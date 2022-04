Tohle je tentýž chlapec

8. 4. 2022

- Na obou fotografiích je stejná osoba. Tohle je Feodosij. Snažil se evakuovat se svou babičkou. Jejich auto bylo zasaženo minometnou palbou. Jeho babička na místě zemřela. Z hořícího auta se jako zázrakem dostal ven, úplně slepý, protože mu do očí, nohou a ruky vnikly střepiny šrapnelu.

It's the same person in both photos. This is Feodosiy. He was trying to evacuate with his grandma. Their car was hit by mortar fire. His g-ma died on the spot. He miraculously got out from the burning car, completely blind, since sharpnel went into his eyes, legs, and arm. pic.twitter.com/hi6B8kCp2Z — Yana Morozova 🇺🇦 (@jane_in_vain) April 7, 2022

- "Čtrnáctiletá dívka byla znásilněna pěti okupanty. Nyní je těhotná.

Je z města Buča.

Jedenáctiletý chlapec byl znásilněn před očima své matky. Ta byla přivázána k židli, aby se na to dívala "- Ukrajinská ombudsmanka.

Někdy bych si přála, aby to byl jen horor. ale není. Je to moje země. Můj lid.

"14-year-old girl was raped by 5 male occupiers. She is pregnant now.

She is from #Bucha

11-year-old boy was raped in front of his mother. She was tied to a chair to watch"—Ukrainian ombudsman.

Sometimes I wish it was just a horror movie.But it's not. It's my country. My people — Яна Супоровська (@YanaSuporovska) April 8, 2022 - Služebník lidu - prezident Zelenskij, se setkává s předsedkyní Evropské komise von der Leyenovou.

The Servant to the People - President Zelenskyy - meets EU Commission President @vonderleyen



pic.twitter.com/z5tsdnze0z #Ukraine #UkraineRussianWar #Zelenskyi — Alberto Alemanno (@alemannoEU) April 8, 2022

- Obyvatelé vesnice severně od Kyjeva uvedli, že více než 300 lidí bylo ruskými okupanty týdny uvězněno ve sklepě školy, a na odlupující se zeď napsali jména mrtvých.

Halyna Tolochina, členka rady vesnice Jahidne, se snažila ovládnout, když procházela seznam napsaným černou barvou na omítce po obou stranách zelených dveří v ponuré hrůze, kde byla podle svých slov spolu se stovkami dalších lidí uvězněna.



Nalevo od dveří jsou jména sedmi lidí, které zabili ruští vojáci. Napravo jsoujména deseti lidí, kteří zemřeli kvůli drsným podmínkám ve sklepě, řekla.

"Tento starý muž zemřel jako první," řekla Tolochina a ukázala na jméno Muzyka D, jako Dmytro Muzyka, jehož smrt byla zaznamenána 9. března. "Zemřel ve velké místnosti, v této místnosti."



Dodala, že Muzykovo tělo leželo několik dní v kotelně, dokud během přestávky v ostřelování nebylo některým lidem dovoleno odnést mrtvé k pohřbení do narychlo vykopaných hrobů na vesnickém hřbitově.





Agentura Reuters hovořila se sedmi obyvateli Jahidne, kteří uvedli, že celkem během ruské okupace zemřelo nebo bylo zabito nejméně 20 lidí. Ukrajinské úřady nezveřejnily žádný oficiální počet mrtvých.





The Russian government had already made it abundantly clear that it has no use for any facts regarding the protection of civilians in #Ukraine.



This is just one small further proof of that. — Human Rights Watch (@hrw) April 8, 2022

In the Ukrainian village of Novyi Bykiv, the Russians set up their base in the local school. The whole place is totally wrecked now, just two years after it was renovated.



But the messages they left behind and the way they behaved are quite revealing. Thread: pic.twitter.com/qJ7YeaRDHN — Shaun Walker (@shaunwalker7) April 8, 2022

. V prohlášení ministerstvo uvedlo, že ruské jednotky těchto organizací "byly vyloučeny z důvodu zjištění porušení platných právních předpisů Ruské federace".V reakci na oznámení Ruska, že ruská vláda likviduje místní pobočky lidskoprávních organizací Amnesty International a Human Rights Watch, organizace Human Rights Watch uvádí, že tento krok je dalším důkazem toho, že vláda "nemá žádný smysl pro fakta týkající se ochrany civilistů na Ukrajině"."HRW se Ruskem zabývá již od sovětské éry, kdy bylo uzavřeným totalitním státem. Tehdy jsme našli způsoby, jak dokumentovat porušování lidských práv, a budeme tak činit i v budoucnu," uvedla organizace v prohlášení. "Při této činnosti jsme vyzvali Rusko, aby se vrátilo ke standardům, které je povinno dodržovat v rámci systému lidských práv OSN. A budeme v tom pokračovat."- Shaun Walker z deníkunavštívil vesnici Nový Bykiv nedaleko města Černihiv, 100 mil severně od Kyjeva.Píše, že ruské jednotky si zřídily základnu v místní škole, kde rozmlátily všechny třídy a ukradly všechny počítače.Zprávy, které po sobě zanechali, a způsob, jakým se chovali, jsou docela vypovídající.







"Nechtěli se podělit o recept na boršč... Musel patřit jednomu národu, jedné národnosti," řekla Zacharovová s odkazem na polévku z červené řepy. "Nemohli snést myšlenku, že by ji každá ... hospodyňka na světě mohla uvařit po svém. To je to, o čem mluvíme. O xenofobii, fašismu, extremismu ... ”







Bizarre comments by Maria Zakharova, the Russian MFA spox:

"Even cookbooks were banned [in Ukraine]. Why? Because they wouldn't share the borscht recipe... It had to belong to one people, to one nationality. They couldn't bear the thought that.. every housewife in the world

./1 pic.twitter.com/zqjBXIQzOI — V. Cheianov, Esq. (@cheianov) April 8, 2022



Von der Leyenová, Borrell a Heger před setkáním se Zelenským v Kyjevě navštívili obec Buča, kde ruská vojska zmasakrovala civilní obyvatelstvo. pic.twitter.com/4XfgUxx4Wi — ČT24 (@CT24zive) April 8, 2022





- EU musí sledovat ruské pokusy o obcházení sankcí a v případě potřeby zavést sankce přísnější, uvedla von der Leyenová na společném brífinku se Zelenským v Kyjevě:





- Ruské síly opustily "spoustu" tanků, vozidel a dělostřelectva při "ukvapeném" stahování ze severní Ukrajiny, které může být podle západního představitele známkou "zhroucení vůle k boji", informuje agentura PA.

"Bylo to docela ukvapené stažení ruských sil a je tam spousta ruské techniky, která byla při tomto ukvapeném stažení opuštěna, a to jen zhorší problém, který mají, pokud jde o obnovu a rekonstrukci svých sil, když je stahují jak do Běloruska, tak do Ruska. U některých vozidel je tak trochu nejasné, proč byla opuštěna, protože jste si mohli myslet, že některá z těchto vozidel jsou stále použitelná a myslím, že jde o zhroucení morálky a zhroucení vůle k boji."

Ruská vojska "násilně deportovala" do Ruska více než 600 000 Ukrajinců, včetně asi 121 000 dětí, uvedla ukrajinská zmocněnkyně pro lidská práva Ljudmila Denysová.V prohlášení zveřejněném na Facebooku Denysová uvedla, že obyvatelé dočasně obsazeného města Izjum v Charkovské oblasti jsou násilně přesouváni do Ruska.- Páteční klip s Marií Zacharovovou, ředitelkou informačního a tiskového odboru ruského ministerstva zahraničních věcí, se virálně rozšířil kvůli jejím bizarním výrokům o Ukrajincích a boršči., uvedla agentura Reuters.Von der Leyenová předala Zelenskému dotazník, který bude pro EU východiskem pro rozhodování o členství Kyjeva.Šéfka Evropské komise uvedla: Vytvoření tohoto stanoviska nebude jako obvykle otázkou let, ale myslím, že otázkou týdnů.Zelenskij novinářům řekl, že dotazník bude hotov do týdne."Rusko se propadne do hospodářského, finančního a technologického úpadku, zatímco Ukrajina kráčí vstříc evropské budoucnosti, tak to vidím já."Jeden západní představitel potvrdil, že na severní Ukrajině již nejsou žádné ruské jednotky, a dodal: