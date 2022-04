Rusové při ústupu zaminovávají domy a mrtvoly - Zelenskij

2. 4. 2022

- Volodymyr Zelenskij v sobotu brzy ráno varoval své občany, že ustupující ruské síly vytvářejí "naprostou katastrofu" mimo hlavní město Kyjev tím, že nechávají miny na "celém území", včetně okolí domů a mrtvol.



Ukrajinský prezident uvedl, že ruské síly se pomalu, ale znatelně stahují z okolí Kyjeva a severního města Černihiv.

- Válka na Ukrajině s sebou nese stále přítomnou hrozbu kybernetické katastrofy. Experti a američtí vojenští představitelé zůstávají v pohotovosti před možnými hackerskými útoky.





EU varovala Peking před tím, aby Moskvě umožnil obejít hospodářské sankce uvalené v reakci na invazi na Ukrajinu.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že vojenská situace na východě země zůstává mimořádně složitá. Zopakoval varování, že se Rusko připravuje na údery v oblasti Donbasu a Charkova. V pátečním pozdním videoposelství uvedl, že ruské jednotky na severu země se pomalu stahují.





Zelenskij rovněž uvedl, že Rusko se snaží povolat vojáky z Krymu, protože zahájilo každoroční odvody. Řekl však, že být odveden k boji na Ukrajině je "pro mnoho mladých chlapců zárukou smrti", a varoval jejich rodiny: "Nepotřebujeme tady další mrtvé lidi. Zachraňte své děti. Neposílejte je."





- Americké ministerstvo obrany poskytne Ukrajině další bezpečnostní pomoc ve výši 300 milionů dolarů, která bude zahrnovat laserem naváděné raketové systémy, bezpilotní letouny a služby komerčního satelitního snímkování.





- Podle vysokých ukrajinských představitelů Ukrajina v pátek vyměnila s Ruskem 86 příslušníků svých ozbrojených sil.





- Rusko tvrdí, že ukrajinské vrtulníky zaútočily na sklad ropy v ruském Belgorodu, asi 25 kml od hranic a poblíž Charkova, a zničily palivové nádrže. Ukrajinští představitelé popřeli, že by se na útoku podílely jejich síly.





Ministerstvo obrany Spojeného království uvádí, že zničení ropných nádrží ve skladu znamená pravděpodobnou ztrátu dodávek pohonných hmot a munice pro invazní síly. To pravděpodobně ještě více zatíží již tak napjaté logistické řetězce Ruska. Zvláště mohou být postiženy dodávky pro ruské síly obkličující Charkov.

- Zelenskij uvedl, že z obléhaného města Mariupol bylo do bezpečí odvedeno více než 3 000 lidí. Celkem bylo z Mariupolu, Doněcku, Luhansku a Záporoží zachráněno více než 6 000 osob. Mezinárodní výbor Červeného kříže uvedl, že se mu do města nepodařilo dostat, ale v sobotu se znovu pokusí evakuovat civilisty.





- Kolem 200 příslušníků ukrajinské národní gardy bylo pravděpodobně zajato ruskými vojáky, kteří se stahují z černobylské jaderné elektrárny, uvedl starosta Slavutyče Jurij Fomičev.

Britští zpravodajští důstojníci ve čtvrtek varovali, že Rusko stále více vyhledává kybernetické cíle, protože jeho pozemní vojenská kampaň na Ukrajině vázne. Další zprávy ve středu odhalily, že ruští hackeři se nedávno pokusili proniknout do sítí NATO a armád některých východoevropských zemí.Tento vývoj ukázal, že se "záležitosti na kybernetické frontě přiostřují", uvedla Theresa Paytonová, odbornice na kybernetickou bezpečnost a bývalá šéfka informačního oddělení Bílého domu. "Měli bychom se připravit na nejhorší a fungovat na maximum," řekla.Přesto Paytonová poznamenala, že Rusko doposud nasazuje kybernetickou taktiku ve válce velmi pomalu. Podle ní to může mít řadu důvodů: Putin možná necítí potřebu používat kybernetické útoky ve své strategii v této fázi války, nebo se chce vyhnout dodatečným odvetným opatřením od USA.Putin také může "hrát dlouhou hru" a nechat své kybernetické agenty infiltrovat různé protivníky a pak čekat, až se rozhodne zahájit kybernetický útok.Tým plánoval vyvést konvoj asi 54 ukrajinských autobusů a vozidel z obleženého města, kde je podle odhadů uvězněno 160 000 lidí, ale cestu přerušil poté, co podmínky znemožnily pokračovat, uvedla humanitární organizace.MVČK uvedl, že jeho mariupolská operace byla schválena oběma stranami, ale stále se dolaďovaly hlavní detaily, jako je přesný čas a cíl konvoje, kterým by bylo blíže neurčené místo na Ukrajině.V aktualizaci sdílené na oficiálních kanálech Telegramu uvedla ukrajinská armáda, že se ruské jednotky pokusily zaútočit na kritickou infrastrukturu v Oděse, ale neuspěly. Odhaduje také, že Rusko stáhlo 20 % svých jednotek z Kyjeva, ale vládní a obranní činitelé varovali před tím, aby si Rusko myslelo, že je na ústupu.Poslední přeživší v troskách Irpinu mají jen jedno slovo, kterým by popsali Rusy, kteří se stáhli po jedné z klíčových bitev války na Ukrajině."Fašisti!" zuří 58letý Bogdan, když se svými přáteli venčí psa v opuštěném centru města, které je poprvé po měsíci bez ostřelování. Jeho přátelé souhlasně přikyvují."Každých 20 až 30 vteřin jsme slyšeli minometné výstřely. A tak celý den. Prostě zkáza," řekl dělník stavějící stany novinářům agentury AFP, kteří do Irpinu dorazili v pátek.Vysoce postavený čínský diplomat tvrdí, že čínská vláda záměrně neobchází sankce proti Rusku. V sobotním projevu, den po virtuálním summitu mezi Čínou a Evropskou unií, Wang Lutong novinářům řekl, že Čína přispívá světové ekonomice tím, že s Ruskem normálně obchoduje."Jsme proti sankcím a hrozí, že se jejich dopady přelijí i do zbytku světa, což povede k měnovým válkám, obchodním a finančním válkám a také hrozí, že ohrozí dodavatelský a průmyslový řetězec a globalizaci a dokonce i hospodářský řád," řekl Wang.