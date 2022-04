Fru – Fru land

1. 4. 2022 / Petr Haraším

V potřeštěné komedií (promítané i v československých totalitních kinech) minulého času šéfoval jeden ostrý šéf bandě grázlů. Jmenoval se Fru – Fru. Podřízení lupiči a ničemové měli z Fru – Fru velmi nahnáno. Nesplněný rozkaz znamenal střet s kolozubými bestiemi. A jejich obojky se špičatostí pitvořily. Boss Fru – Fru, jak se časem ukázalo, byl neschopný ňouma malého vzrůstu a velkého chtění. Když už neměl kudy kam ani tam, hrozil výbuchem lahvičky s nitroglycerínem. A pak to udělalo bum a Fru – Fru udělal bác. V lahvičce byla voda. Není možné si nepovšimnout, že šéf Fru – Fru jako by z oka vypadl jednomu nejmenovanému Putinovi. Nebo naopak. Opravdu, celý Vladimír Vladimírovič. Malý, vzteklý, vychytralý až jednoduchý a velmi, velmi se bojí. Vždy existuje totiž nadřazený Šéf, který touží srovnat účty. A bude se platit! Doufám, že Putinovo červené tlačítko, kterým všem vyhrožuje, aby se v plné nahotě neukázala slabost až naprostá stupidita Kremlu, udělá též nic bác. Bác se bude šířit z úst poskoků Lavrova, Šojgua a Peskova. Budou pobíhat zděšeně po místnosti, dělat přitom bác, bum, prásk. Vůdce Putin se bude tvářit, že takto vše vždy plánoval. V potřeštěné komedií (promítané i v československých totalitních kinech) minulého času šéfoval jeden ostrý šéf bandě grázlů. Jmenoval se Fru – Fru. Podřízení lupiči a ničemové měli z Fru – Fru velmi nahnáno. Nesplněný rozkaz znamenal střet s kolozubými bestiemi. A jejich obojky se špičatostí pitvořily. Boss Fru – Fru, jak se časem ukázalo, byl neschopný ňouma malého vzrůstu a velkého chtění. Když už neměl kudy kam ani tam, hrozil výbuchem lahvičky s nitroglycerínem. A pak to udělalo bum a Fru – Fru udělal bác. V lahvičce byla voda. Není možné si nepovšimnout, že šéf Fru – Fru jako by z oka vypadl jednomu nejmenovanému Putinovi. Nebo naopak. Opravdu, celý Vladimír Vladimírovič. Malý, vzteklý, vychytralý až jednoduchý a velmi, velmi se bojí. Vždy existuje totiž nadřazený Šéf, který touží srovnat účty. A bude se platit! Doufám, že Putinovo červené tlačítko, kterým všem vyhrožuje, aby se v plné nahotě neukázala slabost až naprostá stupidita Kremlu, udělá též nic bác. Bác se bude šířit z úst poskoků Lavrova, Šojgua a Peskova. Budou pobíhat zděšeně po místnosti, dělat přitom bác, bum, prásk. Vůdce Putin se bude tvářit, že takto vše vždy plánoval.

Ruská okupační armáda pod trestem smrti nabírá do svých řad mladíky z Doněcka a Luhanska. Odkud je berou? Berou je ze suverénní a nezávislé Ukrajiny. Krom agresivitou posedlého Ruska nikdo suverenitu ukradeného území neuznal, a tudíž jsou Doněck, Luhansk i Krym stále ukrajinskými územími. Nutí tak Ukrajince, aby zabíjeli své spoluobčany na Ukrajině pro potěchu vládců Ruska! Pomatenost Kremlu je nekonečná, stejně jako jeho lhavost a odvaha k zabíjení. Pochopitelně jde o další válečný zločin. Mladíci se pokoušejí skrýt do skříní, sklepů, simulují nemoci závažného charakteru, ale ruští náhončí je uloví a na smrt pošlou. Doněck a Luhansk si měli dobře rozmyslet mnohem dřív, ke komu že lnou. Teď platí životy svých za životy také svých. Rodiče v separatistických enklávách mohou za smrt svých dětí.



Vysvětlení?



U nás máme Kollera, analytika Kollera, a ten vysvětlí situaci na Ukrajině z pohledu Kremlu. Snad nadšený kremelský žvanil už dostal zaplaceno ve světovém rublu a je spokojen. Stupidity kremelského střihu lze šepkat soudruhu Zemanovi do ctěného bříška, ale pustiti kremelské lži do celostátního rozhlasu? Za co Zavorale, za co? Jsi byl zemanovci, rudou i hnědou frontou zvolen!



Dobrá, z prapodivného důvodu pozvali do rozhlasu užitečného idiota. To se stává. Ale stačí kouknout na web a na heslo analytik Koller. Vyjede houf odkazů, z kterých žhne ruská zima a hřeje rudý mráz. Akce prokremelský Koller do rozhlasu vypadá na šikovně připravenou práci ruské zmijí ambasády, nebo ruské ambasády v Lánech.



Jedna perla z kollerových trollích klenotů: „Rusko je téměř obklíčeno obloukem nepřátelských zemí, které jsou členy EU, nebo NATO“. A tenhle starší také stojí za pozornost: „logiku nemá, že by Rusko zaútočilo na Ukrajinu“. Takový veselý štěk pro prokremelské posluchačstvo.



Ostře sledované vleky



Běloruští železničáři ničí spojení na Ukrajinu, aby zbrzdili ruské osvobozenecké a mírové konvoje. V Bělorusku v nemocnicích pucují mrtvé ruské vojáky, aby skryli před ruskými rodinami nevábnou tvář speciální operace. Aby skryli pravdivá čísla. Jak statečné, jak vlastenecké, jak ubohé. Na co budou tyto rodiny hrdé? Na okupaci, vraždění a ničení Ukrajiny? Ani bych se nedivil. Rodina dostane pár tisíc rublů světové měny a ještě zajde si zahulákat na stadion v lužnikách „heil Putin!“.



Gulag



Ruští okupanti unášejí ukrajinské obyvatelstvo do Ruska, umísťují je do vzdálených měst a budou tam uvězněni. Unesení Ukrajinci musí v Rusku makat, aby odpracovali prodělek Ruska na Ukrajině. Kdysi se tomu říkalo „totální nasazení“, dnes záruka míru a bezpečí stvoří jiný termín stejného významu. Kdo tam daleko na Sachalinu bude dohlížet na práva odvlečených Ukrajinců? Nějaký dozorce s bičem? Vždyť Rusku pranic nezáleží na tom, že na Ukrajině páchá zvěrstva velkého rozsahu, které svět sleduje v přímém přenosu. Jak se k ukradeným duším bude chovat tam, kde není vidět? Unesené Ukrajince už nikdo nikdy nenajde. Ruská oficiální místa budou zarytě mlčet a tvářit se, že tato situace nikdy nenastala, že těch unesených nejsou statisíce a že šli dobrovolně do země Okupanta Vladimíra. Snad se neobjeví nové Kolymské tramvaje, snad se neposílají ukrajinské děti na převýchovu do Říše, snad se nebude opakovat Stalinova magořina zvaná Ostrov kanibalů. Jeden tam byl rád, když mu na ostrově Nazinskij progresivní proletářská lidová velmoc uřízla a sežrala jen lýtka. Mnoho pozůstatků dokládá, že si soudruzi pochutnali nejen na kusu lýtka.



Pod dubem, za dubem



Ruští okupanti ukradli pět nákladních lodí s desítkami tisíc tun obilí. Ruská ekonomika je zachráněna. Rusko bude prodávat ukradenou ukrajinskou krmi za rubl. Rubl je totiž již měnou světovou. Chleba bude, koláče jsou v bezpečí. Ruští kleptokraté útočí.



Němečtí nacisté chtěli mít Ukrajinu jako obilnici pro Německo, Rusko se o totéž snaží nyní. Krádež obilí je prvním krokem.



krchov



Ukrajinští vojáci poničili konvoj ruských okupantů a přeživší okupanti se skryli na přilehlém hřbitově. Zda natrvalo či jen letmo se nepodařilo ověřit. Možná je čas, aby mrtví, ať ve formě zombií, upírů či ghúlů jaksi ráčili povstat z hrobů a pozeptat se dotyčných ruských vojáků, zda nemají něco k snědku? A zda se nemohou zakousnouti.



obrana



Evropští politici, někteří ještě štědře umaštění ruským penízem, se bavili o obraně a o silách rychlého nasazení. Zatím se opravdu jen bavili a to velmi dobře. Tak dobře, že dovedli Putina za klepeto k hranicím EU a NATO. Teď si sakra nemohou vzpomenout, kdo z nich to byl. Kolik za to dostal. A kde to utratil.





manévry



Nejenom Rusko se nechalo Západem vmanévrovat do ukrajinské války. Německo se nechalo vmanévrovat do předraženého a nadměrného nákupu plynu z Ruska. No, nechalo? Nenechalo, samo tam naskočilo. Varování, nevarování. USA a partneři z EU upozorňovali, ale kdepak. Ještě NS2, NS3, NS 4 a je to. Na ruském plynu se tak dobře vydělává, jak v Německu, tak v Maďarsku.



Nikomu z tamních politiků a obchodníků nebylo divné, že se Rusko stále víc přibližuje ke státům EU a NATO a strojí velmi nebezpečnou až smrtící závislost na ruských fosilech? EU a NATO mělo již dávno reagovat na toto ruské ohrožení, které je mnohem nebezpečnější než smyšlené ohrožení ze strany NATO.





Berla mrazilka



Francie nemešká a na rozdíl od směšného fialového Česka ruským oligarchům a rodinám zmrazila víc než půl bilionu peněz. Ruští spojenci Německo, Maďarsko a Itálie nechtějí ani slyšet o zastavení dodávek surovin z Ruska. Zahřívají si domovy ukrajinskou krví.



Náš kyjevský cestovatel se chlubí, že jsme zamrazili ruským oligarchům směšné stovky milionů. Pokud ovšem neřekne přesně kolik, přesně komu a přesně, kdo to zde dovolil, tak nechť raději pomlčí.





dezertér



Nohavica, toho času v nemilosti nejen v Česku, ale i Polsku, by mohl ruským vojákům nahlas zazpívat píseň „Dezertér“. Ovšem sahat na duši by měl nejen ruský okupant, nýbrž i Nohavica sám. Kdo je hrdina, je jasné. Kdo je dezertér, je rovněž známo. A spasitel se schovává někde v bunkru za Uralem, kde jektá zuby. A dezertéra odstřelí muslimští vyslanci Kremlu.





Hlad je sviňa



Rusové na Ukrajině sežrali vše. Slepice, krůty, vajíčka. Prase, krávu, zajíčka. Rabovat není co, ruští maladci rozkradli vsjo. V zimě pole ukrajinská neplodí, proto ruská armáda miny rodí. Voní vůně jen z kuchyní, zajachtěných oligarchických sviní.





Naši vepři boubelatí



Čečenští vrazi, kteří na Ukrajině nemají co dělat, a padli nenávratně do tenat smrti, budou na poslední cestu vybaveni vepřovým kožichem. Vůbec si neumím představit, v kterém zásvětí se probudí a co je tam bude čekat. Houfy slíbených dozajista nikoli. Možná nějaké stvoření s prasečí hlavou a ovarem? Čečenci jsou do války chabě vybaveni, protože jim strana, lid a vláda nedůvěřuje. Dle posledních zpráv prchli velcí bojovníci zpět do podrobené kolonie, aby si tam s ustrašeným šéfem poplakali nad nezvratným osudem.





Žalují



Ruští agresoři si stěžují americkému velvyslanci, že prezident Biden označil okupanta Putina za válečného zločince a vraha. A to ještě nevěděli, že Biden přidal řezníka. Nevkusný pokus od státu, který na Ukrajině páchá válečná zvěrstva nejvyšší úrovně. Předali milí okupanti velvyslanci i protestní nótu a pohrozili přerušením diplomatických kontaktů. Konečně. A ještě odpoví na všechny nepřátelské činy. Odpoví ústně nebo písemně? Ruští agenti tajných služeb převlečení za diplomaty aktuálně opouštějí ruská velvyslanectví ve velkém. Bulharsko vyhostilo 20 agentů, Polsko 45 agentů, Belgie 21 rovněž agentů a Nizozemí 17 také agentů.



České ministerstvo si na kobereček pozvalo ruského tlampače kremelských zvratků Zmejevského. Přítele pana Miloše a dalších hradních kreatur. V Rusku se chovají agresivně k českým diplomatům. Ostatně nic nového. Velvyslanec by měl odletět a nevracet se dokud Rusko nedostane rozum. A kdy to bude, nikdo ani netuší.





Konec



Rusko chce, aby vždy vyhrála temná strana síly. A daří se mu. Zmasírovaný lid je bez rozlišení dobra, zla, pravdy, lži, života a smrti ztemněn až na prázdné, suché a nepřemýšlivé zástupy. Jsou mimo realitu. Realita je taková, že po Rusku následujících 100 let ani kočka neštěkne, pes nezamňouká a oslík nezahýká. Proto v Rusku bez omezení pěstili šéfa mafiánů, který se tak moc podobá panu Fru – Fru. Pokud svět hraje fér, tak Fru – Fru a jeho banda dostanou řádně napráskáno od Šimona, Matouše, Viléma, Jarmily i Hynka, Petra Pavla i Pavla Petra.







Haraším Petr



Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého



