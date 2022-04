Vraždění ve městě Trosťanec, více než 300 km od Kyjeva

Alex Thomson, reportér Channel 4 News, objevil se svým televizním týmem hrůzné důkazy o bombardování a vraždění v městě Trosťanec, více než 300 km od Kyjeva.









Překlad:







Musím se zmínit o jedné zřejmé věci. Jsme novináři. Takže jedna věc je to, co dělají oficiální vyšetřovatelé trestných činů, druhá věc je, co jsme objevili my, a tak by to mělo zůstat.





A to je důležité, když se setkáváme s takovými důkazy o zjevných zvěrstvech a válečných zločinech, a myslím, že jich bude mnohem víc. Dvě věci chci říci k tomu, co jsme dnes viděli. Zaprvé, je to více než 300 km od Kyjeva.







Mosty vyletěly do povětří, takže trvá mnohem déle, než se dostaneme na určitá místa.





Nejméně 300 km od Kyjeva, kde jste viděli ty hrozné záběry, které v posledních dnech přicházely z Buče, a reakci světa na to, takže jsme teď v úplně jiné části země. Další věc, kterou bych chtěl říct, je tato.





Tohle nebyla nějaká okrajová jednotka ruské armády. Tohle byla elitní tanková jednotka, která tady byla umístěna a založena na velké části válečné strategie po dobu asi 30 dní ve městě, ve kterém jsme dnes natáčeli.





Na těchto dvou bodech záleží. Byla to centrální jednotka a děje se to teď na dvou potvrzených zcela místech, na velmi odlišných místech v Ukrajině. A samozřejmě je třeba zopakovat zjevné varování. Od začátku obsahuje naše reportáž velmi znepokojivý materiál.