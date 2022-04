Jsou německé firmy působící v Rusku spoluviníky války?

4. 4. 2022

S každým dnem invaze roste tlak na západní společnosti, aby ukončily své operace v Rusku. Firmy, které zde dál podnikají, budou muset dříve nebo později odejít, upozorňuje Miodrag Sorić.

Řada západních společností už z ruského trhu kvůli Putinově invazi na Ukrajinu odešla. Investice v hodnotě miliard dolarů prováděné přes 30 let byly vymazány během týdnů. Německé Východní obchodní sdružení žádá o finanční pomoc pro postižené společnosti.

Pokud by k takové pomoci došlo, měla by být poskytnuta pouze společnostem, které zastavily obchodování s Ruskem a odešly z trhu. Žádnou státní pomoc by neměly získat firmy jako Ritter Sport, Metro, Globus, Bayer, Henkel nebo Knauf, které dále získávají z Ruska peníze. Svými daněmi pomáhají financovat nehumánní akce a staly se spolupracovníky na Putinově válce. Stejně jako francouzské společnosti Leroy Merlin, Total a Auchan.

Jmenované firmy se dál drží Kremlu. Často používají chabé výmluvy jako odpovědnost za ruské zaměstnance, kteří za krveprolití osobně nemohou.

Avšak nabízí se otázka: Myslí tím zaměstnance, kteří z velké části hlasovali pro Putinův režim? Nebo Rusy, kteří podporují tzv. speciální operaci na Ukrajině? Vše nelze vysvětlovat státní propagandou, protože velká část ruského obyvatelstva podporuje Putina.

Společnosti dál podnikající v Rusku čelí morálnímu dilematu: Mají dál vydělávat a tak zajistit ekonomickou budoucnost firmy, nebo mají přijmout ztráty a ohrozit pracovní místa?

Ale každý, kdo se podívá do očí umírajících matek v Mariupolu, nebo stovkám tisíc zoufalých dětí na útěku, si rychle uvědomí, co je třeba udělat: Ekonomický tlak na Rusko není cílem sám o sobě. Slouží vyššímu cíli, jímž je ukončit zabíjení na Ukrajině. Hodnoty jako lidskost nebo úcta k životu nejsou zadarmo.

Západní firmy, které chtějí v Rusku zůstat, také nesou odpovědnost za své zaměstnance v Německu nebo EU. Kdo chce pracovat pro zaměstnavatele, který obchoduje se zločinci? Takže dříve nebo později všechny západní firmy Rusko opustí.

Dosud se neobjevily výzvy k bojkotu. Ale už dlouho probíhají přípravy. Navíc kremelské protisankce zajišťují, že západní firmy nebudou mít v Rusku vůbec žádnou budoucnost. Korporátní zisky už nelze exportovat v tvrdé měně. A kdo potřebuje bezcenný kus papíru zvaný rubl, který v oficiálním "optimistickém" kurzu nikdo nesmění?

