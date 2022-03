Komisař OSN pro uprchlíky nemá možnost komunikovat se svými zaměstnanci v Mariupolu

31. 3. 2022

čas čtení 4 minuty

- Vysoký komisař OSN pro uprchlíky uvedl, že jeho organizace nemá možnost komunikovat s některými svými zaměstnanci v Mariupolu.



"Některým se podařilo dostat ven. Někteří jsou v tom městě a v tuto chvíli s nimi nemůžeme komunikovat. Jsou to moji kolegové," řekl vysoký komisař UNHCR Filippo Grandi v rozhovoru pro CNN.



Dodal, že k tomu, aby bylo možné pokračovat v evakuaci uprchlíků, "potřebujeme pevné závazky, že nedojde k bojům, a potřebujeme trochu času".



- Mezinárodní výbor Červeného kříže potvrdil, že sklad, který byl v Mariupolu poškozen, byl místem, odkud distribuovali zdravotnický materiál do nemocnic. MVČK však z tohoto skladu od 15. března nedistribuuje zásoby kvůli "intenzitě bojů a neexistenci funkční dohody mezi stranami, která by umožnila bezpečný průchod humanitární pomoci".



MVČK uvedl, že je znepokojen tím, že objekty používané pro humanitární pomoc jsou terčem útoků, a vyzval strany, aby "učinily vše, co je v jejich silách, aby se vyhnuly umísťování vojenských cílů v hustě obydlených oblastech nebo v jejich blízkosti a chránily civilisty před následky útoků".



"Nejvíce jsme však pobouřeni celkovou humanitární situací v Mariupolu a neustálým utrpením, kterému jsou vystaveni tamní civilisté," uvedl MVČK v prohlášení. "Lidé jsou uvězněni, nemají bezpečnou cestu ven z města a dochází jim i to nejnutnější, co potřebují k přežití. To se musí změnit." "Některým se podařilo dostat ven. Někteří jsou v tom městě a v tuto chvíli s nimi nemůžeme komunikovat. Jsou to moji kolegové," řekl vysoký komisař UNHCR Filippo Grandi v rozhovoru pro CNN.Dodal, že k tomu, aby bylo možné pokračovat v evakuaci uprchlíků, "potřebujeme pevné závazky, že nedojde k bojům, a potřebujeme trochu času".MVČK uvedl, že je znepokojen tím, že objekty používané pro humanitární pomoc jsou terčem útoků, a vyzval strany, aby "učinily vše, co je v jejich silách, aby se vyhnuly umísťování vojenských cílů v hustě obydlených oblastech nebo v jejich blízkosti a chránily civilisty před následky útoků"."Nejvíce jsme však pobouřeni celkovou humanitární situací v Mariupolu a neustálým utrpením, kterému jsou vystaveni tamní civilisté," uvedl MVČK v prohlášení. "Lidé jsou uvězněni, nemají bezpečnou cestu ven z města a dochází jim i to nejnutnější, co potřebují k přežití. To se musí změnit."

- Globální omezení ruského vývozu zasáhla ruskou výrobu automobilů a tanků





Globální sankce blokující export do Ruska přinutily jednoho ruského výrobce automobilů ukončit výrobu, zastavily výrobu tanků a jednomu výrobci počítačů zablokovaly přístup k potřebným obvodům, uvedlo britské ministerstvo obchodu.









Tchajwanská společnost TSMC, největší smluvní výrobce čipů na světě, opustila ruský trh a odřízla tak moskevské centrum SPARC Technologies od přístupu k čipům Elbrus, které jsou široce využívány v ruských zpravodajských a vojenských systémech. Automobilka Lada zastavila výrobu automobilů, protože ji blokace západního exportu do Ruska připravila o potřebné součástky.

1

391

Dosud se neočekávalo, že by blokace exportu do Ruska měla okamžitý dopad, ale ukrajinská vláda oznámila, že dva hlavní ruské závody na výrobu tanků zastavily práci kvůli nedostatku zahraničních komponentů. Dodala, že ruská společnost Bajkal Electronics, která vyrábí polovodiče a počítače, nemá nyní přístup k integrovaným obvodům na výrobu svých sledovacích zařízení, serverů a dalších domácích komunikačních zařízení.Firma Renault, která ovládá společnost vyrábějící vozy Lada, uvedla, že zastaví provoz ve svém závodě v Moskvě a bude posuzovat možnosti svého většinového podílu ve společnosti Avtovaz AVAZI-p.MM, která je v zemi nejdůležitějším výrobcem automobilů."Materiál se do regionu dostává každý den, včetně posledních 24 hodin," řekl Kirby. Podle CNN Kirby uvedl, že USA upřednostňují "druhy materiálu, o kterých víme, že je Ukrajinci nejvíce potřebují", včetně protipancéřových a protiletadlových systémů. Řekl také, že bezpilotní letouny Switchblade, které byly Ukrajině slíbeny, začnou být dodávány "relativně brzy".Je však nepravděpodobné, že by zamířily domů, místo toho se očekává jejich doplnění a přesun, informuje agentura Reuters.Podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho se někteří z nich již možná přesunuli do Běloruska a ruská dodavatelská firma Wagner Group rovněž vyslala do ukrajinského Donbasu asi 1 000 kontraktorů.FacebookTwitterRuské jednotky "odcházejí" ze zařízení a míří do Běloruska.