nepřipravených na boj, bylo zabito a do popředí se dostaly skupiny jako Výbor vojenských matek, které se snažily o propuštění válečných zajatců a navrácení mrtvol truchlícím rodinám. Tyto skupiny se také snažily reformovat vojenskou službu a řešit problémy, jako je bití, týrání a ponižování vojáků, stejně jako nedostatek potravin a dalších potřeb.



Různé organizace již léta vedou kampaň za zrušení branné povinnosti v Rusku a její nahrazení plně dobrovolnickými, smluvními silami, podobně jako ve Spojených státech, které zrušily odvody v roce 1973.



"Rozhodnutí vstoupit do armády musí být vědomé," řekla místním médiím Olga Golovina, vedoucí Výboru vojenských matek v Novosibirské oblasti. "K tomu musí být člověk formován jak duševně, tak morálně. Pak tam lidé nebudou hnáni pod tlakem. Armáda je těžká zkušenost, ale cenná - pokud jsou k tomu vhodné podmínky."



Ještě v roce 2019 Putin slíbil, že zruší brannou povinnost. Podobné sliby během svého působení v úřadu učinil opakovaně, žádný z nich se však neuskutečnil.



Podle ruských zákonů mohou muži z náboženských, etických nebo politických důvodů odmítnout vstup do armády a hledat alternativní službu - například směny na poštách, v pečovatelských domech a nemocnicích.



"Mnoho lidí se bojí, že ve skutečných válečných podmínkách nebude zákon fungovat, že armáda bude ignorovat ústavu a místo toho, aby jim poskytla alternativní službu, je prostě okamžitě sebere na odvodních místech a pošle je přímo do válečné zóny," řekl právník. Zatím podle něj odvodní úřady žádosti o náhradní službu nadále přijímají.



Mnoho Rusů se také snaží vyhnout odvodu ze zdravotních důvodů a prostřednictvím odkladů udělených studentům vysokých škol. Odvodní úřady však tyto důvody ne vždy akceptují.



Rusové mají dobrý důvod pochybovat o tom, zda budou odvody prováděny spravedlivě, vzhledem k neochotě některých úředníků dodržovat pravidla o výjimkách a odkladech a vzhledem k praxi běžné mezi bohatšími Rusy, kteří se z vojenské služby vykupují.



Specialista na informační technologie, který nedávno dokončil studium na jedné z moskevských univerzit, v rozhovoru uvedl, že se ho místní komise loni snažila dotlačit k branné povinnosti. Dvacetiletý mladík měl oficiální dopis z univerzity potvrzující, že obhájil bakalářskou práci a dostal dvouměsíční volno před nástupem na postgraduální studium. Rusko běžně uděluje odklad vojenské služby až do ukončení všech studií.



"Stává se ale, že vám řeknou: 'Ten dopis si můžete dát do prdele, zítra jdete na vojenskou základnu,'" vzpomínal student. "Komisaři se na vás snaží vyvíjet co největší nátlak, odmítají přijímat jakékoliv dopisy o odkladu a jejich jediným cílem je donutit vás podepsat povolávací rozkaz."



Student nakonec podal na odvodní úřad žalobu a ke svému překvapení ji vyhrál.



Odvody jsou také prolezlé korupcí. Odvodní úřady mají sítě lékařů, úředníků a vojenských úředníků, kteří jsou ochotni prodávat průkazy vojenské služby, které mužům umožňují vyhnout se odvodu, a to za cenu až několika tisíc dolarů za kus. Stále rostoucí cena těchto průkazů přiměla mnoho rodičů k tomu, aby měli dva spořicí fondy: jeden na zaplacení studia a druhý na podplacení odvodního úřadu.



Vyhýbání se odvodu je běžné zejména ve velkých městech, jako je Moskva a Petrohrad, ale je náročnější pro obyvatele méně prosperujících regionů.



Zároveň je dobrovolná služba jako smluvní voják jednou z mála možností pro mladé ruské muže, kteří potřebují práci se stabilním platem.



Mnoho žádostí o pomoc, které právníkova organizace dostává, pochází od profesionálních vojáků, kteří se snaží vyhnout vyslání na Ukrajinu.



Zdroj v angličtině ZDE

1