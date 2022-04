Proč ruští vojáci používají na Ukrajině jako kamufláž větve stromů?

1. 4. 2022

"Russian forces, despite their military superiority, have exhibited a breathtaking degree of amateurism."https://t.co/m6TOjGzTLQ — Amy Mackinnon (@ak_mack) March 31, 2022

Ruské jednotky na Ukrajině se snaží vyhnout odhalení a útoku tím, že používají větve stromů a slámu, dokonce i kusy koberců, aby skryly tanky a další obrněná vozidla, což analytici označují za překvapivý nedostatek sofistikovanosti pro tak vyspělou armádu a další důkaz toho, jak špatně byli někteří velitelé připraveni na trvající boje, píše Washington Post.



Maskování, ať už personálu nebo techniky, je základní součástí vedení války, a to i přesto, že technologický pokrok, jako jsou bezpilotní letouny, satelitní snímky a infračervené dalekohledy, ztížil skrývání na moderních bojištích. Maskování funguje tak, že zkresluje tvary bojové techniky a snižuje tepelné stopy, čímž v podstatě klame a vyvolává pochybnosti a zmatek. Ruské jednotky na Ukrajině se snaží vyhnout odhalení a útoku tím, že používají větve stromů a slámu, dokonce i kusy koberců, aby skryly tanky a další obrněná vozidla, což analytici označují za překvapivý nedostatek sofistikovanosti pro tak vyspělou armádu a další důkaz toho, jak špatně byli někteří velitelé připraveni na trvající boje,



Pro některé pozorovatele, kteří konflikt na Ukrajině pozorně sledují, však ruské síly navzdory své vojenské převaze vykazují neuvěřitelnou míru amatérismu. Poukazují na videa kolující po sociálních sítích, která ukazují řadu amatérských kamuflážních řešení.



Na jednom z nich, údajně natočeném uprostřed boje ruským vojákem hledajícím úkryt uprostřed shluku stojících obrněných transportérů, je podél jednoho z boků vozidla vidět borovičky. Je to pohled, který "zavání zoufalstvím", řekl Mike Jason, bývalý důstojník americké armády, který sloužil v Iráku a Afghánistánu.



Jason poznamenal, že taktický postup americké armády spočívá v zahalování celých vozidel lehkou maskovací sítí, když nejsou v pohybu, i když je to jen na krátkou dobu. Ukrajinské jednotky byly viděny, jak používají kombinace sítě a listí, aby pomohly rozbít tvar korby obrněných vozidel. Borovice, jak to zhodnotil Jason, jsou "lepší než nic", ale zdá se, že naznačují, že dotyčné jednotce chybí základní kompetence pro používání maskování nebo prostě od začátku nemá správné vybavení.



Další snímky, které se objevily na Ukrajině, ukazují obrněné transportéry, které mají na střeše rozprostřené seno. Na jiném videu sdíleném na sociálních sítích je vidět, jak ruští vojáci zakrývají vozidlo koberci nebo jiným typem těžké látky.



Jason předpokládá, že by mohlo jít o snahu snížit nebo zkreslit tepelnou signaturu, kterou protipancéřové zbraně - jako například rakety Javelin vyráběné v USA a dodávané na Ukrajinu - používají k zaměření svých cílů. Změněná signatura by mohla střelci znesnadnit rozlišení ruského obrněného vozidla od civilního automobilu, ačkoli vycvičený průzkumník by mohl přecházet mezi termovizním zaměřovačem a dalekohledem, aby zachytil další důkazy nepřátelské aktivity.



Americká armáda se po válkách v Iráku a Afghánistánu, kde bylo maskování vozidel v boji proti povstalcům často opomíjeno, osvobozuje od vlastního sebeuspokojení. Nový výcvik naznačuje návrat k základům, jako je používání maskovacích sítí. Sítě a další tkaniny mohou pomoci s maskováním a použití listí k narušení obrysů vozidel může pomoci poskytnout posádkám životně důležité sekundy k reakci na zásah. V době dronů a satelitních snímků je však jejich využití omezené, takže maskování je snahou, která má většinou oklamat lidské oči.



Zjevný nedostatek moderních maskovacích sítí u Rusů je nejnovějším příkladem toho, co analytici označují za řadu taktických chyb od zahájení invaze koncem minulého měsíce, a potvrzuje přesvědčení ve Spojených státech i v Evropě, že prezident Vladimir Putin a jeho vysocí vojenští velitelé nedokázali předvídat silný odpor, kterému jejich jednotky čelí.



K údivu mnoha západních pozorovatelů projevili ruští vojáci tendenci hovořit nezabezpečenými vysílačkami a mobilními telefony, což umožnilo nepřátelské rozvědce zaznamenávat jejich komunikaci. Vojenští plánovači také nejsou schopni distribuovat dostatek paliva a potravin, což vede ruské vojáky k opouštění svých vozidel. V některých případech se vzdávají.



Stejně matoucí je podle analytiků i to, že ruské jednotky mají být ve skutečnosti zběhlé v maskování svých vozidel a existují důkazy, že tak činily i při minulých vojenských cvičeních. Ještě v roce 2018 ruská státní média vychvalovala pokročilé maskovací prototypy své armády, které podle nich dokázaly kopírovat okolní prostředí.



Rob Lee, vojenský expert na Rusko a vedoucí pracovník Foreign Policy Research Institute, uvedl, že nerovnoměrné používání kamufláže na Ukrajině může svědčit o nedostatečné přípravě velitelů a jejich nedostatečném vedení podřízených, nebo svědčit o jejich od počátku přehnané důvěře, že tento boj bude snadný a že ukrajinská vláda rychle padne.



Podle Leeho se ukázalo, že komerční a menší taktické drony, které Ukrajincům poskytlo Turecko, jim umožňují zachytit ruské jednotky pro dělostřelecké a letecké údery, což Rusy přimělo uchýlit se k provizorním řešením, jako je vybavení vozidel kousky keřů nebo prostě sjetí ze silnice a schování se mezi stromy.

