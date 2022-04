Německo: Ukrajina požádala o bojová vozidla pěchoty přímo kancléře. Ten váhá

7. 4. 2022

čas čtení 5 minut

Boxerská legenda Vladimir Kličko mluví pro WELT o aktuální situaci na Ukrajině a o svých jednáních s německými vládními představiteli: "Souhlasíme s kancléřem Scholzem. Chceme tuto válku ukončit co nejdříve", napsali Robin Alexander a Klaus Geiger.

Podle Kyjeva mají bojová vozidla pěchoty typu Marder nejvyšší prioritu. Ministryně obrany Lambrechtová nejprve žádosti o dodání nevyhověla, načež ukrajinská delegace podle informací WELTu kontaktovala přímo kancléřství. Odsud ale zatím žádný signál nepřišel.

Poté, co německé ministerstvo obrany nereagovalo na ukrajinskou žádost o dodání 100 bojových vozidel pěchoty Marder, předložil Kyjev koncem minulého týdne odpovídající žádost přímo kancléřství. Do úterního večera však odtamtud nepřišel žádný signál, zda bude souhlas udělen. WELT se to dozvěděl z ukrajinských vládních kruhů.

Delegace vedená bývalým mistrem světa v boxu Vladimirem Kličkem předložila požadavek v rozhovoru s poradcem pro zahraniční politiku kancléře Olafa Scholze (SPD). Tříčlenná delegace byla minulý čtvrtek a pátek v Berlíně, aby požádala Německo o rozhodnější podporu pro Ukrajinu ve válce proti Rusku.

V pátek navštívila kancléřství, kde Kličko také individuálně jednal s kancléřem Scholzem a vicekancléřem Wolfgangem Schmidtem. Ukrajinská strana dala jasně najevo, že dodávka Marderů je v současnosti nejvyšší ukrajinskou prioritou.

O dva dny dříve požádal ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov o bojová vozidla pěchoty (BVP) Marder v dopise, po kterém následoval telefonát německé kolegyni Christine Lambrechtové (SPD). Podle ukrajinských zdrojů to však Lambrechtová odmítla s argumentem, že stroje jsou svázány s úkoly NATO.

Scholzův úřad koordinuje Spolkovou bezpečnostní radu, v níž se nakonec rozhodne.

Podle informací WELTu kancléř Olaf Scholz interně vydal pokyn, že dodávky zbraní by měly být prováděny pouze v souladu se spojenci. USA zatím vlastní bojová vozidla pěchoty neslíbily. Spojené státy však minulý pátek oznámily, že Ukrajině poskytnou bývalé sovětské tanky vlastněné východoevropskými zeměmi. Ve stejný den dalo Německo zelenou také prodeji 56 bojových vozidel pěchoty BVP-1, která pocházela ze zásob Národní lidové armády (NVA) NDR a byla naposledy v českých rukou.

(Německé bojové vozidlo pěchoty (Schützenpanzer) Marder s ocelovou korbou chránící před průbojnými střelami do ráže 25 mm uveze šestičlenný výsadek a je relativně vhodnější ve srovnání s hůře pancéřovanými sovětskými/ruskými typy, které mají jen o něco vyšší přepravní kapacitu - typ BVP-1 veze osmičlenné družstvo, typy BVP-2 a BVP-3 sedmičlenné. Americký typ bojového vozidla pěchoty M2 Bradley uveze šestičlenný výsadek stejně jako Marder, jeho korba je však vyrobena z hliníku pokrytého laminátovým pancéřováním. Ukrajinci v posledních týdnech zničili nejméně stovku ruských výsadkářských vozidel BMD s hliníkovou korbou - a mohli na vlastní oči pozorovat, co se přitom stalo s jejich pasažéry. Není tedy divu, že žádají o Mardery, ale nikoliv o Bradleye - pozn. KD.)

Největší německá zbrojařská skupina Rheinmetall již nabídla spolkové vládě 100 BVP Marder požadovaných Ukrajinou 28. února. Skupina odhaduje cenu 940 000 eur na vozidlo, takže 100 BVP stojí 94 milionů eur. Vozidla jsou v současné době u Rheinmetallu, protože je Bundeswehr vyřadil. Pro použití na Ukrajině by musela projít generální opravou. To by mělo trvat do příštího roku.

Myšlenka je tedy taková, že Bundeswehr by měl předat své vlastní Mardery Ukrajině – a následně v příštím roce zaplnit vzniklé mezery modernizovanými Mardery. Dokud bude ruská armáda vázána na Ukrajině, je útok na NATO nepravděpodobný, zní úvaha. Krátkodobé snížení počtu BVP Marder v Bundeswehru by naopak německou armádu výrazně neoslabilo, protože by je brzy nahradila repasovaná vozidla.

Na tajném jednání 28. února se německá vláda zeptala německého zbrojního průmyslu na dostupnost zbraní pro Ukrajinu. Od té doby však žádný z těchto nabízených produktů nebyl do Kyjeva dodán. Ukrajina zatím od spolkové vlády obdržela pouze zbraně ze zásob Bundeswehru. Ty jsou po letech úsporných opatření omezené. Německo má ale zároveň jeden z největších zbrojních průmyslů na světě.

Ministerstvo obrany vytvořilo z nabídek firem seznam více než 200 položek v hodnotě kolem 300 milionů eur. V seznamu, který má k dispozici WELT, nejsou klasické těžké zbraně jako obrněné transportéry, tanky nebo dělostřelectvo. Srovnání původní nabídky největší německé zbrojovky Rheinmetall a seznamu ministryně obrany Lambrechtové ukazuje, že při výběru nabízených zbraní došlo k vyřazení těžkých zbraní.

Odlišná prohlášení spolkové vlády ohledně rozsahu poskytované zbrojní pomoci vyvolala zmatek. Spolkové ministerstvo hospodářství oznámilo, že v prvním čtvrtletí roku byly Ukrajině vydány licence na zbraně v hodnotě 186 451 448 eur. Toto číslo je výrazně vyšší než předchozí údaje ministerstva obrany. Před týdnem mluvila Lambrechtová v talk show o dodávkách zbraní v hodnotě "80 milionů".

Interně je rozdíl více než 100 milionů eur vysvětlen jiným základem výpočtu. Ministerstvo obrany podle toho pracuje s "aktuální hodnotou" zbraní, tedy s uvedením, jakou mají aktuálně reálnou hodnotu. Ministerstvo hospodářství naproti tomu používá "novou hodnotu", tedy cenu zbraní při nákupu. Vzhledem k tomu, že Ukrajina dostala hlavně starší zbraně, některé z bývalých zásob NDR, informace se velmi liší.

Celý text v němčině: ZDE

1