Válka na Ukrajině: Češi si připsali důležité prvenství

6. 4. 2022 / Karel Dolejší

Česká republika jako první stát EU poskytla Ukrajině obrněnou bojovou techniku - bojová vozidla pěchoty BVP-1 a část (40 ks?) tanků T-72M1 z armádních skladů.

Podle dosavadních informací se jedná o "dar české armády", což ovšem vyvolává i otázky.











Informace zveřejněné Českou televizí a MFD si částečně odporují. Podle ČT armáda darovala Ukrajině "několik kusů" obrněné techniky, i když např. starších nemodernizovaných tanků měla ve skladech zhruba 90. Podle MFD ale odešlo přibližně 40 tanků - a ještě o něco dříve starší protiletadlové systémy Strela-10.

Vojenský publicista Jiří Vojáček přitom ještě v pondělí zveřejnil informaci, že dodávku těžké vojenské techniky Ukrajině údajně blokuje generální štáb.

Podle jeho posledních vyjádření se situace změnila, nicméně s dodáním na Ukrajinu se počítá maximálně u 50-60 ks starších tanků (a nyní se dále jedná o dodávce samohybných houfnic DANA). Další tanky tedy (dovozuji) nebudou dodány pravděpodobně proto, že AČR stále ještě provozuje zbytky pochybně modernizovaných tanků T-72M4CZ, na něž chybějí některé náhradní díly od mezitím zaniklého výrobce. Z tabulkových cca 30 kusů těchto strojů jich je v provozuschopném stavu pouze část, proto armádní jednotky reaktivovaly ještě část starších T-72M1.

Připomenu, že prapodivná modernizace českých T-72 mezitím zaniklou italskou firmou Officine Galileo, která do té doby podobný úkol nikdy neřešila a neměla s ním žádné zkušenosti, je "nehynoucí zásluhou" někdejšího náměstka ministra obrany Miroslava Kalouska z 90. let. A že už přinejmenším před pěti lety byl poprvé v armádě vznesen návrh na náhradu nevyhovujících a neperspektivních tanků nadbytečnými španělskými stroji Leopard 2. Tehdy byl ovšem záměr vojáků nakoupit tanky veřejně zesměšněn Milošem Zemanem a sešlo z něj, zatímco lobbyistickými médii proběhla vlna propagandy ohledně další "skvělé" nabídky modernizace modernizovaných T-72 firmou prezidentova kamaráda. Proces náhrady zbytku T-72M4CZ i nemodernizovaných T-72M1 v AČR je tedy dodnes úředně "v chodu", i když z praktického hlediska zatím nedošlo k žádnému významnějšímu pokroku.

Nebýt tedy "odborných" zásahů Hradu do věcí, kde má působit maximálně jako automat na podpisy, mohla být otázka náhrady strojů T-72M4CZ s trochou snahy dávno vyřešena - a na Ukrajinu teď mohlo odejít všech 90 ks starších T-72M1. (Věnovat T-72M4CZ s unikátním systémem řízení palby, na něž chybějí náhradní díly od zaniklého výrobce, by byl skutečně "dáreček", jaký teď Ukrajina rozhodně nepotřebuje. Znamenalo by to pro ni provozovat zcela unikátní typ techniky, a to realisticky vzato maximálně v jedné tankové rotě.)

Za naznačených okolností tedy dodávka 50-60 ks tanků představuje z české strany maximum možného. Ve zbytkové Visegrádské trojce (s Maďarskem až do Orbánova pádu nelze v ničem počítat) zůstává ještě Slovensko - jeho zásoby starší těžké bojové techniky jsou ale ještě výrazně nižší než naše a sotva lze uvažovat o čemkoliv kromě (stále nedořešeného) předání 1 ks protiletadlového systému S-300, případně (pokud by si Joe Biden rozmyslel své iracionální námitky) MiGů-29.

Jako hlavní zdroj dalších posil pro ukrajinské tankové vojsko tak zůstává Polsko, které právě podepsalo s USA smlouvu o dodávce 250 ks tanků Abrams. Mohlo by tedy postupně uvolnit pro potřeby Ukrajiny stejný počet starších T-72M1.

To představuje dokonce ještě více tanků, než kolik jich Ukrajinci zatím ukořistili okupantům - aktuálně je to podle ověřených údajů 176 ks. Připomenu ovšem, že tady se jedná o směs nejméně čtyř různých základních kořistních typů (T-64, T-72, T-80 a T-90) v různých verzích. Takže realisticky vzato může Ukrajina po generální opravě s ohledem na předpokládanou kanibalizaci náhradních dílů provozovat zhruba polovinu zmíněného počtu.

Co dál? Poláci by mohli mít zájem zrychlit svou modernizaci odkoupením většího počtu amerických tanků Abrams (k dispozici je jich zhruba 3 000 ks) a vyřazované sovětské typy uvolnit k dodávce na Ukrajinu. Tato varianta však představuje časově náročnější proces, který by si s největší pravděpodobností vyžádal další měsíce.

Bulharsko má ve skladech mít ještě přibližně 250 ks tanků typu T-72A/M2 zhruba ekvivalentních T-72M1. V danou chvíli se tedy jeví jako nejperspektivnější dodavatel. Pokud ovšem bude nalezena politická vůle k poskytnutí reálné vojenské pomoci Ukrajině.

Tím jsou zdroje starého sovětského tankového vybavení v Evropě pro danou chvíli víceméně vyčerpány.

Rusko po dosud zaznamenaných ztrátách u jednotek a ve skladech stále ještě má zhruba 12 500 tanků. Vzhledem k úrovni údržby, jakou jsme zaznamenali např. u mnohem novějších ruských nákladních automobilů, ovšem reálně bude ihned k dispozici maximálně 2 500 - 3 000 kusů. Ostatní stroje by si před nasazením nejspíše vyžádaly totální revize a zřejmě i generální opravy a renovace. Realisticky to znamená řádově měsíce práce.

Pokud má Ukrajina okupanty vyhnat ze svého území, bude muset udržet dosavadní příznivý poměr ztrát obrněné bojové techniky, nebo se od něj přinejmenším příliš nevzdálit. Při protiútocích ovšem musí nasadit obrněné jednotky ve větších počtech a agresívněji než dosud - což znamená, že opotřebení a ztráty techniky budou přiměřeně vyšší.

V dlouhodobějším výhledu vyvstává po ruském zničení tankového závodu v Charkově otázka postupného přechodu ukrajinských obrněných sil na západní techniku - přinejmenším do doby, kdy bude Charkov definitivně vyproštěn a továrna i vývojová pracoviště zde obnoveny. Protože ale v Západní Evropě v danou chvíli v podstatě žádné volné tanky nezbývají, musel by Kyjev spoléhat stejně jako Poláci na americké M1 Abrams. (V posledních letech se sice psalo o možnosti obnovit v Německu a Španělsku výrobu typu Leopard 2, ale pokud je dosud známo, nic konkrétního nakonec z této iniciativy nevzešlo.)

Česká republika může jistě Ukrajině ve vojenské oblasti nabídnout mnohem více, byť v konkrétní sféře dodávek tankové techniky skončila. Dosud má ve skladech další desítky bojových vozidel pěchoty BVP-1, pokud by MO zrychlilo nákup nových BVP, lze uvažovat i o předání BVP-2. Zmínka o 86 ks samohybných kanónových houfnic DANA, jež Ukrajinci už znají, již padla. Dodávky pancéřovek, dělostřeleckých granátů a další munice by měly mít prioritu. Nabídka oprav ukrajinské bojové techniky v ČR bude jistě v Kyjevě mimořádně oceněna.

Přispět k obraně Ukrajiny můžete i Vy osobně zasláním peněz do sbírky na nákup bojové techniky. Tento účet slouží k zejména k operativnějším nákupům pokrývajícím aktuálně zjištěné potřeby ukrajinských ozbrojených sil.

Otázka, proč se netvářit jako "last man sitting" v pochybném boji za "neutralitu" v ukrajinském konfliktu není vůbec složitá.

Zda se Ukrajina ubrání tažení agresívních ruských fašistů ("rašistů"), to nepředstavuje nic, k čemu by obyvatelé české kotliny mohli zaujmout nějaký "neutrální" postoj.

Neustávající příval oficiálních výhrůžek vůči "zrádným" Čechům zapsaným na oficiální kremelský seznam nepřátel dává jasnou představu, jak by to vypadalo od chvíle, kdy by na slovenské hranici stály po zuby vyzbrojené divize "rozšiřovatelů ruského světa".

Na obranu bychom museli vydávat výrazně větší částky než ve chvíli, kdy nás od vojsk dovolávajících se dobyvatelských tradic mongolské hordy dělí statečně se bránící ukrajinská armáda.

A nikdo by neměl pochybovat o tom, že případný návrat "osvoboditelů" na české území by vypadal velice podobně jako ten typ "osvobození", který jsme mohli pozorovat na kyjevském předměstí Buča či v nedaleké Boroďance.

