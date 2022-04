Zelenskij: Rusko chce z Ukrajinců udělat tiché otroky

5. 4. 2022

čas čtení 10 minut

- Satelitní snímky ukazující mrtvoly rozeseté po ulicích města Buča vyvrátily tvrzení ruského státu, že ukrajinské síly umístily do města mrtvé lidi v rámci "zinscenované provokace" poté, co se ruské síly již stáhly.



Poloha mrtvol na fotografiích pořízených v polovině března se shoduje s polohou na snímcích z chytrých telefonů zveřejněných počátkem dubna, což umožňuje přesně datovat masakr do doby před evakuací ruských sil z města.



Analýza snímků, kterou zveřejnil deník New York Times, je nejnovějším příkladem rostoucího významu satelitních snímků pro reportéry, výzkumníky a aktivisty, kteří se snaží zdokumentovat průběh války na Ukrajině a shromáždit důkazy o válečných zločinech v regionu.



Spolu s levnými a dostupnými záběry z dronů způsobila tato technologie revoluci v praxi "open-source intelligence" neboli OSINT, říká Eliot Higgins, zakladatel novinářské skupiny OSINT Bellingcat.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v projevu v Radě bezpečnosti OSN obvinil Rusko, že "podporuje nenávist na úrovni státu a vyváží ji do dalších zemí prostřednictvím svého systému propagandy a politické korupce.



Vyvolali celosvětovou potravinovou krizi, která by mohla vést k hladomoru v Africe, Asii a dalších zemích. Zcela jistě a ve velkém měřítku to povede k politickému chaosu v mnoha zemích a zničí jejich vnitřní bezpečnost.



Každý členský stát OSN by mělo zajímat, jak se organizace rozhodne jednat v reakci na ruské akce na Ukrajině, pokračoval Zelenskij.



Ruské vedení podle něj opakuje jednání kolonizátorů v dávných dobách, počínaje rabováním potravin vytrháváním zlatých náušnic, které jsou pokryté krví.

Oni potřebují naše bohatství, naše lidi.

Rusko již deportovalo statisíce Ukrajinců do své země. Unesli více než dva tisíce dětí.



Ruská armáda otevřeně drancuje města a vesnice, které obsadila.

Prezident Zelenskij požaduje, aby Rusko čelilo odpovědnosti za své činy:



Máme co do činění se státem, který mění právo veta v Radě bezpečnosti OSN v právo zabíjet.



To podkopává celou architekturu globální bezpečnosti. Umožňuje jim to zůstat bez trestu. Ničí tak vše, co mohou.



Rada bezpečnosti OSN by měla odstranit Rusko jako agresora a zdroj války, aby nemohlo blokovat rozhodnutí o své vlastní agresi, o své vlastní válce.



Myslíte si, že doba mezinárodního práva je pryč? Pokud je vaše odpověď záporná, pak je třeba jednat okamžitě.



Je třeba okamžitě obnovit platnost Charty OSN. Systém OSN musí být okamžitě reformován tak, aby právo veta nebylo právem na zabíjení.

Ruští vojáci vyhazují do povětří kryty, aby zemřelo co nejvíce civilistů





Akce Ruska na Ukrajině vyústily v nejstrašnější válečné zločiny všech dob, které jsme viděli od konce druhé světové války.





Masakr v Buči je jen jedním z příkladů toho, co ruské síly na Ukrajině dělají už 41 dní.









Zelenskij: "Geografie může být různá, ale krutost je stejná. Zločiny jsou stejné a odpovědnost musí být nevyhnutelná.

Zelenskyj: Jednání ruských vojáků se nijak neliší od teroristů









Provádějí důslednou politiku ničení etnické a náboženské rozmanitosti, rozdmýchávají války a záměrně je vedou tak, aby zabily co nejvíce obyčejných civilistů.





Zelenskij uvedl, že před OSN vystupuje jménem obětí Ruska.





Civilisté byli rozdrceni tanky, když seděli v autech uprostřed silnice. Ruští vojáci to udělali jen tak pro radost.



Včera jsem se vrátil z našeho města Buča, které bylo nedávno osvobozeno od ruských vojsk.





Stříleli a zabíjeli ženy před jejich domy, když se jen snažily zavolat někomu, kdo je naživu, zabíjeli celé rodiny, dospělé i děti, a těla se snažili spálit.











- Indie "jednoznačně odsuzuje" zabíjení civilistů v Buče



Stálý zástupce Indie při OSN T. S. Tirumurti odsoudil zabíjení civilistů v ukrajinském městě Buča a vyzval k nezávislému vyšetřování.



- Tým Lékařů bez hranic (MSF) byl svědkem bombardování během pondělní návštěvy nemocnice v ukrajinském přístavním městě Mykolajiv, uvedla charitativní organizace ve svém prohlášení.





- Čínský velvyslanec při OSN Čang Ťün uvedl, že zprávy a snímky ukazující úmrtí civilistů v Buče jsou "velmi znepokojující", ale dodal, že okolnosti by měly být ověřeny a jakákoli obvinění by měla být založena na faktech.





- V masovém hrobě v Buče může být až 300 mrtvol, uvádí ukrajinská ombudsmanka



Ukrajinská ombudsmanka pro lidská práva Ljudmyla Denisová uvedla, že v masovém hrobě u kostela ve městě Buča se může nacházet 150 až 300 těl.



V současné době těla mrtvých shromažďují policisté, aby provedli potřebná ohledání.





Přehled:



- Volodymyr Zelenskij podal Radě bezpečnosti OSN otřesné svědectví o zvěrstvech v jeho zemi a požadoval, aby ruští představitelé "byli postaveni před soud za válečné zločiny". Ukrajinský prezident vyzval k vytvoření mezinárodního tribunálu podobného norimberským procesům s nacisty po druhé světové válce, přičemž hovořil o ruských jednotkách: "Neexistuje jediný zločin, který by tam nespáchali."





- Vysídlení obyvatelé Buče by se zatím neměli vracet do svých domovů, protože v oblasti jsou stále miny poté, co se ruské jednotky stáhly ze zdevastovaného ukrajinského města, uvedl jeho starosta Anatolij Fedoruk. Fedoruk uvedl, že v Buče, která měla před válkou asi 37 000 obyvatel, zůstalo po celou dobu okupace ruskými vojsky jen asi 3 700 civilistů.





- Izraelský ministr zahraničí Jair Lapid ve svém prohlášení ostře odsoudil "válečné zločiny" Ruska na Ukrajině. Izraelský premiér Naftali Bennett také odsoudil zabíjení civilistů zdokumentované v Buči.





- Tento týden byly z evropských zemí vyhoštěny desítky ruských diplomatů, což je přímým vyjádřením rozhořčení vlád nad zabíjením ukrajinských civilistů, které bylo odhaleno při odchodu vojenských sil Moskvy z měst jako Buča. Vláda Itálie, Francie, Německa a dalších zemí v rámci jednoho z největších diplomatických kolapsů posledních let od pondělí oznámila 149 ruským diplomatům, že již nejsou vítáni.





- Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že EU navrhuje nové sankce proti Rusku, včetně zákazu dovozu uhlí v hodnotě 4 miliard eur (3,3 miliardy Kč) ročně.

Součástí balíku bude také úplný zákaz transakcí se čtyřmi klíčovými ruskými bankami, zákaz vstupu ruských plavidel a plavidel provozovaných Ruskem do přístavů EU a cílené zákazy vývozu a dovozu.



Kde je bezpečnost, kterou musí zajistit Rada bezpečnosti OSN. Kde je mír? Kde jsou ty záruky, které musí OSN zaručit?Dokonce záměrně vyhazují do povětří kryty, v nichž se civilisté ukrývají před leteckými údery. Na dočasně okupovaných územích záměrně vytvářejí podmínky, aby tam zahynulo co nejvíce civilistů.Zelenskij i svět již "dokonale ví", jak Rusko na tato obvinění odpoví.Obviní všechny, jen aby ospravedlnilo své vlastní činy. Řeknou, že existují různé verze událostí a není možné zjistit, která z těchto verzí je pravdivá. Dokonce budou tvrdit, že všechny detaily jsou zinscenované.Ale je rok 2022. Nyní máme nezvratné důkazy. Existují satelitní snímky. Můžeme vést úplné a transparentní vyšetřování.Ukrajinský politik připomíná, že vůbec prvním úkolem OSN je "udržovat mír a dbát na jeho dodržování".Neliší se od teroristů, jako je Daeš".Některé z nich zastřelili na ulici, jiné hodili do studní, aby zemřeli. Trpěli. Byli zabiti ve svých bytech, jejich domy vyhodili do povětří granáty.Usekávali jim končetiny, podřezávali hrdla. Ženy byly znásilňovány a zabíjeny před očima svých dětí.Není jediný zločin, který by tamnespáchali. Ruská armáda hledala a cíleně zabíjela každého, kdo sloužil naší zemi.V projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku uvedl, že válka na Ukrajině je "jedním z největších problémů" pro "mezinárodní řád". Náměstkyně generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti a budování míru Rosemary DiCarlo uvedla, že sexuální násilí páchané ruskými silami zahrnuje "hromadná znásilnění a znásilňování před zraky dětí".Záběry, které se objevily po ruské okupaci města Buča, označila za "mimořádně znepokojivé".il. "Zprávy jsou více než věrohodné. Důkazy jsou k dispozici světu," řekl novinářům.Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že včerejší výroky amerického prezidenta Joea Bidena, který vyzval k souzení Vladimira Putina za válečné zločiny, jsou nepřijatelné a nehodné amerického vůdce.Dodal, že se bude jednat také o munici, zdravotnickém materiálu a "špičkových" zbraňových systémech.