Zelenskij: Situace v Borodjance je daleko horší než v Buče

- 39 mrtvých a 87 zraněných při ruském útoku na vlakové nádraží na východě Ukrajiny. ČÍsla mrtvých a zraněných aktualizoval místní gubernátor.



Další otřesné záběry po ruSSkém útoku na nádraží v Kramatorsku. Pozor, jde o hrůzné scény!!! Zveřejnila agentura Unian. pic.twitter.com/nESlEezX6D — Martin Dorazín (@mdorazin) April 8, 2022 39 lidí bylo zabito a 87 bylo zraněno poté, co dvě ruské rakety zasáhly železniční stanici Kramatorsk na východě Ukrajiny.



Doněcký gubernátor Pavlo Kyrylenko uvedl, že na nádraží byly tisíce civilistů, kteří se snažili evakuovat do bezpečnějších oblastí Ukrajiny, když bylo zasaženo. Podle šéfa ukrajinských železnic byly ve stejné části Ukrajiny ve čtvrtek po leteckém útoku na trať zablokovány tři vlaky s evakuovanými osobami.



- Na nádraží se nacházely tisíce civilistů, kteří se snažili evakuovat do bezpečnějších oblastí Ukrajiny. S odvoláním na policii a záchranáře uvedl, že se obává, že při raketovém úderu byly desítky lidí zabity nebo zraněny.

- Starosta Kramatorsku: V době útoku bylo na kramatorském nádraží 4000 lidí



Agentura Reuters cituje starostu Kramatorska, který sděluje, že v době zásahu ruskými raketami bylo na nádraží asi 4000 lidí, většinou starších lidí, žen a dětí.



Zelenskij: Rusové nemají sílu porazit ukrajinskou armádu, tak cynicky likvidují civilní obyvatelstvo Ukrajiny. Je to zlo, které nemá hranic. A pokud nebude potrestáno, nikdy to neskončí.



⚡️Zelensky reacts to train station attack in Kramatorsk:



“Lacking the strength and courage to fight with us on the battlefield, they (Russians) are cynically destroying the civilian population. This is an evil that has no limits. And if it is not punished, it will never stop.” — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 8, 2022





Dozens killed and injured by a Russian missile strike that targeted a train station in Kramatorsk, a city in Donetsk oblast. Thousands of people were at the station trying to evacuate pic.twitter.com/UsJsyfEIvG — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 8, 2022

Na raketě, která dopadla na nádraží v Kramatorsku, bylo napsáno: "Za děti". Just noticed that it says “за детей” — “for children” — on the missile’s booster in Kramatorsk. https://t.co/IkDR4La28f pic.twitter.com/bVMHZbQvvP — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 8, 2022 Klasická story kremelské propagandy: nejdřív hrdě vytroubit úspěšnou operaci, pak když vyjde najevo průser s množstvím civilních obětí, popřít a obvinit druhé. #Bucha #Kramatorsk https://t.co/VUltrNEN6J — Petr Kutílek 🌻 (@petrkutilek) April 8, 2022

- Redaktor Dmitrij Muratov, nositel Nobelovy ceny, uvedl, že byl ve čtvrtek v Rusku ve vlaku napaden útočníkem, který ho polil červenou barvou.



Muratov sdělil , že k incidentu došlo ve vlaku směřujícím z Moskvy do Samary. V příspěvku na kanálu Telegram deníku Novaja Gazeta Europe napsal, že útočník křičel "Muratove, tady máš jednu za naše kluky" a že v důsledku útoku ho "strašně pálí oči".





- Zatímco lidé na východě Ukrajiny jsou stále pod ruským bombardováním a snaží se uprchnout, v Kyjevě je nyní situace jiná, ruské síly se z oblastí kolem ukrajinského hlavního města stáhly. Lidé proto nyní stojí ve frontě na nádraží v Przemyslu na jihovýchodě Polska, aby se mohli vrátit do Kyjeva.

- Slovensko poskytlo Ukrajině systém protiletecké obrany S-300.



I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression. — Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022





- Jaký byl ruský vojenský cíl zde?





What was Russia’s military objective here? Anyone? pic.twitter.com/OfHy7SFgsO — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 7, 2022





Dále se však pokusil rozlišit mezi obviněními vznesenými vůči ruským silám a obviněními vznesenými vůči ukrajinské armádě. Řekl:









"Může se připojit k mezinárodnímu vyšetřování. Mohou přijít s kýmkoli jiným a prověřit to. Pokud má žaludek na to, aby se těmto lidem postavil. Může do Buči přijet sám a zkontrolovat to a přesvědčit se o tom."





"Je to možné a je to nutné, protože tady je na výběr, zda vstoupíme do velmi dlouhé opotřebovávací války, kdy budou celá města v Donbasu a na východě Ukrajiny v podstatě vyhlazena a civilisté budou zřejmě zabíjeni po tisících, nebo zda se budeme snažit pomoci Zelenskému ukončit tuto válku za podmínek, které budou skutečně přijatelné pro něj a pro ukrajinské obyvatelstvo."

Upozornil však, že ztráty mají pro Kreml i určitou propagandistickou hodnotu:







Oděsa je kritickým přístavem na jihu země. Pokud padne, Ukrajina se stane vnitrozemskou zemí. Životně důležitý vývoz obilí, na kterém jsme všichni závislí, se nebude moci dostat ven. Ale co je důležitější, Putin bude moci vyhlásit vítězství.







- Důležitá investigace CNN ohledně deportací z Mariupolu. Některým lidem dali ruští vojáci jen dvě možnosti: deportace do Ruska nebo smrt:



Must-read @CNN investigation on deportations from #Mariupol, #Ukraine, reveals Russian forces gave some people only 2 options:



Go to Russia or die. https://t.co/4GFYcvcPvr pic.twitter.com/LocCf4wF29 — Andrew Stroehlein (@astroehlein) April 8, 2022

- Kreml přiznal, že od zahájení ruské invaze na Ukrajinu utrpěl "značné ztráty" vojáků. V rozhovoru pro Sky News se mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zeptal, zda se válka vzhledem k počtu ztracených vojáků rovnala pro Rusko ponížení. Odpověděl: "To je pravda," odpověděl Peskov: Peskov odpověděl: "Máme značné ztráty vojáků. A to je pro nás obrovská tragédie."





- Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že potvrdila více než 100 útoků na zdravotnické služby na Ukrajině, a vyzvala k zajištění přístupu humanitární pomoci do obléhaného města Mariupol.





- Valné shromáždění OSN odhlasovalo pozastavení členství Ruska v Radě OSN pro lidská práva kvůli zprávám o "hrubém a systematickém porušování a zneužívání lidských práv" ze strany invazních ruských jednotek na Ukrajině. Pro návrh vedený USA hlasovalo 93 zemí, 24 zemí bylo proti a 58 zemí se zdrželo hlasování.





V pořadu Sky News byl dotázán, do jaké míry se Ukrajina zavázala k vyšetřování. Odpověděl: "Ukrajina je v současné době v situaci, kdy se jí nedaří dostat se na Ukrajinu:Všem našim vojákům dáváme jasně najevo, že existují určité hranice. Tito vojáci bojují. Existují určité limity. A každý incident bude vyšetřen."Odděleně mluvíme o civilistech a Rusové zabíjejí, znásilňují, prostě naše civilní obyvatelstvo. Jsou zde rozdíly. Všichni nenávidíme válku takovou, jaká je, kdy se lidé zabíjejí navzájem, ale je rozdíl, když zabíjíte a střílíte na vojáky, když bojujete, a když zabíjíte nevinné civilisty.Také Vadym Prystaiko, ukrajinský velvyslanec ve Spojeném království, během svého televizního rozhovoru ve Velké Británii reagoval na popírání válečných zločinů ze strany mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Označil je za "nic neočekávaného".Řekl: "Je to první vystoupení pro širší televizní publikum na světové scéně, ale poselství je stejné. 'Musíme se bránit zabíjením a příchodem na Ukrajinu'. Alespoň uznal, že ztrácejí vojáky nalevo i napravo.Prystaiko naznačil, že pokud si je Rusko tak jisté, že údajná zvěrstva v Buče a jinde jsou fingovaná, existuje jednoduchá možnost:Vadym Prystaiko, ukrajinský velvyslanec ve Spojeném království vyzval NATO a další mezinárodní síly, aby hrály aktivnější roli v Černém moři, a uvedl: "V Černém moři je potřeba, aby se tam pohybovaly lodě NATO:Musíme odblokovat Černé moře. Rusové nám moře blokují. Je to naše vlastní moře. Potřebujeme to, aby na Ukrajinu mohla přijít humanitární pomoc.A my ho máme proto, abychom umožnili ukrajinskému vývozu - hlavně obilí - odplout. Jsme zodpovědní za značnou část potravinové bezpečnosti na celém světě. Mnoho národů v Africe se živí díky ukrajinskému obilí. A toto obilí uvízlo v našich silech, nelze ho vyvézt, nelze ho nikam poslat."Lodě NATO v Černém moři, v našem moři jsou vítány. A jsou tam členské země NATO. Tři z hlavních členů NATO [se] nacházejí v povodí: Turecko, Rumunsko a Bulharsko. Takže už tam jsou. O nic nejde. Potřebujeme, aby někdo posílil úsilí, ano, aby přijel, a aby byl pozván do Oděsy, až dovnitř.Ve čtvrtek Turecko svolalo videokonferenci pro země, které sousedí s Černým mořem. Turecko uvedlo, že se k hovoru připojili ministři obrany Bulharska, Gruzie, Polska, Rumunska a Ukrajiny, kteří jednali o minách plovoucích v moři a o regionální bezpečnosti. Turecké vojenské potápěčské týmy dosud odpálily tři samostatné plovoucí námořní miny v Černém moři, zatímco Rumunsko od začátku války na Ukrajině rovněž zneškodnilo zbloudilou minu ve svých vodách.V reakci na popírání válečných zločinů mluvčím Kremlu Dmitrijem Peskovem řekla: "Myslím, že jsou velmi dobří ve falešných zprávách". Musíme prostě pokračovat v tom, abychom říkali pravdu. Ale hlavně shromažďovat informace, abychom, až přijde čas, mohli zahájit trestní stíhání příslušných osob. Musíme je pohnat k odpovědnosti za válečné zločiny, kterých se zjevně dopustili. A chci říct, že pravda je taková, že důkazy, které máme v tuto chvíli k dispozici, jsou jen špičkou ledovce. Mám obavy, víte, protože to vidíme jen z měst a vesnic, odkud se Rusové stáhli. Existuje mnoho dalších měst a vesnic, které Rusové stále okupují.Pokud jde o stíhání osob odpovědných za scény na Ukrajině, navzdory tomu, že Rusko v roce 2016 odstoupilo od statutu mezinárodního trestního soudu, Thornberryová uvedla, "je možné je trestně stíhat", a dodala:"Vzpomeňte si, že lidé nemohli uvěřit, že bychom někdy byli schopni pohnat k odpovědnosti vrahy v Jugoslávii, a přesto se nám to nakonec podařilo a většinu hlavních aktérů jsme dostali, postavili před soud po právu a nyní jsou za mřížemi."Ukrajinský premiér Denys Šmyhal sdělil, že letošní sklizeň obilí bude pravděpodobně o 20 % nižší než loni, a to kvůli zmenšení osevní plochy po ruské invazi. Řekl, že zemědělci mají nedostatek pohonných hmot, ale Ukrajina ví, jak je zásobovat. Podle agentury Reuters také uvedl, že Ukrajina má velké zásoby obilí, obilovin a rostlinného oleje a může nasytit své obyvatelstvo.Na otázku ohledně hlášených velkých ztrát ruských vojáků Pothier odpověděl, že v jistém smyslu je přiznání Ruska nevyhnutelné, protože "mrtví ruští vojáci se musí vrátit domů"."Je tu také takový Putinův narativ zbožšťování násilí a oběti násilí a že "speciální operace" vyžaduje zvláštní oběti. Je zřejmé, že to říká svému obyvatelstvu v souvislosti s ekonomickými sankcemi. A nyní se zdá, že rozvíjí narativ, že ano, umírá mnoho vojáků, ale stojí to za to. Takže nikdy nepodceňujte schopnost Kremlu udělat z něčeho strašného vlastně jakýsi pozitivní narativ, který udrží propagandu."Bylo pro nás důležité slyšet zpravodajství, které dostává obyvatelstvo Ruska. Myslím, že se musíme připravit na to, že budou odhaleny další hrůzy. Další válečné zločiny budou odhaleny, až se ruská vojska stáhnou. Ale mluvčí Dmitrij Peskov se vyjádřil velmi, velmi jasně, tohle ještě zdaleka není konec. A brzy bude následovat další temná kapitola.Elwood kritizoval NATO za to, že příliš pomalu podporuje Ukrajinu vybavením a že vede "prostě hloupé spory o to, zda jsou zbraňové systémy obranné, nebo útočné".Řekl, že aliance Ukrajině možná poskytla dostatek zbraní, aby neprohráli, ale "ne dost na to, aby zajistila, že vyhrají".Naznačil, že Západ se "příliš snadno nechal vyděsit kremelskou rétorikou" a odradit od rozhodnějšího jednání, a řekl, že "musíme mít lepší důvěru a pochopení pro eskalační žebříček, jako tomu bylo během studené války".Dodal:Z rozhovoru s Peskovem bychom si měli odnést skutečnost, že Putin si je ve své funkci velmi jistý. Nebojí se žádných válečných zločinů. Nebojí se porušování Ženevských konvencí. Využil bázlivosti Západu. Dali jsme mu prostor k provádění těchto hrůz a to musí přestat.Vyzval NATO, aby přijalo důraznější opatření, aby Ukrajina mohla bránit Oděsu, a poznamenal, že:Agentura Reuters uvádí, že civilisté, kteří doufají v útěk z Mariupolu, budou muset opět použít vlastní vozidla - žádný konvoj autobusů nebude.Ursula von der Leyenová sdílela fotografii, na níž vystupuje z ukrajinského vlaku, spolu s popiskem "těším se do Kyjeva".Johnson přijme Olafa Scholze v pátek v Downing Street, odpoledne je naplánována tisková konference.Ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktová dodala: "Borodjanka je nejhorší z hlediska destrukce a z hlediska nejistoty ohledně [počtu] obětí".uvedlo britské ministerstvo obrany. "Přinejmenším část těchto sil bude přesunuta na východní Ukrajinu, aby bojovala v Donbasu," dodalo.Dmytro Žyvytsky uvedl, že region je osvobozen od ruských sil, ale stále mohou být slyšet výbuchy, protože pracovníci záchranné služby likvidují munici zanechanou ruskou armádou.Opatření vstoupí v platnost od poloviny srpna.čímž by se celková částka zvýšila na 1,5 miliardy eur.uvedl vysoký představitel amerického ministerstva zahraničí.oznámilo ruské ministerstvo zahraničí.Benjamin Hall jel minulý měsíc ve vozidle s kameramanem Fox News Pierrem Zakrzewskim a ukrajinskou novinářkou Oleksandrou "Sašou" Kuvšinovou, když bylo zasaženo palbou nedaleko Kyjeva. Pětapadesátiletý Zakrzewski a čtyřiadvacetiletá Kuvšynová byli zabiti."Abych to shrnul, přišel jsem na jedné straně o půl nohy a na druhé o chodidlo. Jednu ruku mi dávají dohromady, jedno oko už mi nefunguje a sluch mám pěkně odrovnaný," uvedl Hall v příspěvku na Twitteru spolu s fotografií, na které je na nosítkách a má pásku přes oko.Od útoku na Ukrajině uplynuly více než tři týdny a já jsem se chtěl začít o všechno dělit. Ale nejdřív musím vzdát hold svým kolegům Pierrovi a Sašovi, kteří ten den nepřežili. S Pierrem jsme společně procestovali celý svět, práce ho bavila a jeho radost byla nakažlivá. RIP."Ale celkově se cítím zatraceně šťastný, že jsem tady - a právě lidé, kteří mě sem dostali, jsou úžasní!" řekl Hall.Zakrzewski byl veterán a fotograf z válečných zón, který pro Fox News fotografoval několik konfliktů, mimo jiné v Iráku, Afghánistánu a Sýrii. Od února pracoval na Ukrajině a sídlil v Londýně.Kuvšynová pomáhala štábům Foxu orientovat se v Kyjevě a okolí a zároveň shromažďovala informace a hovořila se zdroji.