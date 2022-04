O čtyřech hlavních metodách propagandy, jimiž Kreml omlouvá válku

1. 4. 2022

čas čtení 3 minuty

Většina lidí dělí propagandu do tří kategorií: na bílou, která má být založena na faktech, šedou, jež míchá fakta s nepravdami, a černou, kde nenajdeme takřka nic jiného než nepravdy. Ale v poslední zmíněné kategorii existují ještě zvláštní druhy propagandy vyvinuté proti zahraničním armádám, upozorňuje Vladimir Jakovlev.

Dozvěděl se o nich na sovětské univerzitě. Ale nyní každý může vidět, že Putin používá typy černé propagandy nejen proti cizím armádám, ale stejně tak proti vlastním poddaným. A z pohledu Kremlu jsou tyto nástroje zvlášť účinné.

Zde jsou čtyři z nich: Metody "zkažené ryby", "velké lži", "absolutní samozřejmosti" a "neznámého hrdiny".

Metoda "zkažené ryby" funguje následovně: Vyberte něco naprosto nepravdivého, ale také špinavého a skandálního, jak je to jen možné. To neznamená, že každý takové tvrzení přijme - ale o to ani nejde. Zmíněný postup zajistí, že se o tématu bude diskutovat.

A taková diskuse funguje způsobem, který prospívá autorům. Lidská psychika je postavena tak, že jakmile se z obvinění stane součást veřejné debaty, nevyhnutelně se objeví příznivci a oponenti, "specialisté" a "experti", zapálení obviňovači a obránci do posledního dechu - ať už je vypuštěné tvrzení jakkoliv falešné.

Klasickým příkladem je obvinit někoho, že je nacista. Málokdo to přijme, ale debata funguje tak, že napomáhá těm, kdo vznesou obvinění a kdo dotyčného brání.

Metoda "velké lži" je podobná, ale funguje jinak. Jejím zásadním rysem je s maximální mírou jistoty prosazovat natolik všeobecnou a bezostyšnou lež, že je pro řadu lidí prakticky nemožné si vůbec představit, že by o takové věci někdo lhal. Lidé jsou v šoku - a o to jde.

Třetí metoda spočívá v tom, že cosi zásadně falešného se prezentuje jako tvrzení zcela samozřejmé a tudíž bezpodmínečně podporované naprostou většinou obyvatel. Navzdory primitivnosti tohoto postupu bývá většinou velmi účinný, protože lidé chtějí být součástí většiny a vyhnout se postavení marginála.

Čtvrtou metodou je "neznámý hrdina". Jde o nejstarší z nich - a také nejúčinnější. Předpokládá to udělat hrdiny z vlastních příznivců nebo vojáků a tím z každého, kdo má jiný názor, osobu podřadnou, která se musí mýlit.

Všechny typy vojenské speciální propagandy spojuje jediný cíl: Oslabení protivníkovy armády vyvoláním hněvu, nenávisti a nedostatku důvěry v jejích řadách. Jenže zvlášť znepokojivé nyní je, že Putin používá tyto propagandistické metody nejen proti cizím jednotkám, ale i proti ruskému lidu.

Proti vlastnímu obyvatelstvu zmíněné typy propagandy fungují dokonce ještě lépe než proti nepřátelské armádě, protože poddaní Kremlu nejsou vycvičení v odolnosti vůči válečné propagandě a neočekávají ji. Samozřejmě, že nejlepší způsob, jak tomuto typu propagandy odolat, je bránit se jakékoliv informaci, která kultivuje nenávist a vzájemnou nedůvěru.

Je velmi důležité mít na paměti, že ve složitých a nebezpečných situacích vaši přátelé, rodina, pomáhají a zachraňují. Zatímco ty na obrazovce, kteří každý den vymýšlejí nové důvody pro spory a konflikty, máme ignorovat.

Lidé kolem nás jsou důležitější než myšlenky. Když si toho nepřestaneme být vědomi, nikdy nepřestaneme mít po ruce nejlepší protijed na válečnou propagandu.

Celý text v ruštině: ZDE

