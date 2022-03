Proxy válka na Ukrajině znamená "nejhorší" možný výsledek - až na všechny ostatní

30. 3. 2022

"Nebudeme vést válku proti Rusku na Ukrajině," napsal na Twitteru začátkem tohoto měsíce americký prezident Joe Biden. Biden měl na mysli přímou vojenskou konfrontaci mezi Spojenými státy a Ruskem a v tomto ohledu dostál svému slovu. Ale v jiném ohledu jeho prohlášení zakrylo důležitou pravdu: Spojené státy a jejich evropští spojenci jsou již uprostřed plné proxy války s Ruskem, napsal Sam Winter-Levy.

Ve stejném měsíci, kdy Vladimir Putin nařídil "zvláštní vojenskou operaci" na Ukrajině, zaplavily západní státy Ukrajinu více než 17 000 protitankovými zbraněmi a tisíci protiletadlových střel. Zatímco uvalily na ruskou ekonomiku trestající sankce, přislíbily vojenskou pomoc Ukrajině ve výši miliard dolarů, včetně dronů Switchblade, které v Afghánistánu poprvé nasadily americké speciální síly.

Američtí politici zatím moudře odmítají přesunout stíhačky na Ukrajinu nebo zavést bezletovou zónu pro ruská bojová letadla. Kromě zbraní určených k zabíjení ruských vojáků a ničení ruských letadel však údajně poskytují ukrajinským silám průzkumná data. Britská ministryně zahraničí Liz Trussová mezitím prohlásila, že "absolutně podporuje" britské občany, kteří se chtějí dobrovolně přihlásit k obraně Ukrajiny. Minulý týden, poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij promluvil na společném zasedání Kongresu USA prostřednictvím videa, byl přivítán voláním "Slava Ukraini!". - "Sláva Ukrajině!"

Takhle vypadá proxy válka. Nálada v západních hlavních městech po katastrofálním začátku ruského bezohledného vojenského tažení zatím zůstává sebevědomá a emocionálně nabitá. Ale západní politici by si neměli dělat iluze o strategii, kterou sledují. Proxy války – dokonce i ty strategicky úspěšné – jsou ošklivé, násilné záležitosti, které s sebou nesou přirozené riziko eskalace. Zřídka jsou tak rychlé nebo levné, jak se zpočátku zdají, a jen zřídka se odehrají bez vážných nezamýšlených následků. Proxy válka na Ukrajině může být nevyhnutelná. Může to být dokonce nejlepší volba Západu. Tvůrci politik by však měli mít oči otevřené ohledně rizik, kterým čelí.

Návrat velmocenských proxy válek

Proxy války nastávají, když se stát pokouší ovlivnit výsledek konfliktu v jiné zemi tím, že poskytuje materiální pomoc jednomu nebo více válčícím stranám, přičemž omezuje svou vlastní přímou účast v bojích. Státy se uchylují k proxy válce z několika důvodů. Používají proxies kvůli jejich vnímané vojenské hodnotě – například lepší znalosti místního terénu nebo populace nebo specifických taktických a operačních schopností. Používají je k minimalizaci nákladů, měřených v krvi nebo penězích, a zmírňují rizika eskalace. A používají je, aby se vyhnuli politickým a právním omezením, jako jsou ta, která uvaluje válkou unavená veřejnost a domácí a mezinárodní právo. Jinými slovy, proxy války představují přitažlivou kombinaci nízkých nákladů, vysokých přínosů a věrohodné popření. Jak prohlásil prezident Dwight D. Eisenhower v roce 1955, proxy války představují "nejlevnější pojištění na světě".

Není proto divu, že se státy často uchylují k proxy válkám, aby dosáhly svých strategických cílů. Během studené války Spojené státy podporovaly více než dvě desítky povstání bojujících proti vládám podporovaným Sověty. Sověti udělali totéž. Čína ze své strany podporovala různé povstalecké skupiny zapojené do "národně osvobozeneckých válek", od Guineje-Bissau přes Omán až po Laos. Od roku 1945 téměř polovina všech povstaleckých skupin získala podporu od cizích států, obvykle ve formě vojenské pomoci – došlo k více než 900 případům bezpečnostní pomoci třetích stran bojovníkům ve válkách.

A proxy války jsou čím dál častější: Během posledních dvou století vzrostla pravděpodobnost, že skupina obdrží vnější pomoc, z přibližně jedné ku pěti na přibližně čtyři ku pěti. Jaderné zbraně mohou způsobit, že horké konflikty mezi velmocemi budou méně přitažlivé, ale mnohem méně odrazují od méně viditelných a extrémních forem násilí. Konkurence velmocí šla vždy ruku v ruce s proxy válkami různého druhu; existuje jen málo důvodů očekávat, že tentokrát to bude jinak, ačkoli americké národní strategické dokumenty měly tendenci tuto realitu bagatelizovat. "Je stěží přehnané," píše politolog Daniel Byman, "tvrdit, že všechny dnešní velké války jsou v podstatě zástupnými válkami. Válka na Ukrajině není výjimkou."

Dražší, než to vypadá

Přitažlivost proxy války tak není těžké pochopit. Ale přicházejí s přirozenými omezeními. V proxy válkách se státní sponzoři snaží vést válku levně. Ale aby tento užitek získali, musí obětovat určitou kontrolu. A tato ztráta kontroly vytváří strategická rizika. Podpora od patrona s velkou mocí může například povzbudit proxies k nadměrnému riziku, potenciálně vyvolávajícímu nechtěné eskalace – klasický příklad špatných pobídek známých jako morální hazard. Zástupci mohou využívat tok pomoci pro své vlastní účely, přesměrovávat zdroje do upřednostňovaných volebních obvodů a využívat jednotky vycvičené a vyzbrojené zahraničními patrony k nezamýšleným účelům. Zbraně poskytované proxies je obtížné sledovat a lze je snadno odklonit jinam. Místní partneři mají vždy své vlastní cíle, které se mohou, ale nemusejí shodovat s cíli západních podporovatelů.

V nejhorším případě mohou proxy války zamotat sponzory do válek, kterým se snažili vyhnout. V případě ruské invaze na Ukrajinu mohou chybné kalkulace vést k eskalaci, zvláště pokud by ukrajinští bojovníci operovali z vnějších útočišť v sousedních zemích – Rusko již zahájilo nálety proti základnám na západní Ukrajině pouhých 20 km od hranic s Polskem. Pro Spojené státy a jejich spojence je vedení nepřímé války proti Rusku méně riskantní než zahájení přímých nepřátelských akcí, což by téměř jistě přineslo zavedení bezletové zóny. Žádná z těchto možností však není bez rizika.

I když se Západ vyhýbá dalšímu zapletení do konfliktu na Ukrajině a i když ukrajinské síly dodrží preference Západu, vyhlídky na proxy válku jsou pochmurné. Zahraniční intervence mají tendenci prodlužovat trvání nepřátelských akcí a také riziko opakování konfliktů v budoucnu. Jakékoli ukrajinské povstání v Ruskem okupovaných částech Ukrajiny bude násilné, vleklé a politicky chaotické. Logika povstání směřuje k brutálnímu použití násilí. A podpora povstání na Ukrajině může docela dobře znamenat podporu – nepřímo či jinak – škodlivých sil v ukrajinské společnosti za účelem obrany ukrajinské nezávislosti. Dlouhé povstání jen zřídka posílí moc umírněných. Jakákoli podpora ukrajinského odboje si vyžádá ošklivé kompromisy a účelové sňatky, a to v časech, o kterých se zdá, že mnohé západní vlády ještě nejsou připraveny vážně uvažovat. Jinými slovy, proxy válka na Ukrajině, a to i v některých optimističtějších scénářích, bude strašná především pro Ukrajince.

Menší zlo

Ale stále to může být nejlepší dostupná možnost. Od chvíle, kdy Putin zahájil svou vybranou katastrofickou válku, neměl Západ žádné dobré možnosti. Neexistuje žádná politika nulového rizika a nulových nákladů. A jednou z mála možností riskantnějších než proxy válka na Ukrajině může být levné ruské vítězství na Ukrajině, které by představovalo Putinovo čtvrté úspěšné vojenské dobrodružství v řadě. Ostatně před současným klopýtnutím Ruska na Ukrajině New York Times prohlásily, že "dnes neexistuje žádný světový vůdce s lepšími výsledky, pokud jde o použití vojenské síly", než Putin. Čím nákladnější mohou Ukrajinci učinit Putinovu invazi, tím snazší bude odradit další ruskou agresi v Evropě a zabránit širšímu požáru. A alespoň prozatím se západní a ukrajinské zájmy spojují způsobem, jenž nabízí neobvyklou příležitost pro účinnou pomoc, která může znamenat skutečný vojenský rozdíl.

Kromě toho, že odradí Putina od cílení na další sousední země, mohou náklady uvalené na Rusko pokračující proxy válkou na Ukrajině ruským elitám ukázat, že Putinovy ​​imperiální fantazie jsou právě takové – fantazie. Poskytování zbraní a materiální podpory může pomoci oslabit Putinovu domácí základnu, vyždímat ruské vojenské rozpočty a snížit schopnost Moskvy vojensky intervenovat v zahraničí.

A konečně, proxy válečná strategie na Ukrajině může vytvořit páku u vyjednávacího stolu. Sponzorování proxies může často zvýšit vliv státu při vyjednávání, a tím, že pomáhá Kyjevu uvalit vyšší náklady na ruskou armádu, Západ posiluje Zelenského. Podoba jakéhokoli politického urovnání mezi Ruskem a Ukrajinou bude částečně záviset na podmínkách na bojišti a tisíce západních protitankových zbraní a protiletadlových střel proudících na Ukrajinu mohou pomoci tlačit na Putina, aby omezil své politické cíle a učinil nezbytné ústupky; mohou mu pomoci dospět k závěru, že náklady na pokračující boje převažují nad náklady na diplomatické urovnání.

Jak se ruská invaze na Ukrajinu rozvíjí, Západ potřebuje mít jasný pohled ohledně situace, jíž čelí. V současnosti vede zástupnou válku s Ruskem – takovou, která představuje velmi reálné riziko eskalace. Západní politici by se neměli klamat v tom, jak ošklivé proxy války bývají. Zatímco pokračuje v podpoře ukrajinských sil, Bidenova administrativa by měla pokračovat i v pečlivé kalibraci své podpory proti riziku širší války, zvláště když se trasy dodávek zbraní stávají omezenějšími. Měla by být připravena v případě potřeby omezit aktivitu místních spojenců. A v určitém okamžiku může její vliv pomoci dosáhnout urovnání, takové, které bude vyžadovat trpké kompromisy, ale může to být jediný způsob, jak zachovat nezávislou Ukrajinu, ukončit utrpení způsobené válkou a snížit riziko širšího konfliktu. Nakonec jsou jediné možnosti horší než proxy válka: Laciné ruské vítězství na Ukrajině – nebo přímá konfrontace mezi Ruskem a Spojenými státy.

