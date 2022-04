Vyšetřujeme 4 684 ruských válečných zločinů, sděluje ukrajinská státní zástupkyně

6. 4. 2022

- Satelitní snímky jedné z ulic města Buča zveřejněné společností Maxar Technologies z 19. a 21. března ukazují několik mrtvol v naprosto stejné poloze jako na videozáznamech a fotografiích pořízených tento víkend ve stejné ulici. Britské ministerstvo obrany informovalo, že osm těl leželo na ulici nejméně deset dní předtím, než bylo město dobyto zpět od ruských sil.

- Ukrajinská prokuratura uvedla, že vyšetřuje 4 684 ruských válečných zločinů poté, co vyšla najevo hrůza nedávných zvěrstev spáchaných v ukrajinském městě Buča.



Podle údajů, které zveřejnila prokuratura, je od úterý vyšetřováno celkem 4 468 potenciálních válečných zločinů a jejich počet se každým dnem zvyšuje o stovky. Odhaduje se, že v důsledku ruské invaze zemřelo také 167 dětí.



Ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktová na úterním tiskovém brífinku z Buku označila nedávno osvobozená města v okolí Kyjeva za "pekelně zmučený region" a přislíbila "potrestat nelidi, kteří to způsobili".

"Rusko se bude zodpovídat za město Buča v Haagu," dodala v později zveřejněném prohlášení.



"Prokurátoři a vyšetřovatelé již zkoumají Kyjevskou oblast a dokumentují zločiny, aby všichni pacahtelé těchto zvěrstev byli postaveni před soud jak u národních, tak u mezinárodních soudů," dodala.



Ukrajinská prokuratura uvedla, že v celé zemi, včetně Kyjevské, Charkovské, Sumské, Mykolajivské, Doněcké a Luhanské oblasti, bylo zahájeno předběžné vyšetřování.



"Shromažďujeme důkazy pro národní soudy a Mezinárodní trestní soud v Haagu. Důkazy už nejsou jen válečné zločiny, ale i zločiny proti lidskosti. A my budeme dokazovat každou skutečnost, abychom potrestali ty, kteří mučili, zesměšňovali a likvidovali Ukrajince," řekla Venediktová.



-N ejnovější zpráva britského ministerstva obrany sděluje, že v obklíčeném městě Mariupol pokračují těžké boje a nálety.



"Humanitární situace se zhoršuje," dodalo ministerstvo.

"Většina z 16 000 zbývajících obyvatel nemá světlo, komunikaci, léky, teplo ani vodu.

Ruské síly brání humanitárnímu přístupu, pravděpodobně proto, aby vyvinuly tlak na obránce, aby se vzdali."



- Maďarské ministerstvo zahraničí si předvolalo ukrajinského velvyslance kvůli jeho podle něj urážlivým výrokům o postoji Maďarska k válce, uvedl ministr zahraničí Peter Szijjarto.



V jeho prohlášení, v němž se uvádí: "Je načase, aby ukrajinští představitelé přestali s urážkami namířenými proti Maďarsku a uznali vůli maďarského lidu."



O víkendu Viktor Orbán vyhrál v Maďarsku počtvrté za sebou volby a poté zařadil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na seznam nepřátel, které podle svých slov "převálcoval".



Orbán odmítl Zelenského jako "herce, který pracuje s nabytými znalostmi", a prohlásil, že nevyhoví žádným požadavkům, které by vedly k tomu, že "naši synové budou umírat v cizí válce" a "zruinují" maďarskou ekonomiku.



Zelenskyj nevyzval ke vstupu západních sil do pozemní války. V reakci na Orbánova slova však naznačil, že maďarský vůdce si bude muset vybrat mezi Moskvou a "jiným světem" a že se maďarský vůdce bojí ruského vlivu.



- Jeden řidič zemřel poté, co ve středu brzy ráno najel autem do brány ruského velvyslanectví v Bukurešti, uvedla policie v rumunském hlavním městě ve svém prohlášení.





Na videozáznamu pořízeném před příjezdem hasičů bylo vidět, že přední část auta je v plamenech. Zůstalo zaklíněno v bráně.





"Kdyby nám zítra nabídli, abychom se připojili k NATO, kdyby si zase nehráli s našimi životy, ale vážně nám to nabídli, tak se připojíme. Ale to se bohužel nestane.





Irský ministr zahraničních věcí Simon Coveney uvedl, že očekává, že Zelenskyj "zdůrazní brutalitu" konfliktu, až ve středu vystoupí na společném zasedání parlamentů Dail a Seanad.









Přehled:



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij poskytl Radě bezpečnosti OSN otřesné svědectví o zvěrstvech v jeho zemi a požadoval, aby ruští představitelé "byli postaveni před soud za válečné zločiny". Zelenskij vyzval k vytvoření mezinárodního tribunálu podobného norimberským procesům s nacisty po druhé světové válce, přičemž hovořil o ruských silách: "Neexistuje jediný zločin, který by tam nespáchali."





Zvěrstva v ukrajinském městě Buča jsou "jen jedním z mnoha příkladů toho, co okupanti v posledních 41 dnech páchají v naší zemi", řekl Zelenskij a dodal, že jich je mnohem více, o nichž se svět teprve musí dozvědět celou pravdu. "Rusko chce z Ukrajiny udělat tiché otroky," dodal.





Ukrajinští prokurátoři uvádějí, že vyšetřují téměř 5 000 údajných ruských válečných zločinů poté, co vyšly najevo hrůzy nedávných zvěrstev spáchaných v ukrajinském městě Buča, což vyvolalo celosvětové znechucení a řadu nových ochromujících sankcí proti Rusku. Podle údajů, které zveřejnila prokuratura, bylo od úterý vyšetřováno celkem 4 468 potenciálních válečných zločinů a jejich počet se každým dnem zvyšuje o stovky. Odhaduje se, že v důsledku ruské invaze zemřelo také 165 dětí, dodala agentura.





Ukrajinský prezident rovněž zpochybnil schopnost Rady bezpečnosti OSN zajistit bezpečnost. "Rada bezpečnosti OSN existuje a bezpečnost ve světě ne. Pro nikoho," řekl ve svém nočním projevu. "Nyní je Kyjev hlavním městem světové demokracie, hlavním městem boje za svobodu pro všechny na evropském kontinentu."





Generální tajemník OSN António Guterres prohlásil, že "nikdy nezapomene na děsivé obrazy zabitých civilistů" v Buče. V projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku uvedl, že válka na Ukrajině je "jednou z největších problémů" pro "mezinárodní řád". Náměstkyně generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti a budování míru Rosemary DiCarlo uvedla, že obvinění ze sexuálního násilí páchaného ruskými silami zahrnují "hromadná znásilnění a znásilnění před zraky dětí".





Ukrajinská ombudsmanka pro lidská práva Ljudmyla Denisová uvedla, že v masovém hrobě u kostela ve městě Buča se může nacházet 150 až 300 těl.







Vysídlení obyvatelé města Buča by se zatím neměli vracet do svých domovů, protože v oblasti jsou stále miny poté, co se ruské jednotky z města stáhly, uvedl jeho starosta Anatolij Fedoruk. Fedoruk uvedl, že v Buči, která měla před válkou asi 37 000 obyvatel, zůstalo po celou dobu ruské okupace asi 3 700 civilistů.





Indie v Radě bezpečnosti OSN odsoudila zabíjení civilistů v Buče a vyzvala k nezávislému vyšetřování. Izrael ve svém prohlášení rovněž odsoudil "válečné zločiny" Ruska na Ukrajině.





Kreml uvedl, že obvinění, že se ruské síly popravou civilistů v Buče dopustily válečných zločinů, jsou "obludným podvrhem", jehož cílem je "očernit" ruskou armádu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že výroky amerického prezidenta Joea Bidena vyzývající k souzení ruského prezidenta Vladimira Putina za válečné zločiny jsou nepřijatelné a nehodné amerického vůdce.





Při návštěvě města Trostianets, města poblíž ruských hranic, našel list Guardian důkazy o hromadných popravách, mučení a systematickém rabování během měsíce okupace. Jurij Bova, starosta Trostianetsu, uvedl, že je příliš brzy na to, aby bylo možné spolehlivě odhadnout, kolik civilistů Rusové zabili: "určitě více než 50, ale pravděpodobně ne stovky".





Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že ministři zahraničí NATO a G7, kteří se sejdou ve středu a ve čtvrtek, budou jednat o dodávkách moderních zbraní na Ukrajinu. Dodal, že se bude jednat také o munici, zdravotnickém materiálu a "špičkových" zbraňových systémech.





USA a jejich spojenci plánují další sankce vůči Rusku s cílem "vyčerpat zdroje, které má Putin k dispozici, aby mohl pokračovat ve válce proti Ukrajině", uvedla tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. Nové sankce budou zahrnovat zákaz všech nových investic v Rusku a větší sankce vůči jeho finančním institucím a státním podnikům. Samostatně americké ministerstvo financí přistoupilo k zablokování veškerých plateb ruského vládního dluhu v amerických dolarech z účtů u amerických finančních institucí, což Rusku ztíží plnění jeho finančních závazků.





Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že EU rovněž navrhuje nové sankce vůči Rusku, včetně zákazu dovozu uhlí v hodnotě 4 miliard eur (3,3 miliardy Kč) ročně. Součástí balíčku bude úplný zákaz transakcí se čtyřmi klíčovými ruskými bankami, zákaz vstupu ruských plavidel a plavidel provozovaných Ruskem do přístavů EU a také cílené zákazy vývozu a dovozu.





Americký armádní generál Mark Milley, předseda sboru náčelníků štábů, uvedl, že Spojené státy by měly zvážit vybudování dalších základen ve východní Evropě na ochranu před ruskou agresí, ale spíše v nich rotovat síly než je trvale rozmísťovat. Milley naznačil, že konflikt přesáhne hranice Ukrajiny a bude pokračovat "nejméně" několik let.





Spojené státy poskytnou Ukrajině další bezpečnostní pomoc ve výši 100 milionů dolarů, včetně protipancéřových systémů, uvedl v úterý státní tajemník Antony Blinken. USA rovněž poskytnou Ukrajině život zachraňující ochranné prostředky, které by mohly být nasazeny, pokud by Rusko použilo chemické a biologické zbraně, dodal představitel Bidenovy administrativy.





Nebylo jasné, zda šlo o nehodu, nebo o úmysl.V posledních týdnech se několik ruských velvyslanectví v Evropě stalo terčem útoků protestujících, které rozčílila invaze na Ukrajinu.Zelenskij během svého úterního večerního vnitrostátního projevu zpochybnil schopnost Rady bezpečnosti OSN zajistit bezpečnost. RB OSN podkopává samotné funkce, pro které byla vytvořena."Rada bezpečnosti OSN existuje a bezpečnost ve světě ne. Pro nikoho.To definitivně znamená, že OSN v současné době není schopna plnit funkce, pro které byla vytvořena. A může za to jen jeden stát - Rusko, které diskredituje OSN a všechny ostatní mezinárodní instituce, v nichž dosud působí. Rusko se snaží blokovat vše konstruktivní a využívá globální architekturu k šíření lží a ospravedlňování zla, které páchá. Svět to určitě vidí. Doufám, že svět vyvodí závěry. Jinak na světě zůstane jediná instituce, která bude garantovat bezpečnost států. A sice - zbraně.""I kdybychom podepsali tu nejsilnější dohodu, chápeme, že za dva roky se Rusko může vrátit. Budeme podle toho jednat," řekl.S odkazem na konkrétní bezpečnostní záruky Zelenskij uvedl, že vše bude záležet na zemích, které zajistí jejich plnění."O tom všem se jedná na úrovni poradců a vedoucích představitelů s Francií, Spojenými státy, Tureckem, Velkou Británií, Polskem, Itálií, Izraelem a je mnoho přátel, kteří se chtějí připojit. Zatím jsme neobdrželi konkrétní seznam záruk a seznam zemí, které jsou připraveny se stoprocentně připojit.""Nepotřebujeme mít 40 zemí světa, které jsou připraveny se připojit a bojovat za Ukrajinu v rámci dohody. Potřebujeme seriózní hráče, kteří jsou připraveni na všechno. Potřebujeme okruh států, které jsou připraveny poskytnout jakékoli zbraně do 24 hodin. Potřebujeme jednotlivé země, na kterých skutečně závisí politika sankcí, aby tyto sankce byly předem hluboce propracovány. Aby v první vteřině, kdy pocítíme hrozbu ze strany Ruské federace, se tyto státy sjednotily a do tří dnů vše najednou zavedly, vše zablokovaly."Proto budeme budovat ty bezpečnostní záruky, které nás mohou ochránit, ochránit životy lidí."Oficiální účty již nebudou uživatelům Twitteru "doporučovány" ve všech kategoriích aplikace, včetně vyhledávání, uvedla platforma ve svém prohlášení.Kalifornská společnost, stejně jako její konkurent Meta, mateřská společnost Facebooku a Instagramu, již v Evropské unii zablokovala účty ruských státních médií RT a Sputnik.Moskva reagovala omezením přístupu na Twitter v zemi a zablokováním Facebooku a Instagramu."Nebudeme zesilovat ani doporučovat vládní účty patřící státům, které omezují přístup ke svobodným informacím a jsou zapojeny do ozbrojeného mezistátního konfliktu - bez ohledu na to, zda je Twitter v dané zemi blokován, či nikoli," uvedl Twitter ve svém prohlášení."Když vláda blokuje nebo omezuje přístup k online službám v rámci svého státu, čímž ochromuje hlas veřejnosti a její možnost svobodného přístupu k informacím, ale nadále používá online služby pro svou vlastní komunikaci, vzniká vážná informační nerovnováha."Ministerstvo zahraničí uvedlo, že britské zdravotnictví by mělo darovat přibližně 20 sanitních vozů, přičemž první vozidla by měla do země dorazit tento týdenV projevu k zástupcům národů, včetně těch ruských, obviní síly Vladimira Putina z vytváření "masového hladomoru" a ze střelby a znásilňování civilistů."Můj rozhovor s ukrajinským ministrem zahraničí na začátku tohoto týdne byl velmi střízlivý a těžký," řekl.Coveney rovněž uvedl, že vláda bude zvažovat další vyhoštění ruských představitelů z Irska, ale dodal, že zachování otevřeného diplomatického úsilí je "důležité".Zelenskij vystoupil v řadě národních parlamentů, včetně Dolní sněmovny minulý měsíc, a také v americkém Kongresu a minulý týden virtuálně promluvil na předávání cen Grammy.Ruští vojáci se dopouštějí sexuálního násilí na ukrajinských ženách a mužích, dětech a starých lidech," tvrdí v prohlášení ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktová.Oběti však o tom mlčí. Je to jejich volba. A je to jasné: strach, bolest, zoufalství, naprostá nedůvěra ke všem," dodala."Buča byla osvobozena od okupantů, ale znásledků jejich zvěrstev se lidé budou muset dlouho vzpamatovávat: civilisté byli zabíjeni na ulicích, auta byla rozstřílena, mučitelé byli ve sklepích," uvedla.Venediktovová uvedla, že prokuratura v současné době vyšetřuje "děsivou skutečnost mučení, zabití a pokusu o spálení těl šesti civilistů v Buče", dodala v úterý na Twitteru."Zprávy jsou více než věrohodné. Důkazy jsou k dispozici světu," řekl novinářům. Mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva Liz Throssellová uvedla, že všechny indicie z města Buča ukazují na to, že civilisté byli přímo napadáni a zabíjeni.Téměř dvě stovky ruských diplomatických pracovníků byly tento týden vyhoštěny z evropských zemí jako přímý výraz rozhořčení vlád nad zabíjením ukrajinských civilistů. Vláda Itálie, Francie, Německa a dalších zemí v rámci jednoho z největších diplomatických kolapsů posledních let od pondělí oznámila 206 ruským diplomatům a zaměstnancům velvyslanectví, že již nejsou vítáni.Britský premiér Boris Johnson vyzval ruské občany, aby nenaletěli Putinově propagandě a aby obcházeli přísná pravidla cenzury internetu instalací technologie, která umožní odhalit celý rozsah válečných zločinů spáchaných během invaze na Ukrajinu.Twitter oznámil, že zavádí nová opatření proti ruským vládním účtům, aby snížil dopad oficiální propagandy na tuto sociální síť.