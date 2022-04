Poučení z rusko-ukrajinské války

4. 4. 2022

Válka na Ukrajině má několik rysů, které již známe. Ukrajinský stát dominoval v informační válce. Viděli jsme snímky rozbitých ruských konvojů nákladních aut, ukrajinských zemědělců odtahujících ruská obrněná vozidla a systémy protivzdušné obrany a ruské tanky ničené ve velkém ukrajinským dělostřelectvem, ozbrojenými drony a pěchotou disponující smrtícími mobilními protitankovými řízenými raketovými systémy, jako je např. Javelin a NLAW, napsal David Feeney.

Ruská armáda sleduje příliš mnoho cílů s příliš malými silami, což je chyba spojená s logistickými a zpravodajskými selháními a příliš optimistickým hodnocením úrovně ukrajinské morálky a odhodlání. Nejpřekvapivější je, že ruská armáda se zdá být sužována špatnou morálkou, nekompetentností, neschopností vést vševojskové operace a integrovat letecké a pozemní síly.

Hodně diskutovaná vojenská transformace Ruska se ukázala jako iluzorní. Možná bychom mohli čerpat malou útěchu ze skutečnosti, že k selháním při zadávání zakázek dochází v cizích armádách stejně, jako v našich.

Co to všechno znamená pro obranné plánování? Je tank již zastaralý? Zdá se, že válka poskytla nový impuls diskusím o nahrazení flotily zastaralých obrněných vozidel a obrněných transportérů, stejně jako o nákupu modernizovaných hlavních bitevních tanků.

Pořízení nových tanků, těžkých obrněných bojových průzkumných vozidel, těžkých bojových vozidel pěchoty a samohybných děl se setkalo s ostrou kritikou od komentátorů.

Abychom si vzali ponaučení z rusko-ukrajinské války, musíme si být nejprve jisti, jaká tato ponaučení ve skutečnosti jsou. Zde jsou některá, která bych navrhl, aby byly relevantní pro obrněné síly.

Všudypřítomné bezosádkové letecké systémy zajišťují transparentní bojiště. Zvýšená dostupnost dohledu nad hlavou a získávání cílů v reálném čase (plus přímé zapojení v případě ozbrojených dronů, jako je Bayraktar TB2) posílila trend k rozptýlení, klamání a maskování (včetně tepelných a elektromagnetických signatur).

Hromadné palby, mnohohlavňové raketomety a šíření protitankových řízených střel s tandemovými hlavicemi (Javelin má dosah až 4 km), to vše přineslo novou úroveň letality a intenzity v moderním konvenčním boji.

Celospektrální elektronický dohled nad emisemi a komunikací byl integrován s dělostřeleckými palbami. Všechny emise jsou zaměřené. Na Ukrajině byly možnosti elektronického boje aplikovány na elektronickou podporu (signály zpravodajství nebo SIGINT), aktivní elektronickou ochranu (operace protidronů) a elektronický útok (rušení). Efektivní elektronická válka může pomoci vysvětlit, proč jsou ruští generálové zabíjeni tak mimořádnou rychlostí. Nejmodernější systémy elektronického boje mají důsledky pro armády s vyspělou technologií, které bojují v prostředí, kde je odepřeno GPS, se zhoršenou komunikací.

Boj s vysokou intenzitou na bitevním poli s nízkou hustotou jednotek podporuje rozhodnost. Větší dosah a smrtící účinky hromadných paleb a přesných úderů způsobily stále větší rozptýlení na bojišti se zvýšeným důrazem na maskování, hloubku a klamání. Možná zní ironicky, že vysoká intenzita palby a nízký poměr síly k prostoru upřednostňují rozhodný manévr. Lehká pěchota v obraně stále vyžaduje obrněné síly k protiútoku, aby se vyhnula obklíčení, izolaci a porážce nepřátelskými obrněnými jednotkami.

Lehčí bojová vozidla, která upřednostňují mobilitu a palebnou sílu před schopností přežití, jsou extrémně zranitelná vůči zvýšené letalitě dělostřelecké munice, protitankových zbraní a automatických kanónů střední ráže (30 milimetrů) namontovaných na jiných lehkých obrněných vozidlech. Tato lehčí obrněná vozidla jsou extrémně zranitelná vůči dělostřelecké submunici a termobarickým hlavicím.

Úspěšné tankové útoky vyžadují zvýšenou schopnost přežití mechanizované pěchoty. Vzhledem k tomu, že letalita lehčích obrněných vozidel je neúměrná ochraně vozidel, mají tendenci být používána v režimu potlačující palby ze podpůrného postavení spíše než v útoku na cíl a skrz něj. Útoky jsou proto vedeny spíše pěšky se pohybující než naloženou pěchotou. V důsledku toho jsou tankové útoky méně účinné, protože již nemají doprovodnou mechanizovanou pěchotu se stejnou pohyblivostí, která by chránila tanky před nepřátelskou pěchotou. Motorizovaná pěchota nepřežije v zóně přímé palby; útočící pěchotu je třeba mechanizovat.

Hlavní bitevní tanky, bojová průzkumná vozidla a těžká bojová vozidla pěchoty jsou skutečně účinné pouze tehdy, jsou-li součástí vševojskové koncepce společného nasazení využívající veškeré pozemní, vzdušné, námořní, elektronické bojové, kybernetické a informační schopnosti, které jsou pro misi relevantní.

Co tedy tyto lekce znamenají pro akvizici obrněných vozidel?

Zvýšená letalita na bojišti znamená, že pozemní síly se musí spoléhat buď na připravenou obranu (opevnění, miny a palby), nebo, pokud potřebují manévrovat k zahájení útoku nebo protiútoku, těžké pancéřování a mobilitu.

Lehčí obrněná vozidla a nepodporované tanky v konvenčním boji nepřežijí. Pozemní síly, které mají v úmyslu manévrovat a zapojit se do boje zblízka, musí mít mechanizovanou pěchotu, která je chráněna těžkým pancéřováním, aby byla schopnost přežití kombinována s mobilitou. Vylepšené pancéřování, účinné noční vidění nebo vidění za každého počasí, obranné systémy s aktivním pancéřováním a protitankové řízené střely namontované na vozidle (jako je Spike firmy Rafael) jsou cennými doplňky.

Lehčí síly by bylo snazší podporovat logisticky, snáze by se udržovaly, snáze by se mohly přepravovat po moři nebo vzduchem a lépe by se hodily k provádění regionálních stabilizačních operací. Ale to vše je převálcováno skutečností, že lehčí síla by byla na bojišti rychle zničena rovnocenným nebo téměř rovnocenným nepřítelem.

