Putinův omyl a riziko pro Evropu

8. 4. 2022

čas čtení 17 minut

Rozhovor s ruským expertem Thanem Gustafsonem o Putinově omylu, válce na Ukrajině a roli energetiky v budoucnosti Evropy a Ruska vedl Tom Nichols.

Thane Gustafson je jedním z nejinformovanějších západních pozorovatelů Ruska. Je profesorem na Georgetownské univerzitě – kde jsem měl tu čest být jeho doktorandem – ale jeho profesní a akademické zkušenosti zahrnují kariéru studia sovětského vedení a armády v RAND Corporation i desetiletí výzkumné a poradenské práce v oblasti politiky v Moskvě a ruský energetický sektor po studené válce. Jeho dvě nejnovější knihy jsou The Bridge: Natural Gas in a Redivided Europe a Klimat: Russia in the Age of Climate Change.

Nedávno jsem se ho zeptal, jak jeho práce v oblasti energetiky a léta sledování Kremlu mohou pomoci vysvětlit, co se děje v Evropě.

Tom Nichols: Thane, než se dostaneme k válce, vaše poslední dvě knihy byly jedny z mála, které se pokusily promyslet vztah mezi Ruskem – obrem v oblasti fosilních paliv a energií utopeným v troskách vlastní minulosti – a globalizovaným světem, ke kterému je Moskva připoutána v trapném tanci vzájemné závislosti.

Jak jste ve světle nedávných událostí přehodnotil knihy a jejich myšlenky?

Thane Gustafson: Když jsem napsal Most a Klimat, vytvořily dvojici. Most toho obsahoval hodně o Putinově fixaci na Ukrajinu, o původu dlouhého závazku Německa vůči Rusku – a nyní německé ambivalenci – a o místě plynu ve středu celého tohoto víru, zatímco Klimat analyzoval, jak změna klimatu a pokles spoléhání na uhlovodíky změní uspořádání světa a zejména místo Ruska v něm.

Ale s válkou na Ukrajině se náhle jejich téma změnilo. Most se nyní čte téměř jako rekviem za zmizelý svět, zatímco Klimat je proroctví o vyloučené budoucnosti. V obou případech jsem chtěl zdůraznit zásadní význam zaměření se na "dlouhodobou hru" ve vztazích s Ruskem, zejména pro Evropany.

Nichols: Energetika se stále jeví jako "most" do Evropy, ale jak byste zhodnotil evropskou reakci na válku? Překvapilo mě, že je tak pevně nastavena na potrestání Moskvy.

Gustafson: No, znovu potvrzují závazek vypořádat se se změnou klimatu, ale tentokrát už to není jen "Zachraňte planetu!" ale také "Zachraňte nás před Rusy!"

Nichols: Vzhledem k jejich závislosti na ruské energii se to zdá… problematické.

Gustafson: Ano, je. Vztah Ruska s Evropou je hluboce ovlivněn změnou klimatu a vznikající evropskou politikou dekarbonizace. V obou knihách jsem si myslel, že bychom mohli rozdělit budoucnost na dvě fáze: za prvé, 20. léta 20. století, během nichž se Evropa bez plynu neobejde. Poté, v letech 2030 až 2050, by se obnovitelné zdroje a dekarbonizace staly hlavními hnacími silami v Evropě. V době, kdy jsem knihu psal – a dokonce ještě před dvěma měsíci – to vypadalo, že ruský "plynový most" do Evropy ještě přežije další desetiletí, ale pak bude postupně upadat, a to platí pro ropu a uhlí. stejně jako plyn. Ale nyní se zdá, že budoucnost ruského plynu v Evropě je náhle odsouzena k záhubě.

Nichols: Což znamená menší evropskou závislost na Rusku, která se pak promítá do politiky.

Gustafson: Všechny karty jsou ve vzduchu a kdo ví, jak dopadnou. Můj vlastní odhad je, že evropská dekarbonizace se nyní zrychlí a klimatická mantra "Zachraňte planetu!" bude nyní zapadat do bezpečnostní mantry "Zachraňte nás před Rusy!"

I nyní bude Evropě trvat dobré desetiletí, než se osvobodí od závislosti na plynu, ale ten bude sestávat čím dál tím méně z ruského plynu a více ze zkapalněného zemního plynu neboli LNG. Takže "dvoufázový" obraz zůstává nedotčen, ale první fáze je kratší. Historie se nyní bude pohybovat rychleji. Nejen v Evropě, ale také v Rusku, kde se také urychlí ruský "obrat do Asie".

Nichols: Ve prospěch Číny.

Gustafson: Ve prospěch Číny, ano. Čistým výsledkem bude, jak říkám v závěru Klimatu, že "nová generace Ruska bude doufat v nový začátek. Ale do roku 2050 bude čelit velkému zúčtování".

Nichols: Mezitím v Evropě zuří velmi zvláštní válka, kde se oba protivníci snaží nebránit pohybu vzácných zdrojů dějištěm konfliktu. Jak je to možné?

Gustafson: Ano, to je jeden z nejbláznivějších aspektů této šílené situace. Navzdory propadu vztahů mezi Východem a Západem jsem vždy předpokládal, že obchod s plynem bude pokračovat a skutečně nejjasnějším důkazem tohoto stavu je, že i nyní ruský plyn nadále proudí do Evropy, dokonce i přes Ukrajinu – ve skutečnosti více než v předvečer války.

Nichols: Tak proč by to Putin najednou všechno vykolejil?

Gustafson: Ruská válka se zdá být "náhlým vykolejením" ruských vztahů se světem. Toto je jeden z těch okamžiků, kdy dějiny náhle naberou tempo a výsledky se stanou nepředvídatelnými, hlavně proto, že v takových chvílích jsou poháněny činy jednotlivců. Spíš se mi líbí metafora, kterou kdysi použil bývalý španělský premiér Felipe González, který řekl, že historie jako by "cválala krajinou bez jezdců".

V Mostě nebo Klimatu jsem si invazi na Ukrajinu nepředstavoval, ale...

Nichols: Promiňte, že přerušuji – udělal to někdo? Všichni se tím znepokojujeme; všichni jsme si mysleli, že je to možné. Ale myslím, že jsme všichni z různých důvodů předpokládali, že Putin se nepokusí vpochodovat do Kyjeva.

Gustafson: Možná, ale v tuto chvíli není příliš těžké rekonstruovat, co se pravděpodobně honilo Putinovou myslí, když vydal rozkaz k útoku. Nejprve si myslel, že by mohl udeřit bleskově na Kyjev a nainstalovat loutku. Zadruhé si myslel, že by se mohl zmocnit toho, co nazývá "Novorossija" až do Oděsy a pohltit Charkov, Dněpro a Mariupol.

Za třetí, myslel si, že v těch místech, kde žijí z velké části rusky mluvící, bude vítán. Za čtvrté věděl, že západní Ukrajinu dobýt nemůže, a nikdy se o to nepokoušel.

Nichols: Nebyl první, kdo udělal chybu "budeme vítáni jako osvoboditelé", ale počkejte – myslíte si, že si měl za to, že by mohl nainstalovat loutku a pak mohl zapomenout na zbytek Západu? Nezůstala by potom hypernacionalistická, pro-NATOidní Ukrajina, nebo co by z ní zbylo?

Gustafson: No, západní část by možná vstoupila do NATO, ale z pohledu Putina, proč se o to starat? Bylo by to tak malé a tak oslabené, že by to nepředstavovalo žádnou hrozbu. Stručně řečeno, počítal s rychlou a snadnou operací: Strategické cíle by byly dosaženy, rovnováha obnovena, hotovo a padá na to prach.

Nichols: Takže z té vnitřní logiky docela racionální rozhodnutí.

Gustafson: Jasně. Takže na základě této úvahy Putin nebyl blázen, nebyl vyšinutý, nebyl izolovaný, atd. Všechno to byla rozumná sázka – podle jeho podivných signálů – až na to, že se ukázalo, že všechny jeho předpoklady byly špatné.

Nichols: Mohl bych vás zpochybnit ohledně toho "neizolován", protože to vyvolává otázky o bublině, ve které žije, a proč mu jeho poradci nemohli říct, že je to mnohem riskantnější, než to vypadalo.

Gustafson: A přesto lze jen stěží říci, že Putin byl o ukrajinských záležitostech neinformovaný. Naopak Ukrajina byla na jeho stole prakticky od prvního dne. Věnoval mnoho času dvoření se ukrajinským vůdcům, o nichž si myslel, že jsou nakloněni Rusku – zejména Leonidu Kučmovi (po desetiletí), Viktoru Janukovyčovi, Petru Porošenkovi, donbaským oligarchům a východní proruské Straně regionů. Znovu a znovu si myslel, že má Ukrajinu v kapse, včetně kontroly nad plynovodním systémem, ale pokaždé jeho úsilí zhatila lidová opozice – nejprve Oranžová revoluce, pak Majdan 1 a Majdan 2. S každou ponižující porážkou jeho frustrace a vztek narůstaly.

Pokaždé špatně přečetl ukrajinskou situaci a lidovou náladu. Myslím, že jedním z důvodů je, že jeho vztahy byly primárně s těmito více "rusky orientovanými" hráči v ukrajinské politice. Všechno to (a vícenásobné cesty za 20 let) mohlo přispět k přecenění ruskosti Ukrajiny.

Jistě, Putin je vinen masivním geostrategickým nesprávným vnímáním. To je ironické vzhledem k tomu, že pád Sovětského svazu byl pro Rusko ve skutečnosti historickou příležitostí.

Nichols: Můžete to upřesnit?

Gustafson: Ruské a sovětské impérium bylo stále obtížnější řídit jako multietnický stát, zvláště když jste se přesunuli na jih a západ, do Střední Asie, na Ukrajinu a do pobaltských republik. Ale po roce 1991, poprvé ve své historii, Rusko přes noc získalo základ pro soudržný národní stát v tom, že více než 80 procent jeho populace nyní tvořili etničtí Rusové. Najednou bylo Rusko poprvé ve své historii osvobozeno od břemene impéria.

V důsledku toho logická budoucnost Ruska směřovala na východ, nikoli na západ. Před 21. stoletím carové a sovětští komisaři nikdy nebyli schopni vládnout Rusku východně od Uralu jinak než jako zajateckému táboru a přídělu zdrojů. Ale příchod internetu a zlepšení, která přinesl do komunikace a globálního obchodu, vše změnily. Rusko nyní může být potenciálně efektivně řízeno jako jeden národní celek od Murmansku po Vladivostok. A je třeba ho tak řídit, protože hned za obzorem je čínská výzva.

Nichols: Člověk by si myslel, že to Putin pochopí.

Gustafson: Putin pokračoval v tom, co vždy dělali jeho imperiální a sovětští předchůdci. Místo toho, aby se díval na východ a vstřebával důsledky této nové reality, zaměřil se na Západ a Východ zanedbával. Marx by mohl říci, že Putin trpí "falešným vědomím". Z dlouhodobého hlediska leží přísliby i hrozby na východě. Přesto se Putin – společně s uhlovodíkovou oligarchií, která ho obklopuje – nadále zaměřoval na Evropu. V rétorice hovořil o "obratu na východ", ale v praxi zůstala Evropa jeho hlavním trhem.

Ironií je, že Rusové již před válkou začali s odklonem od tranzitu plynu přes Ukrajinu. Nord Stream 2 je vlastně posledním z pěti nových obchvatů do Evropy; další desetiletí a bylo by to definitivní.

Ale Evropa upadá a Čína stoupá. Putin je zaměřen špatným směrem.

Nichols: Sám se přiznávám k "atlantické" zaujatosti, takže si myslím, že chápu Putinovo zaměření na Evropu, ale pokud se v Kremlu objevila nějaká myšlenka na ruský "obrat k Asii", vypadá to, že se to pokazilo, ne?

Gustafson: Určitě. Jakýkoli vážný obrat do Asie bude vyžadovat kapitál a partnery. Ale po válce – jakkoli se to nakonec vyřeší – bude Rusko vážně postrádat obojí. Zejména Číňané mu nikdy nebudou věřit, navzdory Siho proslovům o přátelství. V důsledku Putinovy ​​mnohonásobně zpackané operace bude obstát v jakémkoliv obratu na Východ ještě těžší.

Sibiřané mimochodem chápou škody, které Putin Rusku způsobuje, protože vnímají – v některých ohledech lépe než Rusové v hlavním městě, kvůli jejich vzdálenosti od Moskvy a blízkosti Číny – povahu ruské budoucnosti na Dálném Východě.

Nichols: Tak jak se z toho Putin dostane?

Gustafson: Možná se ptáte: Teď, když Putin proměnil svou zemi ve vyvrhele, kam jde Rusko?

Nichols: Ano, to je dlouhodobá otázka. Ale vrátím se k válce.

Gustafson: Z dlouhodobého hlediska je to začátek masivního uvolnění ruských vztahů se světem. A nejde jen o energii, ale o západní přítomnost napříč všemi oblastmi. Vzpomeňte si například na to, že jen McDonald's má v Rusku 63 000 zaměstnanců. To je jen jedna společnost, jejíž operace ovlivňují tolik Rusů a jejich rodin.

Němci jsou na tom tady obzvlášť špatně, protože si myslím, že Putin, kromě jiných chybných výpočtů, věřil, že Německo zůstane oddané "plynovému mostu" a pod hrozbou přerušení dodávek se podvolí. Existuje celé paradigma půlstoletí, včetně politiky "změny prostřednictvím obchodu" a Ostpolitik ze 70. let, které vzniklo za kancléře Willyho Brandta, o němž se nyní mluví. Existuje mnoho německých obchodníků, kteří celý svůj pracovní život strávili v úzkém partnerství a přátelství s Ruskem a naopak.

Nichols: A válka?

Gustafson: Válka je jako infekce: Bakteriální útok způsobuje zánět (sám o sobě škodlivý) a rostoucí imunitní reakce se mohou vymknout kontrole, pokud není infekce poražena. Příliv dobrovolníků a zbraní na Ukrajinu, narůstající frustrace a zuřivost v Kremlu, volání po bezletových zónách...

Nevím, jak to skončí.

Nichols: Bál jsem se, že to řeknete. Nejsem si jistý, zda je to veselejší téma, ale dovolte mi přejít zde k ruské politické kultuře a veřejnému mínění, které se zdá být k těmto vojenským dobrodružstvím pozoruhodně tolerantní. Jedním z důvodů, proč jsem v Putinovi tak spletl – a vzpomínám si, že jste se mě před tím snažil varovat – když se objevil před více než 20 lety, je ten, že jsem skutečně věřil, že Rusové jsou unavení životem vyděděnců a chtějí klidnější životy v normální zemi. Je to nemožné? Myslím tím, že máme v Americe tyto debaty "co je to s Kansasem?"; co je sakra špatného, ​​řekněme, na Krasnodaru?

Gustafson: Pamatujte, co řekl Tolstoj: Každá nešťastná rodina je nešťastná svým vlastním způsobem. Myslím si, že to, co se děje v Rusku, je pro Rusko velmi specifické. Měli bychom se vyhnout srovnávání se Spojenými státy, zejména tématu "reakce na globalizaci", které může být v případě Ruska často přehnané. Faktem je, že Rusko během posledních 30 let zůstávalo relativně izolováno od světové ekonomiky – zejména ve srovnání s Čínou –, a tak bylo následně izolováno i od propracovaných dodavatelských řetězců, od masivního outsourcingu, od pracovních míst migrujících do zámoří atd. Moskva a Petrohrad byly zvláštní případy, ale i tam je to nepřesné srovnání.

Nichols: A co srovnání s evropskou historií? Tato shromáždění a symbol Z nyní vypadají hodně jako ruský fašismus, ale trochu nenávidím použití tohoto slova, protože lidé ho nyní používají k označení jakéhokoli hypernacionalistického autoritářského systému.

Gustafson: Myslím, že to dává větší smysl. Fašismus je koneckonců odpovědí lidí, jejichž hodnotové systémy a živobytí byly zničeny, jako tomu bylo v Německu ve 20. letech 20. století, čímž vzniklo vakuum, které je třeba využít. Rusko 90. let tomuto modelu velmi vyhovuje. Pád Sovětského svazu zanechal politickou, ekonomickou, ideologickou a morální poušť.

Západ, zaplavený triumfalismem (vyhráli jsme! vyhráli jsme!) a iluzemi chicagské školy o globálním liberalismu a trzích, se do této prázdnoty vlil jako přílivová vlna. Putin dokázal hrát na velmi smíšené pocity Rusů z této události.

Ale souhlasím s vámi, že bychom se možná měli bránit používání slova fašismus, protože, jak podotýkáte, termín nyní je tak plastický, že je téměř k ničemu. Faktem je, že kvůli kontrole informací režimem máme velmi malou představu o tom, co Rusové ve skutečnosti ohledně války cítí a jak budou reagovat na zjevnou Putinovu porážku. Jedním z prvních indikátorů mohou být pocity a chování ruských branců na Ukrajině. Jak přinášejí své příběhy zpět do Ruska a sdílejí je se svými rodinami, myslím, že můžeme vidět, jak se ruský názor začíná měnit. Koho v tu chvíli budou vinit z ponížení Ruska?

Nichols: Abych to uzavřel, vím, že mnoho čtenářů má z celé této situace pocit strachu. Existují důvody k optimismu?

Gustafson: Toto jsou ještě velmi rané dny, ale je jasné, že víra a politika posledních 30 let byla svržena na zem, zejména pro Evropany, ale především pro samotné Rusy. Ale i ve vřavě událostí musíme dlouhodobě plánovat. Pokud někdy nastal čas, kdy jsme potřebovali "nahlédnout za roh historie", je to právě tenhle.

Celý text v angličtině: ZDE

