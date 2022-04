Ukrajina: Putin nutí ruské muslimy bojovat proti jejich zájmům

7. 4. 2022

Moskva se snaží mobilizovat své muslimské občany do boje na Ukrajině. Putin se k nim veřejně přihlásil během návštěvy Dagestánu a Kreml připravuje vyhlášení války za džihád k němu loajální muslimskou hierarchií, upozorňuje na webu turecké zahraniční televize TRT Vadim Sidorov.

Ale takové úsilí je groteskní a absurdní hned ze dvou důvodů. Na jedné straně muslimové v Rusku mají bojovat za režim, který je konzistentně protimuslimský, proti tomu, který důsledně muslimskou komunitu podporuje.

A na druhé straně jedním z cílů kremelského tažení na Ukrajině je zařazení několika desítek milionů porobených pravoslavných křesťanů do Ruska, což má kompenzovat úpadek počtu etnických Rusů a vyvážit "demografickou islamizaci".

Jinak řečeno, ruští muslimové mají bojovat proti svým vlastním zájmům, nejen za to, aby uchovali současné postavení utlačované menšiny, ale i za to, aby se v dlouhodobém výhledu jejich postavení dále zhoršilo. To nedává žádný smysl, ať už Kreml říká cokoliv.

Pokud jde o muslimy na Ukrajině, jsou takřka jednohlasně na straně Kyjeva, když viděli, co přinesla okupace Krymu. Na rozdíl od muslimů v ruských uniformách bojují za své zájmy a dobře to vědí.

Řada muslimských národů uvnitř hranic Ruska je rozdělených, na prvním místě Čečenci. Ramzan Kadyrov poslal své oddíly bojovat na Ukrajinu, ačkoliv přicházejí zprávy, že operují spíše za frontou.

A mnoho Čečenců, kteří stojí proti Kadyrovovi a Putinovi, bojuje za Ukrajinu jako dobrovolníci. Někteří z nich odešli z Ruska, nebo pocházejí z emigrantských komunit. Na rozdíl od kadyrovců bojují s Ukrajinci bok po boku v první linii.

Obecněji platí podobný vzorec pro celý muslimský svět. Lídři zemí závislých na Rusku podporují Kreml, ale mnoho zemí v jiné situaci podporuje Ukrajinu. V mnoha případech proto, že vidí, jak Ukrajina nabízí islámu mnohem lepší podmínky než Rusko.

