Zelenskij požaduje potrestání ruských válečných zločinů

3. 4. 2022

čas čtení 7 minut





- Volodymyr Zelenskij vystoupil v americké politické talk show Face the Nation, kde obvinil Rusko ze snahy vyhladit Ukrajinu a její obyvatele a vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vojenské velitele, aby se zodpovídali ze zvěrstev, kterých se dopustili stahující se ruští vojáci.





"Je to genocida, likvidace celého národa a lidí," řekl ukrajinský prezident moderátorce pořadu CBS Margaret Brennanové.



"Jsme občané Ukrajiny, máme více než 100 národností. Jedná se o zničení a vyhlazení všech těchto národností."



Objevující se záběry ukrajinských občanů ležících mrtvých na ulicích jsou podle něj odporné.



"Když najdeme lidi s rukama svázanýma za zády a bez hlavy, takové věci nechápu. Nechápu ty děti, které byly zabity a mučeny. Těm zločincům nestačilo jen zabíjet? Možná si chtěli vzít zlato nebo pračky, když zabíjeli, ale také je při tom mučili."



Ohledně pohnání viníků k odpovědnosti za válečné zločiny Zelenskij dodal: "Nebylo by spravedlivé potrestat jen Putina. Všichni vojenští velitelé, všichni, kdo vydávali pokyny a rozkazy, by měli být adekvátně potrestáni."



Nechtěl říci, jaký by podle něj měl být trest, ale řekl: "Vše musí být spravedlivé a podle spravedlnosti, jak rozhodne civilizovaný svět. My věříme ve spravedlnost, ve spravedlnost západního světa."



Zelenskyj řekl, že by byl ochoten se s Putinem setkat k dialogu až po uzavření příměří na Ukrajině.



"Je těžké říci, jak po tom všem, co se stalo, můžeme s Ruskem vést nějaká jednání. To je na osobní úrovni. Ale jako prezident to musím udělat," řekl.



"Není jiná cesta než dialog, pokud nechceme, aby zemřely statisíce nebo miliony lidí, [ale] nemohu jednat, když probíhá ostřelování. Takže nejprve příměří. Pak se můžeme sejít."













- Přední organizace pro lidská práva v neděli uvedla, že zdokumentovala "zjevné válečné zločiny" spáchané ruskými vojenskými silami proti civilistům na Ukrajině.



Organizace Human Rights Watch (HRW) vydala prohlášení, v němž uvádí, že zjistila "několik případů porušování válečného práva ruskými vojenskými silami" v Ruskem kontrolovaných regionech, jako je Černihiv, Charkov a Kyjev..



Prohlášení zveřejněné ve Varšavě přišlo den poté, co byli nalezeni mrtví civilisté ležící roztroušeni v ulicích ukrajinského venkovského města Buča, tři dny poté, co se ruská armáda stáhla po měsíční okupaci oblasti 30 km severozápadně od Kyjeva.



Na dotaz ohledně samostatných obvinění z válečných zločinů 1. března mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v konferenčním hovoru s novináři uvedl: "Kategoricky to popíráme." Rovněž odmítl jako falešná tvrzení o ruských úderech na civilní cíle a použití kazetových a vakuových bomb.



- Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že je "zděšena" zprávami o "nevýslovných hrůzách" v oblastech, odkud se Rusko stáhlo, a prohlásila, že je naléhavě nutné nezávislé vyšetřování.



- Několik ruských raket zasáhlo ukrajinský černomořský přístav Mykolajiv, uvedl v neděli Anton Geraščenko, poradce ministerstva vnitra země.



- Ruské síly zaútočily na jižní ukrajinské přístavy včetně Oděsy, Mykolajova a Mariupolu, protože se snaží odříznout Ukrajinu od Černého moře a vytvořit pozemní koridor z Ruska na Krym, poloostrov, který Rusko zabralo v roce 2014.



- V neděli byly v ruském městě Belgorod nedaleko hranic s Ukrajinou slyšet dva výbuchy, a to několik dní poté, co ruské úřady obvinily ukrajinské síly z útoku na tamní sklad pohonných hmot.





Příčina výbuchů nebyla bezprostředně jasná. Jedna z obyvatelek uvedla, že výbuchy byly tak silné, že rozrazily okna jejího domu.

- Mluvčí prezidenta Volodymyra Zelenského uvedl, že úřady na Ukrajině našly to, co "vypadá přesně jako válečné zločiny", včetně mrtvol popravených civilistů a masových hrobů, když Rusové ustupovali z válkou zničených oblastí země.





- Rostoucí důkazy o ruských válečných zločinech na Ukrajině jsou "ranou do vazu", prohlásil v neděli americký ministr zahraničí Antony Blinken a slíbil, že Amerika se připojí ke svým spojencům a zdokumentuje tato zvěrstva, aby pachatelé byli pohnáni k odpovědnosti.





- Evropští představitelé odsoudili zabíjení neozbrojených civilistů v okolí Kyjeva a zároveň přislíbili uvalit na Rusko další sankce.







- Vysoký představitel kanceláře ukrajinského prezidenta v neděli uvedl, že na Rusko by měl být uvalen pátý balík sankcí, který by se týkal všech jeho bank, uzavření přístavů pro jeho lodě a uvalení embarga na veškerý obchod.

- Ukrajinský generální prokurátor konkrétně obvinil Rusko, že při přeskupování svých sil používá děti jako "živé štíty". Objevují se tato svědectví z nově osvobozeného města Bucha severozápadně od Kyjeva.





- Pokusy o evakuaci lidí s pomocí Červeného kříže z Mariupolu měly pokračovat i v neděli, kdy se autobusy pokoušely přiblížit k obleženému městu, uvedla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuk.





While trying to leave #Mariupol, the 🇷🇺 occupiers killed Lithuanian director Mantas Kvedaravičius, who is the author of the documentary Mariupolis.

RIP #StopRussia #RussianWarCrimes pic.twitter.com/5EfZ9jEWQU — ArmyInform (@armyinformcomua) April 2, 2022

Ukrajinský ministr zahraničí prohlásil, že ruské jednotky při stahování z regionů popravovaly civilisty "ze vzteku a jen proto, že chtěly zabíjet".Dmytro Kuleba označil Rusko za "horší než Isis" a uvedl, že je možné, že ruské vojenské akce by se mohly rovnat genocidě.V rozhovoru pro rozhlasovou stanici Times Radio uvedl: "Vidíme, že zabíjeli civilisty, když odcházeli, když se stahovali, když zůstávali v tom městě Buča a také v jiných městech a vesnicích v klíčových regionech, ale také, když se z nich stahovali, zabíjeli ze zlosti a jen proto, že chtěli zabíjet.Neměli k tomu žádný dobrý důvod. Nebyli to žádní partyzáni, nebyli to lidé, kteří by se jim postavili na odpor. Rusko je horší než Isis, tečka."Ve svém nočním videoposelství ukrajinský prezident uvedl, že "jsme si vědomi, že nepřítel má rezervy pro zvýšení tlaku na východě", ale postěžoval si, že západní spojenci neposlali dostatek protiraketových systémů.uvedla informační agentura ukrajinského ministerstva obrany.







0