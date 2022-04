Co víme o tom, co se stalo v ukrajinské Buči

4. 4. 2022

čas čtení 12 minut

Silný projev Zelenského k Rusům, v ruštině.

"Takto bude nyní vnímán ruský stát. Tohle je váš image. Vaše kultura a vaše lidskost zahynuly spolu s ukrajinskými muži a ženami, k nimž jste přišli."

Powerful address by Zelenskiy in Russian, to Russians.



“This is how the Russian state will now be perceived. This is your image. Your culture and human appearance perished together with the Ukrainian men and women to whom you came.” pic.twitter.com/cQNQOClxbt — Shaun Walker (@shaunwalker7) April 3, 2022

V Rusku od února vzrostla popularita Putina o více jak 10%. V Maďarsku opět vyhrál Orbán. Nemějme iluze. — Pavel Telička (@Telicka) April 3, 2022

- Prezident Macron v souvislosti s vražděním v Buče požaduje další protiruské sankce. - Ukrajina obvinila ruské síly ze spáchání masakru ve městě Buča, které leží jen 30 km severozápadně od hlavního města Kyjeva.



Po znovudobytí města ukrajinskými jednotkami byla v některých ulicích nalezeny mrtvoly civilistů, z nichž mnozí měli svázané ruce, střelná zranění z bezprostřední blízkosti a známky mučení.



V Buče, v městě, odkud se dojíždí do práce do Kyjeva, s přibližně 37 000 obyvateli, stejně jako v nedalekém Irpinu, probíhaly od 24. února, kdy Rusko vtrhlo na Ukrajinu, prudké boje.



Buča byla ruskou armádou obsazena třetí den války, 26. února, a zůstala nepřístupná více než měsíc. Mnoho obyvatel bylo uvězněno v důsledku neustálých bojů, neměli k dispozici vodu a elektřinu a přežívali v mrazu.



Novináři agentury AFP v sobotu popsali, že viděli obrovské díry po střelách v obytných domech, množství zničených aut a ulice poseté sutinami nebo strženým elektrickým vedením.





Novináři agentury AFP v sobotu popsali, že viděli obrovské díry po střelách v obytných domech, množství zničených aut a ulice poseté sutinami nebo strženým elektrickým vedením.



Novináři také uvedli, že v jedné ulici ve městě viděli mrtvoly nejméně 22 lidí v civilním oblečení. Jeden ležel na chodníku poblíž jízdního kola, další měli vedle sebe pytle se zásobami. Další muž byl nalezen s rukama svázanýma za zády.



Tyto zprávy potvrdili novináři agentury Associated Press, kteří uvedli, že na různých místech v okolí města Buča viděli mrtvoly nejméně 21 lidí. Jedna skupina devíti lidí, všichni v civilním oblečení, byla roztroušena kolem místa, které podle obyvatel používali ruští vojáci jako základnu. Zdálo se, že byli zabiti z bezprostřední blízkosti. Nejméně dva měli svázané ruce za zády, jeden byl střelen do hlavy a další měl svázané nohy, uvedla agentura AP.



Příčinu smrti nalezených obětí se nepodařilo určit.



Svědci údajných zvěrstev v Buči sdělili deníku Guardian, že ruští vojáci stříleli na muže prchající z města a zabíjeli civilisty, jak se jim zachtělo. Třiačtyřicetiletý Taras Ševčenko uvedl, že ruští vojáci odmítli umožnit mužům odejít humanitárním koridorem a místo toho na ně stříleli, když prchali přes otevřené pole. Mrtvoly byly podle něj roztroušeny na chodnících, přičemž někteří ze zabitých byli "tanky rozmačkáni ... jako koberce ze zvířecí kůže".



Ševčenkova matka, sedmasedmdesátiletá Jevdokija, uvedla, že byla svědkem toho, jak byl zastřelen starší muž, který se postavil ruskému vojákovi, zatímco jeho žena stála vedle něj. "Zastřelili ho a ženě přikázali, aby odešla," řekla.



Podle starosty města Buča Anatolije Fedoruka byly oběti zabity ruskými silami "kulkou do týla".



Mrtvoly 57 lidí byly nalezeny v masovém hrobě, uvedl šéf místních záchranářů Serhij Kapličnij, když agentuře AFP ukazoval příkop, kde těla ležela.



Masový hrob se nachází za kostelem v centru města. Některá těla byla buď nepohřbená, nebo částečně pohřbená. Všichni byli oblečeni v civilních šatech.



Starosta Fedoruk v neděli uvedl, že 280 lidí bylo pohřbeno v hromadných hrobech, protože nemohli být pohřbeni na hřbitovech, které byly v dosahu střelby.



"Našli jsme masové hroby. Našli jsme lidi se svázanýma rukama a nohama... s dírami po kulkách v zátylku," řekl v neděli BBC prezidentův mluvčí Sergej Nikiforov.



Kyjevský starosta Vitalij Kličko, který se v neděli vydal do Bucha, agentuře AFP řekl, že přesný počet obětí zatím není znám.



"Domníváme se, že zahynulo více než 300 civilistů," řekl. "To není válka, to je genocida, genocida ukrajinského obyvatelstva."





'Řezníky, vrahy, mučiteli, násilníky' nazývá Zelenskij ruské jednotky



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj charakterizoval ruské jednotky jako "vrahy", "mučitele" a "násilníky" poté, co byly o víkendu v ulicích měst v okolí Kyjeva nalezeny stovky těl ukrajinských civilistů.



Přislíbil také vyšetřit a stíhat všechny ruské zločiny na Ukrajině a uvedl, že k tomu vytvořil "zvláštní mechanismus".



V nočním projevu ukrajinský prezident řekl:



Stovky lidí byly zabity. Mučených, popravených civilistů. Mrtvoly na ulicích ...



Do naší země přišlo koncentrované zlo. Vrazi. Mučitelé. Násilníci. Lupiči. Kteří si říkají armáda. A kteří si po tom, co udělali, zaslouží jedině smrt."





Na adresu matek ruských vojáků dodal:



Chci, aby každá matka každého ruského vojáka viděla těla zabitých lidí v Buči, v Irpinu, v Hostomelu. Co udělali? Proč byli zabiti? Co udělal muž, který jel na kole po ulici?



Proč byli obyčejní civilisté v obyčejném mírovém městě umučeni k smrti? Proč byly uškrceny ženy, kterým byly vytrženy náušnice z uší? Jak mohly být ženy znásilňovány a zabity před zraky dětí?



Jak mohla být jejich těla znesvěcena i po smrti? Proč drtili těla lidí tanky? Co udělalo ukrajinské město Buča vašemu Rusku? Jak se to všechno stalo možným?



Ruské matky! I když jste vychovali loupežníky, jak se z nich také stali řezníci? ... Zabíjeli záměrně a s potěšením."













Russia now synonymous with Bucha killings, Zelenskiy says, amid global outcry at atrocities against civilians https://t.co/F5QJEkoh1u — Guardian news (@guardiannews) April 4, 2022

- Ukrajina obvinila ruské síly ze spáchání válečných zločinů a "masakru" ve městě Bucha, které se nachází pouhých 30 km severozápadně od hlavního města Kyjeva, poté, co byla v neděli nalezena těla neozbrojených ukrajinských civilistů a masové hroby. Těla civilistů - mnohá se svázanýma rukama, střelnými zraněními z bezprostřední blízkosti a známkami mučení - byla nalezena na ulicích poté, co ukrajinské jednotky město dobyly zpět.





- Světoví představitelé zabíjení odsoudili a vyzvali k nezávislému vyšetřování. Francouzský prezident Emmanuel Macron, generální tajemník OSN António Guterres, německý kancléř Olaf Scholz, britský premiér Boris Johnson a velvyslankyně USA při OSN Linda Thomas-Greenfieldová veřejně odsoudili ruské akce.





- Americký ministr zahraničí Antony Blinken označil zabíjení za "ránu do vazu" a připojil se k západním spojencům, kteří slíbili, že zvěrstva zdokumentují, aby pachatele pohnali k odpovědnosti.





- Rusko označilo situaci v Buči za "provokaci" ze strany Ukrajiny, jejímž cílem je narušit mírové rozhovory. Kremelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Rusko usiluje o svolání zasedání Rady bezpečnosti OSN k této záležitosti. Jeho ministerstvo obrany označilo fotografie a videa za "další inscenaci kyjevského režimu". Dmitrij Poljanskij, zástupce ruského zástupce v Radě bezpečnosti OSN, v neděli na Twitteru napsal: "Ve světle ohavné provokace ukrajinských radikálů v Bukurešti Rusko požádalo o svolání zasedání Rady bezpečnosti OSN v pondělí 4. dubna."





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po zveřejnění vražd odsoudil ruské síly jako "vrahy", "mučitele" a "násilníky" a útok na svou zemi nařízený Kremlem označil za genocidu. "Jak se z nich také stali řezníci? ... Zabíjeli úmyslně a s potěšením," řekl v neděli pozdě večer v národním projevu. Slíbil, že všechny ruské "zločiny" na Ukrajině vyšetří a bude je stíhat.





- Ukrajinský ministr zahraničí Dymtro Kuleba při nedělním vystoupení v rozhlasové stanici Times Radio prohlásil, že Buča byla "úmyslným masakrem". Rusko označil za "horší než Isis" a uvedl, že ruské síly mají na svědomí vraždy, mučení, znásilňování a rabování. Vyzval také země G7, aby okamžitě zavedly "zničující" sankce.





- Zelenskij kritizoval "politiku ústupků Západu vůči Rusku" v období před válkou. Popsal dřívější snahu Ukrajiny o členství v NATO: "Mysleli si, že odmítnutím Ukrajiny budou moci Rusko uklidnit, přesvědčit ho, aby respektovalo Ukrajinu a žilo vedle nás normálně ...". Zvu paní Merkelovou a pana Sarkozyho, aby navštívili Bukurešť a podívali se, k čemu politika ústupků Rusku za 14 let vedla. Aby na vlastní oči viděli týrané ukrajinské muže a ženy."





- Ruské síly pokračovaly v útocích na další ukrajinská města. Po nedělním útoku na obytnou čtvrť v Charkově zemřelo sedm lidí a 34 bylo zraněno, uvedla místní prokuratura.





- Ruské síly zničily nejméně 70 % Černihova, uvedl v neděli starosta města. Vladyslav Atrošenko uvedl, že "následky" útoků jsou vážné a jsou podobné jako v dalších těžce poškozených městech na Ukrajině, jako jsou Buča a Mariupol.





- Dobytí Mariupolu je "klíčovým cílem" ruské invaze, uvedlo britské ministerstvo obrany v době, kdy v tomto jihovýchodním městě pokračují těžké boje.





- Ruské rakety zasáhly v neděli v časných ranních hodinách "kritickou infrastrukturu", pravděpodobně sklad pohonných hmot, poblíž ukrajinského přístavu Oděsa na jihu země, ale nedošlo k žádným obětem, uvedli představitelé města.





- Evropská unie by měla zvážit zákaz dovozu plynu z Ruska, uvedla německá ministryně obrany Christine Lambrechtová.





- Obrovský rozsah sexuálního násilí, kterému jsou vystaveny ženy a dívky na Ukrajině, začal vycházet najevo s tím, jak oběti vyprávějí o zneužívání, kterému byly vystaveny ze strany ruských vojáků.

Snímky, které 31. března pořídila soukromá americká společnost Maxar Technologies zabývající se vesmírnými technologiemi, ukazují známky výkopu v areálu kostela svatého Ondřeje a Pyervozvannoho Všech svatých, uvedla společnost.Novináři agentury Reuters, kteří v sobotu navštívili město Buča, uvedli, že u kostela viděli masový hrob, a popsali, že viděli ruce a nohy, které se prodíraly červenou hlínou.Společnost Maxar Technologies, která shromažďuje a zveřejňuje satelitní snímky Ukrajiny, uvedla, že první známky výkopu pro masový hrob v kostele svatého Ondřeje a Pyervozvannoho Všech svatých byly pozorovány 10. března."Novější snímky z 31. března ukazují místo hrobu s přibližně 45 metrů dlouhým výkopem v jihozápadní části oblasti poblíž kostela," uvedla společnost Maxar.Ukrajinská armáda zveřejnila svou operační zprávu z pondělní šesté hodiny ranní a tvrdí, že Rusko zahájilo "skrytou mobilizaci" přibližně 60 000 vojáků, aby doplnilo jednotky ztracené na Ukrajině.Činitelé dodali, že ukrajinské síly zmařily za posledních 24 hodin sedm útoků na území Doněcka a Luhanska.Rusko popřelo obvinění, že jeho jednotky při ústupu z válkou zmítaných oblastí země zabíjely civilisty.