Vyhlídky putinského Reichu

6. 4. 2022

Řada lidí zpochybňuje byť jen samotnou myšlenku, že by Putin mohl být fašista, a trvají na tom, že prý nemá tak rozvinutou ideologii jako Hitler, napsal televizní komentátor Dmitrij Gubin.

V tom se ale mýlí. Putin ideologii má, ale protože je "sovětský člověk", je to pouze ideologie pro něj a vládnoucí elitu, nikoliv pro "masy".

Ideologie, kterou se Putin řídí, není o nic méně rozvinutá než národně socialistická v Německu 30. a 40. let. Jenže pro sovětského čekistu Putina má skutečnou cenu jen to, co zůstává tajné, s omezenou dostupností.

Putinův politický systém má dvě sféry: Vnější, která sestává z mas, o nichž si je jistý, že si je může koupit, zastrašit, nebo jinak získat proti jejich vůli; a pak vnitřní, kterou tvoří jeho "nová šlechta" vytvořená jen jím a závislá na něm.

Putinská elita má pro sebe i vlastní ideologii. Masám stačí označovat Ukrajince na "fašisty" a "narkomany", ale pro Putina a jeho lidi je tu ideologie volající po novém světovém řádu, novém a velikém slovanském impériu ovládaném jím a jeho lidmi.

Představa tohoto impéria se neomezuje na obnovu SSSR. Tohle je pro blázny, kteří volají po sociální spravedlnosti. Tady jde o vizi impéria s vládci, jejich klíčovým personálem - a ostatními, kteří na vládnoucí struktury pohlíží buď se závistí, nebo ještě častěji se strachem. Ti, kdo se dnes staví proti impériu, mohou být podrobeni stejně, jako dříve Čečenci a nyní Ukrajinci.

Imperiální ideologii rozvinuli Surkov a Dugin. Narazili ovšem na problémy, protože ideologie se vždy zavádí obtížně, pokud má "žijící proroky". Nicméně i tak existuje dost příslušníků Putinovy elity ochotných kvůli této imperiální ideologii nasadit život.

Tito lidé věří v impérium a také v to, že Evropa, která takovou formu politické organizace odmítla, bude přinucena uznat moc Ruska, které impérium obnoví. V tomto ohledu jsou putinisté jako dinosauři, kteří by se snažili vytvořit jurský park, aby se udrželi, zatímco se objevily nové druhy, které je mají nahradit.

Nebo možná ještě přesněji lze říci, že se v tom odráží přesvědčení Leonida Brežněva a jeho kolegů z politbyra, že komunismus je skutečně možný, i když každý myslící člověk v Rusku se tomu vysmíval a uznával, že jde o nemožné a autodestruktivní snažení.

Ale tak jako brežněvovská elita, i ta putinská se nestará o to, nakolik destruktivní pro jiné jsou její cíle. Zajímají ji jen vlastní potřeby a aspirace.

